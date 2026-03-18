【取材のお願い】猫の殺処分ゼロを目指す公益財団法人どうぶつ基金に宮崎県が感謝状を贈呈！3月25日に贈呈式実施。

公益財団法人どうぶつ基金

公益財団法人どうぶつ基金（所在地：兵庫県芦屋市、理事長：佐上邦久）が、これまで宮崎県で実施してきた「さくらねこ無料不妊手術事業」ならびに「TNR地域集中プロジェクト（※）」の活動に対し、宮崎県から感謝状が贈呈されます。

※TNR地域集中プロジェクトとは…

TNRが必要な猫が多数いるにもかかわらず、協力病院（どうぶつ基金の「さくらねこ無料不妊手術事業」に賛同し、その活動に協力する動物病院）が少なく、不妊手術の需要を満たすことができていない地域にどうぶつ基金自ら病院を開院して集中的にTNRを行い、飼い主のいない猫の問題解決を図るプロジェクト。

どうぶつ基金は、通常の無料不妊手術チケットの配布にくわえ、2021年度～2022年度の2年間にわたる「TNR地域集中プロジェクト」、過疎や高齢化が進む中山間地域で集中的にTNRを行う「宮崎県山間部TNR地域集中プロジェクト」を2025年度に実施してきました。

※「TNR地域集中プロジェクト2021-2022_完了報告書」はこちら(https://www.doubutukikin.or.jp/wp-content/uploads/2025/04/d9d1521c36f577d0383ed945ef1081e1.pdf)

※「宮崎県山間部TNR地域集中プロジェクト報告書」はこちら(https://www.doubutukikin.or.jp/wp-content/uploads/2026/02/77a859d4ccb574a4107a749053f8d909.pdf)

【これまでの宮崎県内での無料不妊手術実績（単位：頭）】

※2021年度～2022年度は「TNR地域集中プロジェクト」、2025年度は「宮崎県山間部TNR地域集中プロジェクト」による頭数を含む

どうぶつ基金の「さくらねこ無料不妊手術事業」によって不妊手術を受けた猫は、2020年度以降、15,924頭にのぼります。これまでの活動と、宮崎県の飼い主のいない猫の問題解決への貢献が認められ、この度、宮崎県から感謝状が贈呈されることとなりました。

2026年3月25日（水）には、河野俊嗣 宮崎県知事ご出席のもと感謝状贈呈式が行われます。

～感謝状贈呈式 詳細～

【日時】

2026年3月25日（水）16時00分～16時20分

【場所】

宮崎県庁 知事室

【出席者】

＜宮崎県＞河野俊嗣 宮崎県知事 ほか

＜どうぶつ基金＞理事長・佐上邦久、顧問・佐上悦子、プロジェクトリーダー・山本清美

【式次第】

１．開式

２．感謝状贈呈

３．謝辞

４．記念写真撮影

５．歓談

６．閉式

※宮崎県プレスリリースはこちら(https://www.pref.miyazaki.lg.jp/eiseikanri/press/2026/03/20260226111033.html)

15,924頭もの猫に不妊手術を行うことができたのは、地域で懸命に生きる猫を思い、共生を目指して取り組んでこられた宮崎県ならびに宮崎県内の市町村の職員の皆さま、そしてTNR活動を続けるボランティアの皆さまのご協力があったからこそです。今回の感謝状は、どうぶつ基金とともにご尽力いただいたすべての方に贈られる感謝状です。

今、この時も宮崎県で地道に活動を続けておられる自治体職員の皆さま、ボランティアの皆さまの成果を1人でも多くの県民の皆さまにお届けいただきたく、ぜひご取材いただきますようお願い申し上げます。

公益財団法人どうぶつ基金

どうぶつ基金は、1988年に横浜で設立された民間・非営利の動物愛護団体です。活動資金のすべてを民間からの寄付でまかなっており、飼い主のいない猫の無料不妊手術「さくらねこTNR（※）」、多頭飼育崩壊の犬・猫の無料不妊手術、里親探しの支援、写真コンテストの開催、啓発活動や署名活動等を行っています。

※さくらねこTNR…「さくらねこ」とは、不妊手術済のしるしに、耳先を桜の花びらの形にカットした猫のこと。「さくらねこTNR」とは、飼い主のいない猫等に不妊手術を実施することで繁殖を防止し「さくらねこ」として一代限りの命を全うさせ、飼い主のいない猫に関する苦情や殺処分の減少に寄与する活動のこと。

※TNR（ティー・エヌ・アール）…Trap（猫を捕獲して）、Neuter（不妊手術を行い）、Return（元の場所に戻す）の略。野良猫を殺さずに減らす最も有効かつ人道的な方法で世界中で行われている。

＜組織概要＞

名称：公益財団法人どうぶつ基金（Animal Action Fund）

住所： 兵庫県芦屋市奥池南町71-7

設立：1988年6月

理事長：佐上 邦久

公式サイト：https://www.doubutukikin.or.jp