期間限定！　京都駅ビル東広場が、“桜アート”のお花見スポットに変身

株式会社ネイキッド

株式会社ネイキッド(NAKED, INC.）は、2026年4月3日(金)から5月6日(水)まで、京都駅ビル7F東広場を中心に、“桜アート”を楽しみながら京都駅ビルを巡る期間限定イベント「KYOTO SAKURA ART STATION 2026」を開催いたします。本イベントは、新たな人の流れと賑わいを生み出すことを目指し、京都駅ビル東ゾーンを中心に、「駅がアートになる」文化発信拠点として活性化を図るプロジェクト「NAKED ART STATION」の一環として実施いたします。

■京都駅ビルの新シンボル「KYOTOモニュメント」から始まる、京都駅のお花見さんぽ

本イベントは、京都駅ビル4F烏丸小路広場の「KYOTOモニュメント」付近から7F東広場まで、桜の灯りに導かれながら巡る回遊型イベントです。桜色そして桜柄の灯りに彩られた京都駅ビル東ゾーンを歩きながら、京都駅で気軽にお花見気分をお楽しみいただけます。

見どころは、7F東広場に展示される華道家元池坊による大型いけばな作品。昼は花の繊細な美しさや造形美をゆったりと鑑賞でき、夜はネイキッドの光演出とともに、幻想的な景色をお楽しみいただけます。時間帯によって異なる表情に出会えるのも、本イベントの魅力のひとつ。さらに、4月中旬までは桜を設え、それ以降は新緑を楽しむなど、会期を通していけばなの花が移ろっていく様子もご覧いただけます。

さらに、回遊の最後には、7F東広場に隣接するアートテラスラウンジ「NIWA」へ。東広場のテラスエリアでも楽しめる春のお花見セット 抹茶＆三色おはぎ(1,360円/税込)や、春のお花見セット 伏見の日本酒＆京おつまみ(1,500円/税込)をご用意し、お花見気分をより一層盛り上げます。

京都の玄関口・京都駅で、花と光、そして京都らしい味わいとともに、春のひとときをお届けします。

＜演出エリア詳細＞

京都駅ビル4F烏丸小路広場「KYOTOモニュメント」京都駅ビル4F烏丸小路広場そば京都駅ビル7F東広場 ライトアップ：17:00~23:00京都駅ビル7F東ゾーン「NIWA」 営業時間：11:00～22:00(L.O.21:00)

『KYOTO SAKURA ART STATION 2026』 開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/8210/table/1154_1_4eacf5a61b7f7815fc838c451e7712a7.jpg?v=202603180251 ]

NAKED, INC.（ネイキッド）について

1997年に村松亮太郎が設立したクリエイティブカンパニー。“Core Creative, Total Creation, and Borderless Creativity”を理念に、ジャンルを問わず活動。近年ではリアルとバーチャルをクロスオーバーした様々な体験を創出。アート、エンターテインメント、カルチャー、伝統、教育、音楽、都市、食、スポーツなど、LIFE(生活)のあらゆるSCENE(シーン)において新たな体験や価値を生み出している。2022年より、京都のメタバースやAR/VR企画を手がけ、バーチャル×リアルで京都の文化発信とアート体験を届けるプロジェクト『NAKED GARDEN ONE KYOTO』をスタート。2025年から、京都駅ビル東広場を舞台に、京都の伝統・食・アートが融合した文化発信を担う『庭プロジェクト』を始動し、観光と日常が交差する新たな文化体験の創出に取り組んでいる。

代表作には、東京駅プロジェクションマッピング『TOKYO HIKARI VISION』、世界で開催中の花の体感型アート展『NAKED FLOWERS』、食×アートの体験型レストラン『TREE by NAKED yoyogi park』、『NAKED桜の新宿御苑2023』、G7広島サミット 社交夕食会演出、シンガポール屈指の動物園マンダイ・ワイルドライフ・リザーブとのコラボイベント、『NAKED meets 二条城』、京都駅ビル東広場のリニューアルプロジェクト『庭プロジェクト』など。

■NAKED, INC. ：https://naked.co.jp

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