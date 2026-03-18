レスポートサックの超軽量シリーズ「Essential Collection」がデビュー10周年。2026年春の新色「セルリアンフロスト」が登場

株式会社 レスポートサック ジャパンEssential Collection 2026SS

ニューヨーク発バッグブランド LeSportsac（レスポートサック）の超軽量シリーズEssential(エッセンシャル)は、2026年コレクションデビューから10周年を迎えます。

Essential Collectionは衣料品にも使われる軽量素材マイクロリップストップナイロンと、耐久性に優れたオリジナルのアルミパーツを採用し、軽量性とポータビリティを追求した人気シリーズです。周年イヤーの2026年は、年間を通して様々な企画を展開予定。3月18日(水)より2026年Springコレクションが発売スタートいたします。

今シーズンは新色「セルリアンフロスト」が登場。さらに、コレクションデビュー当初に展開していたポーチアイテムが、「Limited 10thポーチシリーズ」として期間限定で復活します。過去販売した人気カラーの素材を集めたスペシャルなデザインで登場します。

〈Essential's Point〉

アルミパーツ軽さを設計する、アルミパーツ

独自開発のアルミパーツを採用。軽量で、輝きを抑えた光のニュアンスが上質感を引き立てます。

マイクロリップストップナイロン日本製マイクロリップストップナイロン生地

石川県で織り、福井県で染色・コーティングした日本製高品質ナイロン。軽さとハリ、上品な光沢感を両立しています。

ウェビング柔らかく、しなやかなウェビング

体に柔らかくフィットするウェビング。移動の多い日も荷物の重さからのストレスを軽減します。

〈2026Spring ニューカラー〉

周年イヤーのスタートとなる2026Springの新色として、マンハッタンに差し込む朝の光から連想した「セルリアンフロスト」が登場。N.Y.らしい春の始まりをイメージした爽やかなブルーです。

セルリアンフロスト

SMALL UPTOWN SATCHEL H19×W23×D13cm \19,800

セルリアンフロスト

上：METRO CONVERTIBLE H20×W28×D12cm \27,500

下：ESSENTIAL BELT BAG H15×W20×D7cm \14,300

〈スタイルラインナップ一例〉

CR URBAN BACKPACKCR URBAN BACKPACK

CR URBAN BACKPACK H42×W30×D16cm \29,700

GYM TOTE BAGGYM TOTE BAG

GYM TOTE BAG H36×W42×D16cm \29,700

〈Limited 10thポーチシリーズ〉

コレクションデビュー当初に展開していたポーチアイテムが、「Limited 10thポーチシリーズ」として期間限定で復活。過去販売した人気カラーの素材を集めたスペシャルなデザインで登場します。

10TH ESSENTIAL 3 ZIP POUCH

10TH ESSENTIAL 3 ZIP POUCH H12×W18cm 各\6,600

10TH ESSENTIAL RECTANGULAR COSMETIC

10TH ESSENTIAL RECTANGULAR COSMETIC H9×W17×D5cm 各\6,600

10TH ESSENTIAL SQ COSMETIC

10TH ESSENTIAL SQ COSMETIC H10×W11×D4cm 各\5,500

(価格は全て税込み)

【コレクション概要】

コレクション名：Essential Collection

特集ページ https://shop.lesportsac.co.jp/Page/Topic/special_essential/

発売日：2026年3月18日(水)

【展開店舗】

全国レスポートサック店舗、レスポートサック公式オンラインストア、各オンラインストア

●LeSportsacについて

N.Y.発のライフスタイルバッグブランド。創業者のシフター夫妻はセーリングに美学を見出し、リップストップナイロン製のバッグが生まれました。以来「形は機能に従う」という哲学に基づき、軽さと機能性が融合したバッグやポーチは世界中で支持されています。