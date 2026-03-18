京都で人気の顔パフェが鹿児島県に初登場！山形屋にて「よーじやふらっと」開催限定の「抹茶あんこミニパフェ」やスキンケアアイテムなどご用意

株式会社よーじや

株式会社よーじや(京都府京都市下京区、代表取締役・國枝昂)が運営する、京都発のライフスタイルブランド「よーじや」は、2026年4月1日(水)～4月7日(火)の期間、鹿児島県・山形屋にて期間限定ショップ＆カフェ「よーじやふらっと」を開催いたします。本イベントでは、「よーじや」のカフェも登場し、山形屋限定メニュー「抹茶あんこミニパフェ」をご用意。また、定番のスキンケアアイテムや、春の新商品など幅広いラインナップを展開いたします。さらに、購入条件に応じたプレゼントキャンペーンなども実施し、スペシャルな内容となっております。約1週間の開催となっておりますので、この機会をお見逃しなく。

【鹿児島県・山形屋に「よーじや」のカフェが初登場】

よーじやグループは2025年3月26日にリブランディングを実施し、「おみやげの店」としてだけではなく、全国各地のみなさまにとって「おなじみの店」を目指してさまざまな取り組みを実施しております。その一環として、京都発のライフスタイルブランド「よーじや」では、スキンケアアイテムや雑貨などの販売に加えカフェ事業も展開してまいりました。カフェは現在京都に2店舗のみの運営ですが、こだわりのあるメニュー展開で京都府内外のお客さまよりご好評いただいております。そして、このたび鹿児島県・山形屋に、期間限定ショップに加えてカフェコーナーも登場いたします。京都の店舗でいちばん人気の抹茶パフェをアレンジした山形屋限定メニュー「抹茶あんこミニパフェ」を販売。その他、あぶらとり紙などの定番のスキンケアアイテムや、春の新商品などを幅広くご用意。さらに、お得なキャンペーンなど魅力的なコンテンツが盛りだくさん！この機会にぜひ期間限定ショップ＆カフェ「よーじやふらっと」にお越しください。

【販売メニュー・商品一例】

抹茶あんこミニパフェ

販売価格：950円(税込)

※イートイン席のご予約はできかねますのでご了承ください。

※パフェのアイスは溶けやすいため、持ち歩きに適しておりません。購入後は速やかにお召し上がりください。

※混雑時には、ご提供にお時間をいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

※整理券の配布や事前予約による注文対応は行っておらず、先頭のお客さまから順にご案内いたします。

【キャンペーン概要】

期間限定「あおゆらら」シリーズ季節限定「あぶらとり紙 さくら」

１.【ショップ限定】よーじや公式アプリをインストール&仮登録するだけ！「よじこ」デザインのタオルコースターをプレゼント

会期中、ショップにて「よーじや公式アプリ」をインストール&仮登録いただいたお客さまに、

「よじこ」をあしらったキュートなコースターを1つプレゼント！

吸水性も抜群なタオル生地で繰り返しご使用いただけます。

※2種からランダムでお渡しとなります。

※数量限定のため、事前の告知なく終了する場合がございます。

※アプリをインストールのうえ、登録画面をスタッフにご提示ください。

※既にアプリをお持ちのお客さまも対象となります。

※カフェエリアではポイント付与およびノベルティの受け渡しは行なっておりません。

２. 【ショップ限定】3,000円(税込)以上ご購入でバスエッセンスのパウチサンプルをプレゼント

会期中、ショップにて3,000円(税込)以上のご購入で、

「ねむり」シリーズのバスエッセンスのパウチサンプル２種(Deep Forest/Dreaming Lavender)をプレゼント！

※数量限定のため、事前の告知なく終了する場合がございます。

※1会計につき1セットまでのお渡しとなります。

※ショップおよびカフェエリアで購入したレシートの合算は不可となります。

３. 【カフェ限定】パフェ＋ドリンクをご注文で、オリジナルアンブレラマーカーをプレゼント

会期中、カフェにてパフェとドリンクの両方をご注文いただいたお客さまに、

オリジナルデザインのアンブレラマーカーをおひとつプレゼント！

※数量限定のため、事前の告知なく終了する場合がございます。

※ドリンクは、「コーヒー・紅茶(ホット/アイス) 各種500円(税込)」よりお選びいただけます。

【イベント概要】

【開催期間】2026年4月1日(水)～4月7日(火)

【場所】

〒892-8601

鹿児島市金生町３番１号 山形屋1号館6階 南催場

【営業時間】10:00～19:00

※最終日4月7日(火)は16:00閉場