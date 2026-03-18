NHN テコラス、専用サーバー感覚で AWS を利用できる「Forwardy ビジネスVPS」を提供開始

NHN テコラス株式会社

NHN テコラス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：白倉 章照、以下：NHN テコラス）は、アマゾン ウェブ サービス（以下、AWS）をパッケージ利用できるクラウドサービス「Forwardy（フォワーディ）」の新サービスとして、「Forwardy ビジネスVPS」を開始いたしましたことをお知らせします。

背景

多くの中堅・中小企業では、IT インフラを担当する専任エンジニアがいないことが珍しくありません。オンプレミス環境や専用サーバーの老朽化によりクラウドへの移行ニーズは高まる一方、AWS などのクラウドサービスは、構築・運用にはこれまでとは異なる新たな専門知識が必要です。また、サービスの利用料においても、利用量に応じた従量課金であるため、従来の固定的なコスト管理と異なるコスト管理の方法も相まって、「移行したいが、社内に知見がない・外注する予算もない」という状況に陥る企業が少なくありません。

NHN テコラスはこうした課題を解決するため、専用サーバーの使い勝手と AWS の高い信頼性を両立した「Forwardy ビジネスVPS」を開発しました。

「Forwardy ビジネスVPS」について

「Forwardy ビジネスVPS」は、世界シェアNo.1（※1）のパブリッククラウド「AWS」を基盤に、専用サーバーのようなシンプルな操作と固定料金での運用を実現した仮想プライベートサーバー（※2）サービスです。

NHN テコラスが AWS 環境の構築・運用管理を包括的に提供することで、IT 専任者がいない企業でも安全かつ簡単にクラウド環境を利用できます。

クラウド移行を加速する以下のメリットを提供します。

・シンプルで分かりやすい AWS 構築・設定

・専門知識不要の簡単な運用管理

・明確で予測可能なコスト管理

・安心・安全なセキュリティ設定

主な特長

●専用サーバーのような使い勝手

GUI 管理ツール「Plesk」を標準搭載。AWS の複雑な設定・構築は不要で、クラウドの専門知識がなくても直感的に操作できます。申し込みから最短3営業日で利用開始可能です。

●運用管理込みで安心

基本運用・監視はNHN テコラスが提供。困ったときはサポートセンターに相談できるため、社内にエンジニアがいなくても安心して利用できます。

●企業レベルのセキュリティをパッケージで

WAF・ウイルスチェック・スパム対策等の多層防御セキュリティ機能を選択式パッケージで簡単に導入できます。「何から対策すればよいかわからない」というお悩みを解消します。

●AWS 基盤の高い信頼性

世界シェアNo.1クラウド AWS のインフラを基盤とし、99.99%の SLA を保証。物理障害時も自動復旧するため、ビジネス継続性を高水準で維持できます。

●分かりやすい固定料金

初期費用無料、月額・年額固定制（1.4万円～※3）。従量課金によるコスト不安なく、予算計画が立てやすい料金体系です。

※10日間の無料トライアルをご用意しています。

Forwardy ビジネスVPS サービスページ：https://nhn-techorus.com/forwardy/vps/

お問い合わせ：https://nhn-techorus.com/forwardy#form

「Forwardy」について

「Forwardy」は、NHN テコラスが中堅中小企業のビジネスを総合的に支援するクラウドサービスブランドです。ビジネスに必要な機能をすぐに使えるパッケージ形式で"新たな最適解"として提供することをコンセプトとしています。AWS の最上位パートナーとしてのクラウド支援実績と、25年以上にわたるデータセンター・ホスティング運営の知見を活かし、中堅中小企業のデジタル基盤構築を包括的に支援します。

Forwardy サービスページ：https://nhn-techorus.com/forwardy/

NHN テコラス株式会社について

NHN テコラスはクラウド総合支援サービス「C-Chorus」を中心に、データセンターとクラウド両方の導入・運用や FinOps 実践、および生成 AI やデータ活用などの先端技術の導入支援を得意とするマネージドサービスプロバイダーです。

会社名 ：NHN テコラス株式会社

本社所在地：東京都港区西新橋三丁目1番8号 NHN アトリエ

代表者 ：代表取締役社長 白倉 章照

事業内容 ： ITインフラ・ソリューション事業

設立 ：2007年4月

URL ：

会社公式：https://nhn-techorus.com/

C-Chorus：https://nhn-techorus.com/c-chorus/

※記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

NHN テコラス株式会社

お問い合わせ：03-5155-0111

(※1)Synergy Research Group参照 https://www.srgresearch.com/articles/cloud-market-growth-stays-strong-in-q2-while-amazon-google-and-oracle-nudge-higher

(※2)VPS, Virtual Private Server

(※3)3年契約時の月額換算。一部従量有