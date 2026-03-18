カルガモ引越センター×ドミノ・ピザ、新生活応援　「春の引っ越し応援キャンペーン」3月18日（水）より開催

株式会社ドミノ・ピザ ジャパン

株式会社ドミノ・ピザ ジャパン（代表取締役兼CEO：ディーター・ハーベル、本社：東京都品川区、以下：ドミノ・ピザ）が展開する国内No.1シェアを誇る宅配ピザチェーン ドミノ・ピザは、カルガモ引越センター株式会社（本社：東京都、以下：カルガモ引越センター）とコラボレーションし、新生活を迎える皆さまを応援する「春の引っ越し応援キャンペーン」を実施いたします。本キャンペーンでは、2026年3月18日（水）以降にカルガモ引越センターでお引っ越しをご契約された方を対象に先着で、ドミノ・ピザ3,000円以上のご注文時にご利用いただける「アメリカン」Sサイズ1枚無料クーポンをプレゼントいたします。

春は、新しい暮らしが始まる季節。期待に胸をふくらませながらの引っ越しは楽しい反面、荷造りや搬入、部屋の片付けなど、想像以上に体力を使うものです。まだ段ボールが積み上がったままの部屋でも、食器が見つからなくても、箱を開けるだけで気軽に食べられるピザは、忙しい引っ越しの日の強い味方です。カルガモ引越センターとドミノ・ピザは、新生活をスタートさせる大切な日をピザで応援するとともに、ほっと一息つける時間をお届けします。

- 段ボールがテーブルでも問題なし！引っ越し疲れにアツアツのピザで心躍るご褒美のひとときを♪「春の引っ越し応援キャンペーン」3月18日（水）より開催！

引っ越しの日は、朝から晩まで大忙し。荷物の運び出しや搬入、部屋の片付けに追われていると、気が付けばあっという間にお腹ぺこぺこに。とはいえ、まだキッチン用品がどこにあるか分からなかったり、食器を出す余裕がなかったりと、食事の準備まで手が回らない…そんな経験をしたことがある方も多いのではないでしょうか。そんな時こそ、頼りになるのがピザです。注文するだけで焼きたてが届き、箱を開ければすぐに食べられる手軽さは、引っ越しの日の食事にぴったり。テーブルがなくても段ボールの上で、食器がなくてもそのまま手で楽しめるのも、ピザならではの魅力です。さらに、体を動かした一日の終わりには、ちょっとしたご褒美のように感じられる特別なものが食べたくなるもの。

今回のキャンペーンでは、3月18日（水）以降にカルガモ引越センターでお引っ越しをご契約された方を対象に先着で、ドミノ・ピザ3,000 円以上のご注文でご利用いただける「アメリカン」S サイズ1 枚無料クーポンをご用意しました。「アメリカン」は引っ越しを手伝ってくれた家族や友人と一緒に楽しむのもおすすめ。新しいお部屋で迎える最初の食事を、ドミノ・ピザで特別なひとときにしてみませんか。

「アメリカン」 ※写真はMサイズ

【カルガモ引越センター株式会社について】

カルガモ引越センター株式会社（本社：東京都板橋区、代表取締役：的場 栄一）は、一都三県を中心に引越しサービスを展開する引越し会社です。1971年の創業以来、「引越しするお客様の新しい生活のスタートを、安いお見積もり料金、安心と笑顔でサポートする」をモットーに、単身からファミリー、オフィス移転まで幅広い引越しサービスを提供しています。丁寧な荷扱いや柔軟な提案力、コストパフォーマンスの高い見積もりなどが評価され、「2026年 オリコン顧客満足度(R)ランキング」の「引越し会社 首都圏部門」において第2位を獲得しました。地域に根差したサービスで、多くのお客様の新生活をサポートしています。

公式HP：https://www.karugamo.co.jp

カルガモ引越センター×ドミノ・ピザ 「春の引っ越し応援キャンペーン」概要

開催期間：2026年3月18日（水）～

内容：カルガモ引越センターで引っ越しをご契約された方を対象に、ドミノ・ピザで3,000円以上のご注文時にご利用いただける「アメリカン」Sサイズ1枚無料クーポンを先着でプレゼント

配布方法：引っ越し申し込み・契約後に送付する資料一式に、ドミノ・ピザにて発行されたクーポン券を同封いたします。

※本リリース内の価格はすべて税込み表記です。

※本クーポンは先着のためなくなり次第配布終了とさせていただきます。

※本クーポンはデリバリー、お持ち帰りのご注文でご利用いただけます。

※本クーポンはドミノ・ピザオンライン及びアプリからに限りご利用いただけます。

※本クーポンは3,000円以上のご注文からご利用いただけます。

※配達エリア外の住所ではデリバリー注文はご利用いただけない場合があります。配達可否はご注文時にご確認ください。

※本クーポンのご利用は1回限りとなります。

※当社が何らかの事由により本クーポンによるサービス継続が難しいと判断される場合は、やむを得ず提供を終了させていただく場合がございます。

- 国内シェアNo.1、宅配ピザのパイオニア

ドミノ・ピザは、日本で最初の宅配ピザチェーンとして、1985年9月30日にその歩みをスタートしました。以来、宅配専用バイク、ネット注文、ピザトラッカー、スマホアプリなどの革新や、1枚で4種類の味が楽しめる「クワトロ・ピザ」をはじめとした新しいピザの提案を続け、宅配ピザチェーン業界を牽引し、2025年9月に創業40周年を迎えました。これからもお客様が幸せを感じる「いい日」を、もっとハッピーにするお手伝いを目指し、一枚一枚想いをこめて焼き上げているピザで、皆さまにしあわせをお届けします。