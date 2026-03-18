新生活の「お弁当時間」を豊かにする。実用性とデザインを兼ね備えた限定ランチギフトセット3種が3月18日に『HYACCA』で発売

株式会社キュービック

株式会社キュービック（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：世一英仁、以下「キュービック」）のグループ会社であるHYACCA株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：木村圭介）は、専門バイヤーが厳選したトレンドのギフトを集めたオンラインギフトショップ『HYACCA（ヒャッカ）(https://hyacca.online/)』にて、ランチタイムをまるごと楽しめる、実用的でおしゃれなHYACCA限定ギフトセット3種を2026年3月18日（水）に発売いたします。

■背景：「毎日のお弁当時間」をより豊かに楽しみたい、そんな声に応えるギフト

進学や就職など、新生活を迎える方への贈り物として、毎日使える実用的なアイテムは高い人気を誇ります。近年、ギフト市場においては単なる実用性にとどまらず、使うたびに心が満たされる「体験的価値」が重視される傾向にあります。HYACCAはそうした生活者のニーズに応え、「毎日のお弁当時間」をより豊かに楽しんでいただきたいという想いから、本ギフトセットを企画いたしました。専門バイヤーが素材感、色合い、使い心地に至るまで丁寧にセレクトし、お弁当ライフを丸ごとプロデュースする上質なラインナップを実現しています。新生活のお祝いはもちろん、お弁当づくりが日課の方への誕生日プレゼントにも最適なセットです。

■新商品ラインナップ詳細

今回展開するのは、共通のお弁当箱をメインに、付属アイテムの組み合わせによって用途や個性が広がる3タイプのギフトセットです。デザインと機能性を兼ね備えたアイテムをHYACCA独自の視点でセレクトしており、贈る相手のライフスタイルや好みに合わせて選べるラインナップとなっています。

1. お弁当つつみ付きで、ランチタイムがもっとかわいくなるスターターセット

商品名：LUNCH TIME BOX / お弁当セット+つつみ

価格：6,820円（税込）

URL：https://hyacca.online/products/39439/

繭をモチーフにした丸みのある『ランチボックス』と、おそろいの『お箸セット』、ニットの伸縮を活かした『お弁当つつみ』のセットです。ランチボックスはドーム型のフタを採用しており、多少おかずを詰めすぎた場合でもスムーズに閉められます。電子レンジ・食洗機対応でBPAフリー素材を使用するなど、機能性・安全性にも配慮しています。お箸箱はスライド式で分解でき、衛生的に使用できます。

2. お茶まで揃う、ランチタイムをまるごと楽しむプレミアムセット

商品名：LUNCH TIME BOX / お弁当セット+つつみ+お茶アソート

価格：7,920円（税込）

URL：https://hyacca.online/products/39829/

スターターセットに、〈アンノン〉の静岡産一番茶をまるごと粉末にした『粉末茶アソート』を加えたセットです。熱による風味の劣化を防ぐ製法で、一番茶ならではの香りと旨みをそのまま閉じ込めました。気分や季節に合わせてホットでもアイスでも楽しめる、個性豊かな5種のフレーバーが、食後のリラックスタイムを演出します。

3. ニットバッグとおそろいで持ち歩く、毎日がスタイリッシュになるランチセット

商品名：LUNCH TIME BOX / お弁当セット+バッグ / アイボリー

価格：7,590円（税込）

URL：https://hyacca.online/products/39826/

お弁当セットに、編み柄の切り替えによるくびれフォルムが美しい『ニットバッグ』を組み合わせました。カラーをおそろいで揃えることで、持ち物に自然な統一感が生まれます。ニットバッグは素材の伸縮性で中身が安定しやすく、ランチバッグとしての使用はもちろん、軽めの外出時のサブバッグとしても活躍します。洗濯ネットに入れて家庭で洗えるため、毎日清潔にお使いいただけます。

その他新商品一覧はこちら：https://hyacca.online/new-release/

■ 今後の展望

HYACCAは今後も、「大事な人に、嬉しいを贈る」というコンセプトのもと、結婚祝いや新築・引越し祝いなど、多様なライフステージに寄り添う上質なアイテムを拡充してまいります。日々の暮らしを豊かにするギフト体験を通じて、贈る人と贈られる人の心をつなぐサポートを続けてまいります。

■『HYACCA』について（https://hyacca.online/(https://hyacca.online/)）

「大事な人に、嬉しいを贈る」をコンセプトに専門バイヤーが厳選したトレンドのギフトを集めたECサイトです。贈るシーンや相手に合わせたアイデアを参考にしながら、素敵なギフトを選べます。大切なご友人や家族などへのギフトとして、主にハイカジュアル、セミフォーマルな商品を展開しています。

■HYACCA株式会社について

HYACCA株式会社は2023年10月に設立し、「大事な人の一生の記憶になるギフト」をコンセプトとしたオンラインギフトショップ「HYACCA」の運営を行っております。

会社名 ：HYACCA株式会社

所在地 ：〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー16階

代表者名 ：代表取締役 木村 圭介

設立 ：2023年10月

URL ：https://brand.hyacca.online/company_info/

法人向けお問合せ：https://business.hyacca.online/

■株式会社キュービックについて

2006年10月24日設立。キュービックは「インサイトに挑み、ヒトにたしかな前進を。」をミッションに掲げ、ヒト起点のマーケティング×デザインでビジネスを前進させる会社です。比較サイトを中心としたデジタルメディア事業を行っており、心ときめくお買い物メディア『your SELECT.(https://cuebic.co.jp/your_select/)』、暮らしをおいしく便利にするウォーターサーバーの比較サイト『ミズコム(https://waterserver-mizu.com/)』、転職活動や新しいキャリアの選択を支援するサービス『ミライトーチ(https://www.hop-job.com/)』を運営しています。フィールドワークを重視し、表面的なニーズではなくインサイト（深層心理）を的確に捉え、人々をよりスムーズな課題解決体験へと導いています。

会社名 ：株式会社キュービック

所在地 ：〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー16階

代表者名 ：代表取締役 世一 英仁

設立 ：2006年10月

URL ：https://cuebic.co.jp/

■本件のお問い合わせ先

株式会社キュービック（HYACCA株式会社 親会社） PRチーム ： 阿南、木村

E-mail ： cuebic-pr@cuebic.co.jp

Tel ： 03-6908-9765

Fax ： 03-5338-3560