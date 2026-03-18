株式会社ケンコー・トキナー

株式会社ケンコー・トキナー（社長：櫻井 匡）は、AIトラッキングと革新的な操作性を備えたスマートフォン用ジンバル「ZHIYUN SMOOTH-Q5 Ultra」の販売を、2026年3月20日より開始いたします。

価格はオープンですが、ケンコー・トキナーオンラインショップでの価格は１7,800円～22,800円（税込）です。

ZHIYUN SMOOTH-Q5 Ultra

ZHIYUN SMOOTH-Q5 Ultra

詳細を見る :https://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/eq/eq-digital/zhiyun/smoothq5ultra.html

音声操作、着脱式ワイヤレスリモコン、伸縮ロッドを搭載した「インテリジェント・ディレクター」



ジンバル・撮影用LEDライティング機材の世界的メーカーであるZHIYUN（Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd.）は、AIトラッキング機能をさらに進化させ、多彩な操作オプションを統合したスマートフォン用3軸ジンバルの最新モデル「SMOOTH-Q5 Ultra」を発売いたします。



「SMOOTH-Q5 Ultra」は、「Your Intelligent Director（あなたのインテリジェント・ディレクター）」をコンセプトに開発されたオールラウンドなAIトラッキング・スマートフォンジンバルです。

進化したAIトラッキング、音声コマンド、そして自由なアングルを可能にする伸縮ロッドや着脱式リモコンを搭載し、ユーザーの創造性を新たな高みへと引き上げます。

特長

全方位AIトラッキングと

ジェスチャーコントロール

全方位AIトラッキングとジェスチャーコントロール

最新のAIトラッキングアルゴリズムを搭載したモジュールにより、人物や対象物を正確に認識し追尾します。アプリの有無に関わらず、ジェスチャーひとつで追跡の開始・停止や撮影のコントロールが可能です。被写体がフレームから外れても、自動で再認識して追尾を再開する「ターゲット再取得」機能も備えています。

※AIトラッカーはCOMBOキットに付属。

着脱式ワイヤレスリモコン

＆モーションセンシング

着脱式ワイヤレスリモコン＆モーションセンシング

ハンドル部分には、ケーブルの制約なく遠隔操作が可能な着脱式ワイヤレスリモコンを搭載しており、専用スロットに収納も可能です。また、手首の動きでジンバルの向きを直感的に操作できる「モーションセンシング（体感操作）」に対応し、没入感のある操作体験を提供します。

※コントローラーはCOMBOキットに付属。

「Hello, Cami」

進化した音声コマンド

「Hello, Cami」進化した音声コマンド

新たに音声操作をサポート。「Hello, Cami」「Start recording」といった音声指示で、写真撮影や録画の開始・停止が可能です。両手が塞がっている状況でも、自由な創作に集中することができます。

215mmの延長ロッド内蔵

215mmの延長ロッド内蔵

本体に最大215mmまで伸びる伸縮ロッド（Extension Pole）を内蔵。高い位置からのダイナミックなショットや広角でのセルフィーなど、視点の制限を受けない自由な撮影が可能です。

コンパクトな折りたたみ設計と

高耐久仕上げ

コンパクトな折りたたみ設計と高耐久仕上げ

セットアップ不要ですぐに撮影が始められるフォルダブル（折りたたみ）デザインを採用し、ポケットサイズでの携帯性を実現しました。本体は汚れや傷に強い高強度仕上げが施されており、長期間の使用でも美しい外観を維持します。

プロ仕様のライティングと

長時間駆動

プロ仕様のライティングと長時間駆動

アーム部には最大226ルクスの高出力フィルライトを内蔵し、効率的な放熱で安定した照明を提供します。バッテリーは通常使用で最大13.5時間の連続駆動に対応し（ライト使用時は最大5.5時間）、一日中撮影をサポートします。