NONFICTION 名古屋HAERA店が6月11日（木）にグランドオープン

合同会社ノンフィクションジャパン

香りを通じて内面の力を表現するライフスタイルフレグランスブランド「NONFICTION（ノンフィクション）」は、2026年6月11日（木）に、名古屋の新ラグジュアリーモール「HAERA」にストアをオープンいたします。

近年の再開発で活気に満ちた栄エリアに誕生する商業施設に、香りの物語を宿した開放感のある空間で、感性を研ぎ澄ます体験を導きます。

この店舗は、建築家・長坂常氏が率いる設計事務所「Schemata Architects」とのコラボレーションにより実現しました。NONFICTIONが追求するブランド体験と、素材や構造をありのままに表現し、新たな価値を見出す彼らのデザインアプローチが調和し、空間を作り出します。

長年保管されてきたケヤキ材を採用し、風化した質感や木目を空間全体に取り入れたミニマルなデザイン。店内中央には、ケヤキ材を大胆に彫り出したシンクが配置され、壁面棚やディスプレイテーブルといった什器もケヤキ材で製作。空間全体に温かみのある奥行きを与えています。

店内に配置されたアート作品やオブジェ、そして五感に訴える細部にいたるインテリアのこだわりは、ブランドの芸術的感性を自然に表現し、日常の中にインスピレーションを見出すというNONFICTIONのブランド哲学を写し出しています。

【店舗情報】

NONFICTION 名古屋HAERA店

住所｜〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-25-1 1F 106

営業時間｜11:00 - 20:00



