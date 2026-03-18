トゥミ　魅力あふれる地中海と気軽に楽しむトラベルスタイルを讃える「MEDITERRANEAN ESCAPE」を発表

トゥミジャパン合同会社

2026年3月17日 - トラベル、ライフスタイル、アクセサリーのインターナショナルブランド・トゥミは、地中海に漂う暖かな空気と心地よいリズム、そして五感を満たす豊かな世界観から着想を得たSpring 2026 シーズンキャンペーン＆コレクション「メディテレーニアン エスケープ― 地中海への旅 ―」を発表します。トゥミを代表するスタイルに、鮮やかなカラー、プリント、テクスチャーを取り入れ、本キャンペーンではデザインと旅のインスピレーションが融合した世界観を体現しています。

監督にピエロ・ブレッサン、撮影にダリオ・カテッラーニを迎えた広告キャンペーンは、スペイン・マヨルカ島のヴィラ・フォルタレザとカラ・サン・ビセンテを舞台に撮影されました。旅先の空気感を感じながら楽しむ、自由で豊かな旅のスタイルを表現しています。

コレクションの核となるのは、トゥミを代表するコレクションを彩る大胆なシーズンカラー。アイコニックな19 Degree〈19 ディグリー〉をはじめとする主要コレクションに、瑞々しいハーブのグリーン、陽だまりのようなテラコッタカラー、そして降り注ぐ陽光を思わせる鮮やかなイエローを取り入れました。地中海から着想を得たカラーが、彫刻的なシルエットを鮮やかに引き立てます。また、19 Degree Aluminum〈19 ディグリー アルミニウム〉には、空と海が交わる水平線から着想を得たシーズンカラー「テクスチャー ホライズン ブルー」が登場。シグネチャーのメタリックシルエットに深みを添えています。

シーズンストーリーは19 Degree コレクションにとどまらず、トラベルエッセンシャルやライフスタイルバッグ全体へと広がり、「地中海の心地よさ」を呼び起こす新たなテクスチャーと素材を取り入れています。ラフィア調の限定コレクションには、編み込みのような温かみのある表情をプラスしたOlas〈オラス〉とHarrison〈ハリソン〉のスタイルがラインアップ。クラフト感のある質感とモダンな構造を絶妙なバランスで融合させています。アクセサリーにも、地中海の豊かな世界観が表現され、青空の下の市場やアマルフィ海岸のレモン畑や花々を想起させるオリーブやフラワー、レモンをモチーフにしたバッグチャームが登場。Belden〈ベルデン〉にはサングラスをスマートに携帯できる新スタイル、サングラス・チャームがラインアップ。太陽の下で過ごす長い一日に欠かせないマストアイテムです。

「地中海の旅は、よりゆったりとしたペースで、一瞬一瞬を大切に味わう旅のスタイルを象徴しています。」と、トゥミのクリエイティブ・ディレクター、ヴィクター・サンズは語ります。

「Spring 2026コレクションでは、五感を通じて、すべての瞬間を味わいながら旅を楽しむという感覚を大切にしました。音や香り、味わい、テクスチャー、そしてその場の風景が重なり合い、旅が終わった後も長く心に残る特別な体験を生み出します。その感覚的な豊かさを、ブランドを代表するコレクションに取り入れ、色彩で“移動”と“発見”のストーリーを表現しました。このコレクションの本質は、日常から解き放たれるような旅の高揚感と、すべてのトゥミ製品を特徴づける精密さ、そしてパフォーマンスとの調和です。」

また、このキャンペーンでは、Voyageur〈ヴォヤジュール〉、Belden、Nassau〈ナッソー〉コレクションのスタイルに、新たな「メディテレーニアン プリント」を初披露します。大胆でありながら洗練されたこのプリントが、コレクションのエネルギーを際立たせながら、トゥミが追求する精密さと高いパフォーマンスを体現しています。

