【ロイヤルパークホテル】GW限定！西洋ブッフェや中国料理、鉄板焼の食べ放題など豪華レストランフェアを開催

三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社

ロイヤルパークホテル（所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町2-1-1、総支配人：小澤 幸一）では、2026年4月29日（水・祝）～2026年5月6日（水・振休）の期間に、ご家族でお楽しみいただける「ゴールデンウィーク レストランフェア」を開催いたします。

「ゴールデンウィークレストランフェア」https://www.rph.co.jp/information/m3xdmjpjpe

■和牛ローストビーフを楽しむ！幅広い世代に嬉しい種類豊富なブッフェが登場／1F「シンフォニー」

和牛ローストビーフを楽しむ ゴールデンウィークブッフェ

「シンフォニー」では、旨みあふれる和牛ローストビーフを主役に多彩なブッフェメニューをご用意。ランチでは、上品な味わいのスパゲッティーナポリタンにグリルベーコンを添えて、ディナーでは、ジューシーなローストポークをシェフのカービングサービスにてお楽しみいただけます。

さらにパワーサラダや彩り豊かな冷製料理、フィッシュフライなど幅広い世代に嬉しいメニューが勢ぞろい。デザートにはチョコレートファウンテンやショートケーキなど人気スイーツが並びます。また、5月4日～6日にはバルーンアーティストによるイベントも開催、ご家族でお楽しみいただけます。

■北京ダックと料理長の粋品料理を味わうチャイニーズオーダーブッフェ／B1F「桂花苑」

ゴールデンウィーク チャイニーズオーダーブッフェ

「桂花苑」では、人気の点心や温菜など45種類のオーダースタイルブッフェがGW限定バージョンで登場いたします。主役は北京ダックの食べ放題。パリッと香ばしい皮とジューシーな肉を心ゆくまでご堪能いただけます。

さらに料理長の特別メニューとして、和牛の炒めと鮑の煮込みを1グループ1回ご注文可能。和牛はガーリックバターまたはオイスターソース、鮑はオイスターまたはクリームからお選びいただけます。海老・蟹の魚介料理や定番人気の肉料理などその他の食べ放題メニューも豊富にラインナップ。ゴールデンウィークならではの贅沢な味わいをぜひお楽しみください。

■音や香りとともに鉄板焼の醍醐味を楽しむ！「鉄板焼ステーキ食べ放題」／20F「すみだ」

ゴールデンウィーク 鉄板焼ステーキ食べ放題

東京の景色を望むホテル最上階の鉄板焼「すみだ」では、サラダ＆オードブルバー付のステーキ食べ放題が登場します。国産牛ヒレや国産牛サーロインをはじめハラミ、カイノミなど5種のお肉に加え、フォアグラも食べ放題という贅沢な内容。

お好みの部位を選べば、シェフが鉄板カウンターで絶妙な加減に焼き上げます。さらにお一人様一皿でオマール海老とサーモンのソテーをご提供。お子様に嬉しい鶏の唐揚げやフライドポテトなどファミリー向けメニューも食べ放題で充実させました。

ライブ感あふれる鉄板焼を心ゆくまでご堪能いただけます。

■肉の旨みを堪能！ゴールデンウィーク「TOKYO X」銘柄豚のしゃぶしゃぶが初登場／5F「源氏香」

ゴールデンウィーク「TOKYO X」銘柄豚のしゃぶしゃぶ

「源氏香」では、銘柄豚「TOKYO X」の旨みを存分に味わえるしゃぶしゃぶコースをご提供します。前菜・お造りに続き、とろけるような食感と鼻に抜ける香りが際立つ「TOKYO X」をしゃぶしゃぶで。ロースは赤身の美味しさ、バラは脂の美味しさをお楽しみいただけます。

お食事はご飯またはうどんを、旨味が凝縮した出汁とともに。ご家族二世帯でのご利用にもおすすめで、12歳以下のお子様にはミニ天婦羅をサービスいたします。日本庭園を臨む「源氏香」でゆったりとしゃぶしゃぶコースをお楽しみください。

■ゴールデンウィークレストランフェア 概要

期 間：2026年4月29日（水・祝）～2026年5月6日（水・振休）

特 典：お子様限定のお菓子つかみ取りを実施

予 約・問合せ：03-5641-3600（レストラン予約専用ダイヤル 受付時間9:00～19:00）

URL：https://www.rph.co.jp/information/m3xdmjpjpe

・和牛ローストビーフを楽しむゴールデンウィークブッフェ 概要

時 間：ランチ：1部 11:30～13:00、2部 13:30～15:00／ディナー： 17:30～21:00

店 舗：1F シェフズダイニング「シンフォニー」

料 金：ランチタイム ：お一人様 6,500円／お子様（4～12歳） 3,500円

ディナータイム：お一人様 9,000円／お子様（4～12歳） 4,500円

・ゴールデンウィーク チャイニーズオーダーブッフェ

～北京ダックと料理長の粋品料理を心ゆくまで～ 概要

時 間：ランチ：11:30～14:00（最終入店12:30）

ディナー：17:30～21:00 (最終入店19:30）

店 舗：B1F 中国料理「桂花苑」

料 金：お一人様 10,000円／お子様（4～12歳） 5,000円

※90分制、2名様より承ります。

・ゴールデンウィーク 鉄板焼ステーキ食べ放題 概要

時 間：ランチ：1部 11:30～13:00、2部 13:30～15:00

店 舗：20F 鉄板焼「すみだ」

料 金：お一人様 11,000円／お子様（4～12歳） 6,000円

・ゴールデンウィーク 「TOKYO X」銘柄豚のしゃぶしゃぶ 概要

時 間：ディナー：17:30～21:00

店 舗：5F 日本料理「源氏香」

料 金：お一人様 10,000円

※料金には消費税・サービス料が含まれます。※画像は全てイメージです。※内容は変更になる場合がございます。

ロイヤルパークホテルについて

お客様の幅広いニーズにクオリティの高いサービスをご提供するフルサービス型ホテルとして、1000平方メートル を誇る宴会場、直営レストラン・バーを備え、1989 年に開業。「CHIC TOKYO STAY～粋な街の、意気なおもてなし～」をコンセプトに、新旧が交差する街、東京・日本橋に位置するホテルとして“粋で洗練されたおもてなし”でお客様をお迎えしてまいります。

ロイヤルパークホテル外観

所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町2-1-1

客 室 数：419室

館内施設：レストラン、バー、宴会場、茶室（耕雲亭）、チャペル、神殿、ショッピングアーケード、美容室、理容室、リラクゼーションサロン、写真室、衣裳室、フラワーショップ、日本庭園など

アクセス：東京メトロ半蔵門線「水天宮前」駅に直結（4番出口）

東京メトロ日比谷線「人形町」駅より徒歩約5分（A2出口）

都営浅草線「人形町」駅より徒歩約8分（A3出口）

URL：https://www.rph.co.jp/

ロイヤルパークホテルズについて

ロイヤルパークホテルズは、全国に25ホテル・6,397室を展開しております。三菱地所ホテルズ&リゾーツ株式会社が計画・運営し、当社指針である【Vision＆Credo／Value／Service Standard】に沿って、私たちだからこそ提供できるサービスや価値をお届けいたします。今後も新規ホテル出店を進め、チェーン拡大とブランド力の向上を図るとともに、グループ一体となって持続可能な社会の実現に向けて取り組んでまいります。