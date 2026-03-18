丹後王国ブルワリー 自家製クラフトビール『メルツェン』「ジャパン・グレートビア・アワーズ2026」銅賞受賞

株式会社パソナグループ

丹後地域の特産品の加工・販売や販路開拓などの地域商社事業を行う株式会社丹後王国ブルワリー（本社：京都府京丹後市弥栄町、代表取締役社長 中川正樹）は、日本国内で醸造されるビールを対象とした審査会「ジャパン・グレートビア・アワーズ2026」において、自家製のクラフトビール「TANGO KINGDOM Beer(R)」の『メルツェン』で銅賞を受賞しました。

また、今回の受賞を記念し、『ジャパン・グレートビア・アワーズ2026受賞記念セット』の販売を、本日3月18日（水）より開始いたします。

同コンテストは、全国236事業者から819品のビールが出品される国内有数のビール審査会です。厳正なブラインド審査のもと、品質やバランス、スタイルの完成度などが評価されます。

今回、同コンテストで初めて銅賞を受賞した『メルツェン』は、麦芽の香ばしさとすっきりとした飲み口が特徴で、ソーセージなどの肉料理との相性が良いビールです。

受賞を記念して、3月18日（水）より販売する『ジャパン・グレートビア・アワーズ2026受賞記念セット』は、今回銅賞を受賞した『メルツェン』と、昨年同コンテストで銅賞を受賞した『ロンドンエール』を組み合わせたセットです。

丹後王国ブルワリーは今後も、地域商社として地域特産品の開発や6次産業化を推進し、丹後地域の産業の活性化に取り組んでまいります。

■受賞記念セット概要

販売開始：

2026年3月18日（水）

内容：

「ジャパン・グレートビア・アワーズ2026」で銅賞を受賞したクラフトビール『メルツェン』及び、昨年同コンテストで銅賞を受賞した『ロンドンエール』 各350ml・3本入り

『メルツェン』

スタイル：ジャーマンスタイル・メルツェン 350ml

原材料：麦芽（ドイツ製造）、ホップ

特徴：すっきりとした飲み口と麦芽の香ばしさが特長で、ソーセージなどの肉料理にも合うビール

『ロンドンエール』

スタイル：クラシック・イングリッシュスタイル・ペールエール 350ml

原材料：麦芽（イギリス製造）、ホップ

特徴：軽やかな苦みとフルーティな香りで、和食に合うビール

料金：

4,200円（送料別・税込）

購入方法：

下記ECサイト「丹後王国こだわり市場」よりご購入いただけます

ＵＲＬ：

https://tango-kingdom-onlineshop.com/

お問合せ：

株式会社丹後王国ブルワリー Tel 0772-65-4193