「このキャンペーンは、私たちのストーリーの伝え方における進化を体現しています」と、トゥミのグローバル・マーケティングおよびEコマースのシニア・ヴァイス・プレジデントのジル・クリゼルマンは述べています。「地中海は、豊かな色彩や旅のロマン、文化の奥行きを感じさせる舞台であると同時に、まるでブランド自体がバケーションを楽しんでいるかのような、トゥミのよりリラックスした遊び心ある一面を表現する絶好の舞台となりました。ビジュアルストーリーから世界各地で展開されるブランドアクティベーションまで、メディテレーニアン エスケープは、世界中のコミュニティを今季のデスティネーションの世界観へと誘い、旅を自己表現のひとつとして楽しむことを提案しています。」

メディテレーニアン エスケープはキャンペーンの枠を超え、地中海への旅を讃える一連の体験型イベントとして、世界各地で展開予定です。

メディテレーニアン エスケープ コレクションは、TUMI.com および世界各国のトゥミストアにて発売中です。@TUMITravelの公式SNSでは、キャンペーンの舞台裏を撮影したスペシャルコンテンツをご覧いただけます。

コレクションハイライト

ウーヴン素材

ラフィア調の編み込み素材を使用した、暖かい季節に最適なバッグコレクション。自然な風合いのテクスチャーとリラックスした雰囲気を取り入れ、日常使いのバッグに軽やかさをもたらします。旅を意識したデザインで、クラフト感のある素材と洗練されたシルエットを融合させ、旅行はもちろん、シティライフやバケーションシーンでも活躍します。

対象スタイル：Olas「ミロス」ウーヴン・トート、Olas サマー・スモール・ショルダー、Harrison「スモール・グリフィン」フラップ・バックパック、Harrison「ブラッドナー」バックパック

VOYAGEUR Qトート

旅と日常をシームレスに行き来する、汎用性の高いエブリデイトート。広々とした収納力とミニマルなシルエットで、仕事、週末、旅行など、あらゆるシーンに対応する実用的な整理機能を備えています。

カラー：ピンク クレイ、タイム、オート、インディゴ

メディテレーニアン プリント

日常の旅やアクセサリーに開放的な感覚をもたらす、地中海から着想を得たシーズンプリント。地中海の暮らしを思わせる色彩やテクスチャー、リラックスした雰囲気からインスピレーションを得た各スタイルは、トゥミが重視する機能性と機動性を保ちながら、個性を添えます。

対象スタイル：キャリーオン・パッキング・キューブ・セット、Voyageur「マルタ」ポーチ・トリオ、Belden サングラス・チャーム、パスポート・スリーヴ、Nassau 6 クレジット・カード・スリム・カード・ケース、Voyageur ジャスト・イン・ケース・トート

19 DEGREE コレクション

現代の旅に特別なひとときをもたらす、リサイクルポリカーボネイト製のラゲージコレクション。地中海の暮らしを思わせる色彩と、太陽に照らされたような柔らかなトーンを取り入れた各スタイルは、彫刻的なデザインと、軽量で耐久性に優れた構造を両立し、トゥミが追求するパフォーマンス、機能性、そしてスムースな動きを実現しています。

19 Degreeの新機能として、フロントアクセスを導入し、フロントからメインコンパートメントへ直接アクセスできる、スマートなデザインの機能性と快適さを実現。混雑した空港や狭い室内でも、必要な荷物を素早く取り出すことができます。

対象スタイル：エクスパンダブル・キャリーオン、ラージ・エクスパンダブル・チェックイン、フロント・アクセス・エクスパンダブル・キャリーオン、ミディアム・フロント・アクセス・エクスパンダブル・チェックイン、ラージ・フロント・アクセス・エクスパンダブル・チェックイン

カラー：ピンク クレイ、タイム、ウォッシュド イエロー

トゥミについて

1975年の創業以来、トゥミは、暮らしの中の移動をより快適に、楽に、そして美しくするためのビジネス＆トラベルバッグやアクセサリーを創りつづけてきました。卓越した機能性と創造の精神を融合させ、アクティブに活動する人々の旅をより快適でパワフルなものにするための生涯のパートナーとなるべく努力をしています。トゥミについて詳しくは、www.tumi.com(https://www.tumi.co.jp/)をご覧ください。 トゥミの最新情報はInstagram、TikTok、Facebook、YouTubeでも配信しています。

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