大江戸温泉物語グループ×V・ファーレン長崎！オリジナルコラボタオル＆サイン入りユニフォームプレゼントキャンペーン！

GENSEN HOLDINGS株式会社

全国に73施設の温泉宿・ホテルやテーマパークを展開するGENSEN HOLDINGS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：川崎俊介）は、プロサッカークラブV・ファーレン長崎とのパートナー契約を締結しました。

本パートナー契約の取り組みの一環として、長崎県内の対象ホテル・宿にご宿泊いただいたファンクラブ(以下、V-LOVERS)会員様を対象に、オリジナルコラボタオルのプレゼントおよび全選手サイン入りユニフォームが当たるキャンペーンを、2026年3月18日（水）から6月30日（火）まで実施いたします。

キャンペーン期間中、対象ホテル・宿にご宿泊のうえ、フロントにてV-LOVERS会員画面をご提示いただいた方へ、ここでしか手に入らない限定のオリジナルコラボタオルを先着順でプレゼントいたします。

さらに、大江戸温泉物語グループの公式サイトからご予約いただいた方の中から抽選で1名様に、V・ファーレン長崎 全選手のサイン入りユニフォームをプレゼントするWチャンス企画もご用意しました。

■キャンペーン対象宿泊期間

2026年3月18日（水）～2026年6月30日（火）

※対象期間内のご宿泊が対象となります

※ユニフォームの抽選および発送は2026年7月を予定しています

■対象ホテル・宿

長崎県内の大江戸温泉物語グループ対象施設

・大江戸温泉物語Premium 長崎ホテル清風：https://x.gd/W5Ydq

・大江戸温泉物語 ホテル蘭風：https://x.gd/gabIe

・大江戸温泉物語 雲仙東洋館：https://x.gd/buzYz

・大江戸温泉物語Premium 西海橋：https://x.gd/RxLQ8

■キャンペーン概要

1. オリジナルコラボタオルプレゼント（先着）

キャンペーン対象期間中に対象ホテル・宿へご宿泊のうえ、フロントにて V・ファーレン長崎のV-LOVERS会員画面をご提示いただいた方に、先着でオリジナルコラボタオルをプレゼントいたします。

・受け取り条件

会員証1枚につき、タオル1枚のお渡しとなります

ご予約者様だけでなく、同行者様がV-LOVERS会員の場合も対象となります

予約経路を問わずお受け取りいただけます

※数量限定のため、なくなり次第終了となります

※1回のご宿泊（1チェックイン）につき、会員証をご提示いただいた1名様1枚までのお渡しとなります

※チェックアウト後など、後日のご申告は対象外となります

2. Wチャンス「全選手サイン入りユニフォーム」プレゼント（抽選）

大江戸温泉物語の公式サイトから対象ホテル・宿をご予約のうえ、キャンペーン対象期間中にご宿泊いただき、V-LOVERS会員画面をご提示いただいた方の中から、抽選で1名様に V・ファーレン長崎全選手のサイン入りユニフォームをプレゼントいたします。

・応募方法

フロントにてV-LOVERS会員画面をご提示いただくことで、抽選応募が完了します。

なお、オリジナルコラボタオルの配布終了後でも、期間中にご宿泊いただいた方は抽選対象となります。

・当選発表

厳正なる抽選のうえ、賞品の発送をもって発表に代えさせていただきます。

発送は2026年7月を予定しております。

※旅行代理店や他社予約サイトからのご予約は対象外となります。

※1予約につき1口の応募となります

※賞品の発送先は、ご予約者様のご住所に限らせていただきます

■キャンペーン注意事項

※画像はイメージです

チェックイン時に、有効期限内の「V-LOVERS会員画面」をご提示ください

会員画面はスタジアムシティアプリ画面よりご提示ください。スクリーンショットやコピーでのご提示は無効です

本キャンペーンのプレゼント品（タオル・ユニフォーム）の転売行為は禁止しております

【会社概要】

■会社名 GENSEN HOLDINGS株式会社

■所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-21 銀座木挽ビル5階

■設立年月日 2017年12月5日（創業2001年11月）

■資本金 100百万円

■代表取締役 川崎 俊介

■事業内容 全国で温泉旅館、ホテル、温浴施設、テーマパークの運営事業を展開

（大江戸温泉物語グループとして全国73施設。2026年3月現在）

■URL https://corporate.ooedoonsen.jp/