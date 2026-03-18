「人生の練習」ができる学校向け金融/キャリア教育ゲームを中学2年生175名に実施

ブロードマインド株式会社

「金融の力を解き放つ」をパーパスに掲げ、ライフプラン実現を支援する金融サービスの開発・提供を手掛けるブロードマインド株式会社は、カードゲームを用いた出前授業を2024年9月からこれまで3,000人超の児童生徒へ提供。今回は、2026年1月27日に春日部市立葛飾中学校の中学2年生165名へ授業を実施しました。

■出前授業の内容：「ライフプロデュース」～自分らしい人生を叶える攻略法～

当社で開発をしたカードゲームを通じて仮想の人生を体験し、将来に向けた計画や準備の大切さを学ぶことを目的としたプログラムです。お金を稼ぐことがゴールではなく、限られたお金と時間を使いながら「叶えたいこと」の実現を目指します。

対象は、小学校(高学年)・中学校・高校を想定しており、総合・探究、キャリア教育、金融教育の授業などでご活用いただけます。

▼ライフプロデュースの詳細・実施エリアなどはこちらからご覧ください

https://www.b-minded.com/news/pressrelease/2629/(https://www.b-minded.com/news/pressrelease/2629/)

■出前授業を受けた生徒の感想 ※一部抜粋

１.ゲームをやってみた感想

・一回目よりも高得点を取れた。一つひとつの選択によって結果がガラリと変わることを知った。

・人生は考えて動かないと最悪な人生になってしまうのが分かりました。今の人生では失敗したくないです。

・一回目はカードが見えなくて何がくるのかワクワクして楽しかった。2回目は経験を活かして計画を立てて楽しむことができた。

・自分の希望を人生で全て叶えることは難しかったけれど、経験をするほど心が豊かになった気がした。

・ゲーム感覚でできたけど同時に将来の選択について考えられたので楽しかったです。

２.ゲームで学んだことを基に大人になった時の自分へアドバイス

・夢を実現させるためには自分で行動する。できなかったことを人や親のせいにせずに真面目に生きること。

・人生を甘くみないで、よく考えて真剣に進もう！

・お金と時間は大切！でも何事もたくさんチャレンジしてみよう！

・時間とお金が釣り合ってこそ、自分の趣味や娯楽に費やせると思ったので、今回のゲームのようにならないためにもリスクマネジメントやお金や時間の管理が大事だと思った。ブロードマインドさんと一緒に人生を組み立てていきたいなと思います。

・余裕を持て、油断するな！

■授業の様子

まだお金について考えることが少ない若い世代に対しても、本質的な金融教育の推進・ライフプランニングの啓蒙を行っていくことで、大人になった時に必要なタイミングで必要なお金を使えるようにすることや、理想の人生を諦めないようになる一助になればと考えています。

ブロードマインド株式会社

「金融の力を解き放つ」をパーパスに掲げ、人々のライフプラン実現をサポートする金融サービス開発カンパニーです。2002年の創業以来、特定の金融機関に属さない独立した立場から個人・法人のライフプラン実現をワンストップで支援しており、東京証券取引所グロース市場に上場しています。

主力サービス『マネプロ』では、FP資格保有率100%（※1）の専門家が、保険・証券・住宅ローンといった幅広い選択肢から、約60社の提携先商品を横断的に組み合わせてご提案します。特定の金融機関に偏らない公平な立場で、納得のいくまで無料でご相談いただけます。累計相談実績20万件・顧客満足度98.9%(※2)を達成しており、業界内でもいち早く全国オンライン相談体制を構築しています。

企業従業員向けの金融教育プログラム『ブロっこり』は、日本の人事部「HRアワード2025」（後援：厚生労働省）プロフェッショナル部門に入賞しました。

これからもフィナンシャルパートナーとして“誰のための金融か”を問い続け、「あるべき姿の金融」を社会に実装することを目指してまいります。



※1・※2 2025年6月時点

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◆会社名：ブロードマインド株式会社（https://www.b-minded.com/）

◆代表者：代表取締役社長 伊藤清

◆本社所在地 ：〒150-6233 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー33階

◆設立：2002年1月

◆上場市場：東京証券取引所グロース市場（証券コード：7343）

◆事業内容：フィナンシャルパートナー事業

（個人・法人向けFP相談サービス・ライフプランニング支援や、金融教育／ファイナンシャル・ウェルビーイングに関するデジタルプロダクトの開発提供）



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◆プレスリリース・取材に関するお問い合わせ

広報担当：冨永・志村



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・出張授業開催希望・検討に関するお問い合わせ

広報担当：冨永・志村

問い合わせフォーム：https://form.run/@bm-pr-lifeproduce-school

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