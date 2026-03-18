キャリア採用管理システム 『i-webキャリア採用モデル』、導入300社を突破

株式会社ヒューマネージ

人材の“採用”から“定着”、その先の“活躍”までを支援する人材サービス事業を展開する株式会社ヒューマネージ（本社:東京都千代田区、代表取締役社長:齋藤 亮三、以下ヒューマネージ）は、キャリア採用に特化した『i-webキャリア採用モデル』が、導入社数が300社を突破したことをお知らせいたします。

同サービスは2025年7月のリリース以降、企業のキャリア採用ニーズの拡大を背景に導入が進み、リリース後わずか1ヶ月で100社、続いて200社、そして今回300社を突破しました。採用規模や業種を問わず、キャリア採用を支えるプラットフォームとして急速に普及しています。

17年連続導入シェアNo.1の知見と進化し続ける機能が、加速度的な導入を後押し。

業種・規模を問わず選ばれる、キャリア採用管理の「スタンダード」へ

近年、企業の採用活動は新卒採用だけでなくキャリア採用の重要性が急速に高まっています。一方で、求人媒体、エージェント、リファラルなど採用チャネルの多様化により、採用業務はますます複雑化しています。

『i-web キャリア採用モデル』は、こうした企業の課題を解決するために開発されたキャリア採用特化型の採用管理システムです。

17年連続導入シェアNo.1*1の採用管理システム『i-web 新卒採用モデル』の操作性と機能をベースに、キャリア採用に必要な機能を追加しています。

主な機能

- 求人作成機能- キャリア採用媒体との連携- エージェントコミュニケーション管理- 面接日程調整- 重複応募チェック- キャリア採用特有の分析機能

などを搭載し、キャリア採用業務の効率化と採用成果の向上を同時に実現します。

また、リリース後も継続的な機能アップデートを行い、企業の採用現場のニーズに応えています。

導入企業の声：

・ エクセル管理による煩雑さと、分析ができない現状を打破したいと考えていました。他社とも比較しましたが、各種媒体や適性検査とのスムーズな連携、そして分析機能の豊富さと手厚いサポート体制が安心感に繋がり、導入を決断しました。（メーカー）

・ 新卒と兼任しているため、システムの統一による効率化は大きな魅力でした。新卒採用モデルと同様に自由度の高い機能が、価格面もクリアして導入できる。将来の引き継ぎも考え、導入を決断しました。（製薬）

・複数経路の個別管理による煩雑さと、応募導線の不備による離脱が課題でした。採用人数に関わらず一元管理で業務効率化ができる点に加え、求人作成機能による応募導線の改善、新卒採用と共通の操作感が、導入の決め手になりました。（IT）

近年、企業の採用活動においてキャリア採用の重要性は急速に高まっています。それに伴い、採用管理の高度化やデータ活用へのニーズも拡大しています。『i-webキャリア採用モデル』は、採用管理だけでなく、媒体連携、エージェント管理、分析機能などを統合したキャリア採用のプラットフォームとして開発しました。ヒューマネージでは、今後も企業の採用成果の最大化に貢献できるソリューションとして進化を続けてまいります。

料金

『i-webキャリア採用モデル』

初期費用：無料

月額：19,000円～*2

採用管理システム『i-web』について;

1998 年のリリース以降、大手・有名企業を中心に業界シェア第1位の導入実績を誇る採用管理システム。大手就職情報サイト「Airワーク採用管理（リクナビ/リクナビNEXT/ Indeed等）」「キャリタス就活」とのリアルタイム連動に加え、「CFN（CareerForum.Net）」「ONE CAREER」「外資就活ドットコム」「TECH OFFER」「OfferBox」「LabBase就職」等の媒体やさまざまな外部ツールと連携し、新卒・キャリア採用を“まとめて”“手間なく”“精緻に”一元管理できる。オンライン面接、Webセミナー、ペーパーレス、グループ採用、リクルーター採用、タレントプールなど、あらゆる採用を叶える多彩な機能展開と、ヒューマネージの適性検査『TG-WEB』に加え『SPI3』とも連携する圧倒的な利便性で、これまで2,500社以上の導入実績を誇る。

＞＞採用管理システム『i-web』の詳細はこちら（サービスサイトへ遷移）(https://i-web-ats.humanage.co.jp/)

*1 「就職希望企業ランキング」（2010卒～2016卒日本経済新聞社、2017卒～2026卒キャリタス（旧ディスコ）調べ）上位130社（2016卒～2019卒はランキングが100位までしか発表されていないため上位100社）における採用管理システム（有償ツール）のシェア（ヒューマネージ調査）

*2 『i-web キャリア採用モデル』を新規に導入いただく企業様向けの期間限定キャンペーン価格となります。詳しくは営業担当者までお問い合わせください。

株式会社ヒューマネージ 会社概要 https://www.humanage.co.jp/

本社所在地 : 東京都千代田区紀尾井町4番1号 ニューオータニ ガーデンコート 18階

創業 : 1988年11月10日

設立 : 2004年12月1日

資本金 : 50百万円

代表取締役社長 : 齋藤 亮三

主要事業 : 採用ソリューション事業、適性アセスメント事業、ウェルビーイングソリューション事業



以上