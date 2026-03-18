かっぱ寿司、Ｕｂｅｒ Ｅａｔｓ 実施全店舗対象「店頭価格」で販売開始！２０２６年３月１８日(水)から！初めての方も、毎日使うヘビーユーザーも！おトクに、もっと身近で、もっと気軽なデリバリー体験へ。

カッパ・クリエイト株式会社

コロワイドグループのかっぱ寿司（カッパ・クリエイト(株) 本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：山角豪）は、2026年3月18日（水） より、Uber Eatsにて「店頭価格」での商品提供を開始いたします。これにより、お客様はこれまで以上に気軽に、店頭と同じ価格でかっぱ寿司の商品をお楽しみいただけるようになります。さらに翌日の2026年3月19日（木）からは、新たな魅力をお届けするための新メニューを販売開始いたします。かっぱ寿司ならではの素材を生かしたラインアップで、ご家庭や職場でもより豊かなお食事時間をご提供してまいります。

かっぱ寿司は、2026年3月18日（水）より、Uber Eats 実施店舗・全235店舗において、ついに「店頭価格」での提供を開始します。これまで以上に、お客様が日常のさまざまなシーンで、かっぱ寿司のおいしさを手軽にお楽しみいただける環境が整いました。

今回の店頭価格導入により、初めてデリバリーを利用するお客様はもちろん、日頃からUber Eatsをご活用いただいているヘビーユーザーの皆さまにも、よりお求めやすく、使いやすいデリバリー体験をお届けします。さらに、ご自宅での食事時間はもちろん、職場でのランチやご家族との団らんなど、多様な生活シーンに寄り添いながら、かっぱ寿司の魅力をこれまで以上に身近に感じていただけます。

かっぱ寿司は今後も、お客様一人ひとりのライフスタイルに寄り添う新しい価値の提供を通じて、より便利で満足度の高いサービス体験を追求してまいります。

かっぱ寿司は、これからもお食事の時間がもっと楽しくなるよう、毎日のワクワクを皆様と一緒に積み重ねてまいります。

【「かっぱ寿司」Uber Eats 店頭価格導入概要と新メニュー商品詳細】

・店頭価格導入日：２０２６年３月１８日(水)～

・下記新メニュー販売日：２０２６年３月１９日(木)～

・販売店舗：実施全235店舗（※一部改装中店舗を除く）

※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了となる場合がございます。

※一部店舗では価格が異なります。 ※掲載写真はイメージです。

※実施店舗はこちら：https://delivery.kappasushi.jp/

※ご注文はUber Eatsアプリからとなります。

定番11種セット

1人前（11貫）：1,280円（税込）～

2人前（22貫）：2,560円（税込）～

3人前（33貫）：3,840円（税込）～

4人前（44貫）：5,120円（税込）～

■内容

中とろ、まぐろ、サーモン、とろサーモン、いか、平貝、赤えび、えんがわ、煮穴子、いくら、特盛ねぎとろ

※画像は1人前

お手頃11種セット

1人前（11貫）：870 円（税込）～

2人前（22貫）：1,740円（税込）～

3人前（33貫）：2,610円（税込）～

4人前（44貫）：3,480円（税込）～

■内容

びん長まぐろ、いか、とろサーモン、平貝、えんがわ、えび、ししゃもっこ軍艦、特盛ねぎとろ、サラダ軍艦、感動コーン、玉子

※画像は1人前

極上１0種セット

1人前（11貫）：1,830円（税込）～

2人前（22貫）：3,660円（税込）～

3人前（33貫）：5,490円（税込）～

4人前（44貫）：7,320円（税込）～

■内容

中とろ(1人前毎に二貫ずつの提供)、活〆はまちはらみ、赤えび、平貝、いか、とろサーモン、うなぎ、えんがわ、特盛いくら、特盛ねぎとろ

※画像は1人前

贅沢 10種の海鮮丼

1人前 1,030円（税込）～

■内容

中とろ、まぐろ、えび、サーモン、つぶ貝、いか、煮穴子、ねぎとろ、甘えび、ししゃもっこ

【「かっぱ寿司」Uber Eats 店頭価格導入概要と人気メニュー商品詳細】

・店頭価格導入日：2026年3月18日(水)～ （※一部商品は3月19日より価格が変更となります）

・販売店舗：実施全235店舗（※一部改装中店舗を除く）

※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了となる場合がございます。

※一部店舗では価格が異なります。 ※掲載写真はイメージです。

※実施店舗はこちら：https://delivery.kappasushi.jp/

※ご注文はUber Eatsアプリからとなります。

まぐろ尽くし

６種セット

1人前 1,070円(税込)～

2人前 2,140円(税込)～

※画像は1人前

まぐろ・サーモン

特盛いくら６種セット

1人前 1,165円(税込)～

2人前 2,330円(税込)～

※画像は1人前

サーモン特盛いくら

尽くしセット

1人前 1,315円(税込)～

2人前 2,630円(税込)～

※画像は1人前

厳選ネタ８貫セット

1人前 595円(税込)～

(まぐろ､びん長まぐろ､サーモン､えび､いか､玉子､いくら､特盛ねぎとろ)

バラエティ１６貫セット

1人前 1,650円(税込)～

(中とろ､まぐろ､活〆はまち､サーモン､とろサーモン､いか､赤えび､平貝､えんがわ､えび､煮穴子､玉子､特盛いくら､特盛ねぎとろ､感動コーン､サラダ軍艦)

バラエティ１６貫セット

1人前 1,650円(税込)～

(中とろ､まぐろ､活〆はまち､サーモン､とろサーモン､いか､赤えび､平貝､えんがわ､えび､煮穴子､玉子､特盛いくら､特盛ねぎとろ､感動コーン､サラダ軍艦)

ちょい足し寿司 まぐろ 6貫

330円(税込)～

ちょい足し寿司 まぐろ 6貫

330円(税込)～

ちょい足し寿司 サラダ軍艦6貫

330円(税込)～

かっぱのにぎり９貫セット

～おもちゃ・ゼリーつき～

565円(税込)～

店内揚げ

フライドポテト～ケチャップ添え～

330円(税込)～

店内揚げ

二段仕込の醤油 とり唐揚げ(3コ)

360円(税込)～

リリース内画像素材：https://x.gd/SaQl1