高機能コンタクトレンズブランド『LENS LiST（レンズリスト）』よりシリコーンハイドロゲル素材のカラーコンタクトレンズが新登場！

株式会社Lcode

株式会社 Lcode（社長：藤原 智洋、本社：大阪府大阪市）は、高機能コンタクトレンズブランド『LENS LiST (レンズリスト)』より瞳に優しいシリコーンハイドロゲル素材の自分らしく印象をプラスできるカラーコンタクトレンズ４種を3月18日（水）に発売開始することをお知らせいたします。

■瞳に優しいシリコーンハイドロゲル素材

酸素透過率が高く装用中も裸眼時とほぼ変わらないほど、多くの酸素を角膜へ届ける瞳に優しいレンズです。

■自然に印象アップする〈サークルレンズ〉＆ ふんわり瞳彩る〈カラーレンズ〉の２タイプ

■新色レンズ詳細

■PURELY BROWN（ピュアリーブラウン）

こっそり仕込んで優しげな印象へ裸眼を格上げ

■BARELY BROWN（ベアリーブラウン）

輪郭を際立てるしっかりフチで瞳に程よく存在感を

■MOKA GRAY（モカグレー）

抜け感のあるくすみカラーでじゅわっと透明感あふれる瞳に

■SHEER BROWN（シアーブラウン）

ふわっと柔らかく馴染み透き通るような色素薄い瞳に

■カラーチャート

■発売日

2026年3月18日（水）よりブランド直営LENS LiST公式オンラインショップ＆実店舗にて発売開始

■販売チャネル

ブランド直営 LENS LiST

・公式オンラインショップ https://www.lenslist.jp/

・実店舗(渋谷店、心斎橋店、ekimoなんば店、梅田店) https://www.lenslist.jp/f/shoplist

■SNS ― ブランド直営LENS LiST 公式オンラインショップ

Instagram：https://www.instagram.com/lenslist_official/

TikTok：https://www.tiktok.com/@lenslist_official?lang=ja-JP

X：https://x.com/LENSLiST_info

■製品概要

- LENS LiST SILICONE HYDROGEL（レンズリスト シリコーンハイドロゲル）-

販売名：レンズリスト シリコーンワンデー

医療機器承認番号：30200BZX00117A06

単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ

単回使用非視力補正用色付コンタクトレンズ

枚数：1箱10枚入り

使用期間：1日

度数(PWR)：全30度数 ±0.00(度なし),-0.50~-5.00(0.25step),-5.00~-10.00(0.50step)

商品スペック：DIA14.0mm/BC8.7mm/含水率47％（低含水）

製造販売元：フロムアイズ株式会社

販売元：株式会社Lcode 大阪市中央区久太郎町3-4-28 センバフロント8F

-------------------------------------------------------------------------------------------------

コンタクトレンズは高度管理医療機器です。必ず眼科医の検査・処方を受けてお求めください。

また、ご使用前に必ず添付文書をよくお読みになってから正しくご使用ください。

--------------------------------------------------------------------------------------------------