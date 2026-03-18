株式会社マネジメントソリューションズ

株式会社マネジメントソリューションズ（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：高橋 信也）は、株式会社JPX総研が算出・公表する「JPXスタートアップ急成長100指数（JPX Startup 100）」の構成銘柄に選定されましたのでお知らせいたします

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■ 「JPXスタートアップ急成長100指数」について

JPXスタートアップ急成長100指数（JPX Startup 100）は、日本を代表する高成長スタートアップ100社で構成される株価指数です。東証グロース市場に上場する銘柄及び東証グロース市場からの市場変更後一定期間の銘柄を対象に、「売上高成長率」と「時価総額成長率」というスタートアップ企業の成長性を測定する二つの指標を用いて銘柄が選定されます。

ETF等の連動商品への投資をはじめとした、高い成長性を示しているスタートアップ企業からなる本指数の活用を通じ、スタートアップ企業における成長を一層意識した経営の推進と、成長を実現するスタートアップ企業への投資拡大の好循環を目指すものであり、2026年3月9日よりリアルタイムで算出・配信が開始されています

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「JPXスタートアップ急成長100指数」についての詳細は、下記URLをご参照ください。

https://www.jpx.co.jp/markets/indices/jpx-startup100/index.html

「JPXスタートアップ急成長100指数構成銘柄一覧」についての詳細は、下記URLをご参照ください。

https://www.jpx.co.jp/markets/indices/line-up/files/mei2_42_SU100.pdf

■選定を受けて

当社は、設立以来マネジメントの専門会社として、プロジェクトを成功に導くために実行支援を行って参りました。

これらの取り組みを通じて顧客への価値提供と継続した事業成長を実現してきたことが、売上高および時価総額の成長性という2つの指標に基づく今回の新指数において高く評価されたものと受け止めております。

今後も当社は、さらなる企業価値の向上と社会への貢献に努めてまいります。

■株式会社マネジメントソリューションズ

マネジメントの専門会社として、数多くの実績から得たノウハウやナレッジから、客観的視点と柔軟な分析・処理能力を駆使して経営層から現場まで、大小さまざまなプロジェクトを成功に導くために実行支援する会社です。人とTechnologyを融合したManagement における社会のPlatformとなり、組織の変革・ 価値創造、および自律的な個人の成長を促すことをVisionとしております。



社名 ：株式会社マネジメントソリューションズ

本社所在地 ：東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー29F

設立 ：2005年7月

代表取締役会長兼社長：高橋 信也

事業内容 ：プロジェクトマネジメント実行支援、マネジメントトレーニング、

プロジェクトマネジメントソフトウェア（PROEVER(R)）

Webサイト ：https://www.msols.com



［お問い合わせ先］

株式会社マネジメントソリューションズ （東証プライム：7033）

社長室

〒107-6229 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー29F

TEL:03-5413-8808 Email:ceo_office@msols.com