無料朝食の人気No.1はこれ！ご当地推し朝ごはん総選挙キャンペーンで決定！

株式会社チョイスホテルズジャパン

全国に「コンフォートホテル」を展開する株式会社チョイスホテルズジャパン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：伊藤孝彦）は、2026年2月に開催した「ご当地推し朝ごはん総選挙キャンペーン」の投票結果を集計し、人気メニューTOP5を発表いたします 。

本キャンペーンは、全国のコンフォートホテルで無料提供している29種類の「地産地消メニュー」を対象に、皆さまに“推し”の朝ごはんを投票していただいたものです 。

【結果発表】総投票数3,367票！ユーザーが選ぶ「ご当地推し朝ごはん」TOP5

本キャンペーンでは、総数3,367票の投票が集まりました 。見事TOP5に輝いた人気の地産地消メニューは以下の通りです 。

第1位：北海道野菜を楽しむ スープカレー（370票）

【商品概要】

北海道産のじゃがいも、人参、玉ねぎをふんだんに使用しており、野菜本来の自然な甘みとスパイスの刺激が絶妙なバランスで口いっぱいに広がります。

【提供ホテル】

コンフォートホテル札幌すすきの・コンフォートホテル苫小牧

第2位：北の恵みを味わう 石狩鍋（280票）

【商品概要】

100年以上の歴史をもつ石狩鍋は地域に根づく伝統的な食文化として「100年フード」に認定されています。鮭と野菜の旨みたっぷりの、北海道産じゃがいもを使用した"ごちそう鍋"です。

【提供ホテル】

コンフォートホテル函館・コンフォートホテル北見

第3位：イカの塩辛じゃがバター（249票）

【商品概要】

北海道産のほくほくじゃがいもを使用した、定番のご当地メニュー"じゃがバター"。お好みで塩辛を添えると、バターのコクと絶妙に調和し、より北海道らしい味わいをお楽しみいただけます。

【提供ホテル】

コンフォートホテル釧路・コンフォートホテル帯広

第4位：ホテル特製 鈴カレー（233票）

【商品概要】

「鈴カレー」とは、カレー粉と、鈴鹿産の食材を2品以上使用した「鈴鹿ならではのカレー」です。鈴鹿産のにんじん・じゃがいもを使用し、素材の甘みとコクを最大限に引き出したコンフォートホテルの鈴カレーをお楽しみください。

【提供ホテル】

コンフォートホテル鈴鹿

第5位：地産ソースで食べる広島風お好み焼き（228票）

【商品概要】

広島限定ソースの濃厚な旨みが、香ばしい麺とキャベツの甘みと重なり合う食べ応えある一品です。一日の始まりにうれしい、やさしいコクをお楽しみください。

【提供ホテル】

コンフォートホテル呉

これらの地産地消メニューは、すべてコンフォートホテルの無料朝食ビュッフェで提供しています。コンフォートホテルでは、「おいしく、しっかり、バランスビュッフェ。」をテーマに、主食・主菜・副菜・乳製品・野菜などをバランスよく揃えた多彩なメニューをご用意しています。パンやシリアル、サラダ、ヨーグルトなどの定番メニューに加え、季節のフルーツや野菜を使用したスムージー、その地域ならではの味わいや食文化を楽しめる地産地消メニューで、出張や旅行の朝を彩る特別な体験をお届けします。

担当者メッセージ

この度は『ご当地推し朝ごはん総選挙キャンペーン』に多くのご投票をいただき、誠にありがとうございました 。コンフォートホテルでは『Color your Morning 1日を彩る幸せな朝時間を』という朝食コンセプトのもと、2019年より無料朝食ビュッフェに地産地消メニューを導入してまいりました 。

コンフォートホテルの朝食ビュッフェは無料でありながらも、「旅の楽しさを伝えながら、地域を元気にしたい」という想いのもと、地域のみなさまのお力をお借りしながら、お客様にさまざまな地産地消メニューをお届けしています。地域の食材を使用する地産地消メニューは、SDGsの「目標12：つくる責任 つかう責任」「目標17：パートナーシップで目標を達成しよう」の実現にもつながる取り組みです。これからも地域社会とのつながりを大切にしながら、コンフォートホテルならではの朝食を通じて、お客様の旅の朝に彩りを添える朝食を提供してまいります。

株式会社チョイスホテルズジャパン 概要

所在地：〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目6-3吉野第一ビル2階

代表取締役社長：伊藤 孝彦

設立：2000年9月

資本金：2,000万円

URL：https://www.choice-hotels.jp

事業内容：ホテルフランチャイズの加盟店の募集・指導・管理・運営。世界46カ国以上に7,500軒以上のホテルを展開するアメリカのホテルチェーン「チョイスホテルズインターナショナル」の、日本におけるマスターパートナーとして、日本全国にコンフォートホテル、コンフォートホテルERA、コンフォートイン、コンフォートスイーツ、Ascend Hotel Collection(TM)を展開