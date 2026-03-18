心はずむ“春のごほうび”をお届け！アプリ会員限定「Spring Coupon Fair」開催。人気バーガーやスイーツ・キッズのセットが20％OFF！

株式会社フレッシュネス

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コロワイドグループの株式会社フレッシュネス(代表取締役社長：齋藤 健太朗／本社：神奈川県横浜市西区)は、ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」にて、2026年3月21日（土）～4月5日（日）の期間、フレッシュネス公式アプリ会員限定のお得なクーポン企画「Spring Coupon Fair」を開催いたします。春休みの外食シーンやカフェ利用にぴったりの人気メニューのセットが20％OFFで楽しめる特別企画です。新規会員の方もご登録後すぐにクーポンのご利用ができる為、この機会に是非ご登録ください。

■日常の中でふっと心が軽くなる、小さな“春のごほうび”

フレッシュネスバーガーでは、春にぴったりのお得な「Spring Coupon Fair」を開催いたします。心地よい陽気に誘われて外に出たくなるこの季節、家族でのランチ、友人との気軽な集まり、ちょっと一息つきたいカフェタイム──そんなさまざまな春のシーンを、より楽しく、より美味しく彩るメニューをご用意しました。

フレッシュネスの人気No.1「クラシックチーズバーガー」をはじめ、爽やかな味わいの「塩レモンチキンバーガー」、豊かな甘みとコクのある「テリヤキバーガー」をサイドメニューとドリンクが付いたプレミアムセットでお得に楽しめる20％OFFクーポンを配信します。セットのドリンクは、大人気のレモネード含むフレッシュドリンクも選択可能です。

また、カフェタイムにぴったりな、「作りたてスコーンサンド 紅甘夏＆クリームチーズ」と「作りたてスコーンサンド こしあんバター」のティーセットも20％OFF。外はふんわり、中はしっとりとした温かい作りたてのスコーンと、相性の良いオーガニックティーやハーブティー、コーヒーの組み合わせは、ゆっくり過ごす午後のひとときをより豊かに演出します。さらに、春休みの家族時間に寄り添うキッズセット20％OFFクーポンもご用意。お子さまと一緒に、気軽にフレッシュネスをご利用ください。

【概要】

■名称：Spring Coupon Fair

■期間：2026年3月21日（土）～4月5日（日）

■対象：フレッシュネス公式アプリ会員限定

■利用可能店舗：全国のフレッシュネスバーガー

※球場店舗・空港店舗・アウトレット店舗・動物園店舗除く。

■クーポン内容：

１.ハンバーガーのプレミアムセットが20％OFF

・クラシックチーズバーガー

・塩レモンチキンバーガー

・テリヤキバーガー

※サイドメニューは、北海道産フライドポテト・れんこんフライ・コールスローサラダより選択可能。

※ドリンクは、フレッシュレモネード・自家製ジンジャーエール・カフェラテ・カプチーノ等より選択可能。（ドリンクの種類は店舗により取り扱いが異なります）

クラシックチーズバーガー塩レモンチキンバーガーテリヤキバーガー

２.作りたてスコーンサンドのティーセットが20％OFF

・作りたてスコーンサンド 紅甘夏＆クリームチーズ

・作りたてスコーンサンド こしあんバター

※ドリンクは、オーガニックティー・ローズヒップティー・カモミールティー・ドリップコーヒーより選択可能。

作りたてスコーンサンド 紅甘夏＆クリームチーズ作りたてスコーンサンド こしあんバター

２.キッズセットが20％OFF

・キッズハンバーガーセット

・キッズチーズバーガーセット

・キッズテリヤキバーガーセット

・キッズ国産チキンナゲットセット

※キッズセットは一部店舗での取り扱いがございません。予めご了承ください。

キッズセットイメージ

おいしさと安心、それがフレッシュネスの品質

おいしくてカラダにいいものを、ていねいに手づくりする。それがフレッシュネスバーガーのメニューの基本です。安心して食べられたり、ヘルシーだったり、素材から生産者の気持ちが伝わってきたり、お腹だけでなく心も満たされる「おいしさ」。そういったこだわりを受け継ぎながら、ゆっくり落ち着いて過ごせる「空間」とともに、日常を楽しむちょっと贅沢な場所をご提供します。

FRESHNESS BURGERロゴ

公式アプリケーション ご登録がまだの方は、下記よりダウンロードください。

■アプリダウンロード：http://advs.jp/cp/appredir/freshness

※クーポンは、会員登録後にご利用可能です。

※携帯のOSや端末により、クーポン配信状況が一部異なる場合がございます。

SNS

■Instagram：https://www.instagram.com/freshness_1992

■X：https://twitter.com/Freshness_1992



会社概要

商号：株式会社フレッシュネス

代表者：代表取締役社長 齋藤 健太朗

本社所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1ランドマークタワー12階

ホームページ：https://www.freshnessburger.co.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d26945-204-ed302fedca906edcfc04a5ab0167834c.pdf株式会社フレッシュネス

＜本件に関するお問い合わせ先＞

担当：青木

TEL：045-224-7058

MAIL：press@freshness.jp