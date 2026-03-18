長年多くの世代に親しまれてきた『おじゃる丸』のエンディングを、軽快な歌声が彩る！氷川きよし アニメ「おじゃる丸」のエンディングテーマに決定！

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氷川きよしが、アニメ「おじゃる丸」（NHK Eテレで放送中）の、3月30日（月）から始まる第29シリーズのエンディングテーマを担当することが決定した。

アニメの為に書き下ろされた新曲「旅でござんす おじゃる丸」は、軽快なテンポが印象的な“股旅演歌”。

旅情と人情味あふれる世界観を明るく描いた楽曲で、作品のユーモラスな雰囲気にも寄り添う、思わず口ずさみたくなる一曲に仕上がっている。

氷川は今回の起用について「このたび、アニメ「おじゃる丸」のエンディングテーマ「旅でござんす おじゃる丸」を歌わせていただくことになり、とても光栄に思っています。

楽曲はテンポのいい股旅演歌で、おじゃる丸と、町の人たちのにぎやかなやりとりが目に浮かぶような、思わず口ずさみたくなる一曲になっています。

おじゃる丸の世界観にもぴったりだと思いますし、歌っていてとても楽しく、自然と心も弾みました。

子どもたちはもちろん、大人の皆さんにもどこか懐かしく感じていただけると思います。

アニメのエンディングとともに、「旅でござんす おじゃる丸」をぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです！」とコメントを寄せている。

氷川きよし

NHKアニメ『おじゃる丸』 第2９シリーズ

＜Ｅテレ＞月曜～木曜 午前８時２５分～８時３５分

※ ３月３０日より、毎週月曜～水曜は、第２９シリーズ新作放送。毎週木曜は、第２４シリーズの再放送

※ 放送は変更になる場合があります。

※ 「NHK ONE」での同時・見逃し配信あり

おじゃる丸 【番組HP】 https://www.web.nhk/tv/an/ojaru/pl/series-tep-M33W1P3PLZ

なお、新曲「旅でござんす おじゃる丸」は3月31日（火）0:00に配信リリースが決定している。