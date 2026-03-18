Deel、次世代の“ボーダーレス起業家”を発掘する総額1,500万ドルのグローバルトーナメント「The Pitch」を発表

Deel Inc.

グローバルチーム向けオールインワン人事・給与プラットフォームを提供するDeel（CEO: Alex Bouaziz）は、世界で最も有望なシードステージのスタートアップを発掘・支援・資金提供することを目的とした国際的なコンペティション「The Pitch」の開始を発表しました。Deelのグローバルネットワークを活用し、本プログラムは地理的条件や人脈に左右されることなく、実力に基づいて起業家を評価することで、公平な機会の創出を目指します。

The Pitchは、世界7地域から20,000社以上のスタートアップの参加を見込み、総額最大1,500万ドル規模の投資を行う予定です。地域優勝企業には最大100社にそれぞれ5万ドル、さらにグローバル優勝企業には最大10社にそれぞれ100万ドルを投資します。

グローバルベンチャーの新たな基準へ

従来のベンチャーキャピタルは、地域的なネットワークに依存する傾向があります。The Pitchはこうした制約を打破し、ハイレベルな競争形式と専門家による評価を組み合わせることで、多様なデータに基づき「有望度の高い（ハイシグナルな）」スタートアップを選定します。最終選考通過率はわずか0.05％と、世界有数のスタートアップアクセラレーターを上回る厳選度となる見込みです。

世界中のシードステージの起業家を対象に応募受付を開始しています。日本を含むアジア地域のスタートアップは、オンライン審査を通過すると、シンガポールで開催される地域決勝（Regional Final）に進出します。地域決勝は、シンガポールのほか、テルアビブ、ドバイ、ニューヨーク、パリ、ロンドン、ベルリンの計7都市で対面形式にて実施され、その後、2026年5月に開催されるグローバル決勝へと進みます。

本コンペティションはJ.P. Morganの提供により実施され、a16z、dLocal、Google、Orrick、Prodware、Ribbit Ventures、Stripe などがパートナーとして参画しています。

応募方法

応募および詳細は、特設サイト(https://www.deel.com/the-pitch-by-deel/)（英語）から確認できます。 応募および本プログラムは英語で実施されます。



■Deelについて

会社名: Deel Inc.

本社: 米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ

CEO: Alex Bouaziz

URL: https://www.deel.com/ja/

Deelは、グローバルチームのために設計された、オールインワン型の給与・人事管理プラットフォームです。多様化する働き方に対応したDeelのプラットフォームでは、HRIS（人事情報システム）、給与計算、コンプライアンス、福利厚生、パフォーマンス管理、IT備品管理など、人事・労務に関わるあらゆる機能をシームレスに統合します。Deelは、AIを活用した各種ツールと自社が保有するグローバル給与インフラを通じて、150カ国以上のあらゆる雇用形態に対応し、企業がよりスマートかつ迅速、そしてコンプライアンスに準拠した形でビジネスを拡大できるよう支援しています。 詳細は deel.com をご覧ください。