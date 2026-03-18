採用のプロが開発。代表の”人格・思考・記憶”を再現する採用特化型チャットボット「AI採用社長」を提供開始。

未知株式会社

本サービスは、代表者の人格・思考・記憶をAIが再現し、候補者との「本音の対話」を24時間365日自動化することで、エントリー前離脱・サイレント辞退・コミュニケーションコストなど内定前に生じる採用課題の解決を支援します。

また、応募者の質を向上させ、採用におけるミスマッチを減らすことで、早期離職率の改善につなげます。

背景――「一方通行の採用広報」が生む機会損失

日本の採用市場は今、かつてない構造的な転換点を迎えています。求人競争倍率は10年前の約3倍（2014年：1.08倍→2024年：3.15倍）に達し、スカウト市場も3年で2倍（2021年：622億円→2024年：1,275億円）に急拡大。



候補者の手元には毎日処理しきれない量の通知が届き、スカウトの平均返信率は16.2%から6.7%へと半減しています。6割以上の企業が「良い人が採れない」以前に「そもそも応募が集まらない」という入り口の危機に直面しているのが現状です。



さらに深刻なのが、候補者側の「静かな離脱」です。就活生の68.6%がタイパ（タイムパフォーマンス）を意識して情報を取捨選択し（マイナビ2026卒調査）、新卒の86.1%・中途の50%が応募前に口コミを確認。そのうち91%が「エントリー前」に確認しており、ネガティブな情報を見た候補者の67%がエントリーを取りやめています（エン・ジャパン2024年調査）。

しかし懸念点を企業に質問するのはわずか15%。85%は誰にも告げずに黙って去ってしまいます。

こうした課題の背景には、求人票・会社説明会・面接という「一方通行の採用広報」の限界があります。候補者が「面接で聞きづらい本音の質問」を持ったまま離脱するケースは後を絶たず、採用の機会損失は深刻化する一方です。

「採用×チャットボット」市場の急成長

グローバルでは、採用特化型チャットボット市場が急拡大しています。

市場規模は2025年の約25億ドルから2033年には約60億ドルへと約2.4倍に成長する見通しで、年平均成長率（CAGR）は12%。一般的な成熟市場の成長率（3～4%程度）と比べ3～4倍の速度で拡大しています。

採用課題への打ち手が模索される中、世界規模で注目されているAIチャットボットは有用な一手となるでしょう。

サービス概要

サービスページ：AI採用社長｜24時間365日代表と話せる”新しい採用体験”(https://www.ai-hrceo.com/)

「AI採用社長」（※商標登録出願中）は、RAG（Retrieval-Augmented Generation）技術を核とした採用特化型AIチャットボットです。

代表インタビューの録画や企業の採用資料・コンテンツのみをソースとして回答を生成するため、ハルシネーション（誤情報）を防止しつつ、代表者の口癖・トーン・熱量を忠実に再現します。埋め込みコードによる既存サイトへの実装が可能で、ご支援開始から最短2週間での導入を実現します。

本サービスは、採用のプロが自ら開発しています。採用現場の課題や候補者とのコミュニケーションの機微を熟知した開発者が直接手がけているからこそ、候補者の本音を引き出す回答精度と、代表の人柄・熱量をそのまま伝える再現性を実現しています。

▼主な機能[表: https://prtimes.jp/data/corp/68334/table/61_1_61bb6971cfe71624fc801eeedd41f844.jpg?v=202603181251 ]

サービス開始からわずか数か月にも関わらず、導入企業では最低7％、最大26％、AI採用社長経由の応募エントリーが生まれており、エントリー前離脱の改善効果が実証されはじめています。

「AI採用社長」が提供する4つの独自価値

１. 選考動機付け――エントリー前に「社長と話した」体験を

スカウト受信後・求人票閲覧後という「最も離脱しやすいタイミング」に介入し、候補者が志望度を高めた状態でエントリーできる環境を構築します。

口コミサイトのネガティブな情報に触れた候補者に対しても、AIを通じて代表自身の言葉でリアルタイムに背景や実情を伝えることができるため、風評による一方的な離脱を防ぎます。

２. 本音の引き出し――匿名性が生む誠実な対話

離職率・職場の懸念点など「面接では聞きづらい質問」に対し、匿名の安心感の下で誠実に回答。不安を解消することで、1次面接から内定承諾までのサイレント辞退を防止します。

３. セルフスクリーニング――母集団の質を自然に向上

事実・背景・文化を率直に伝えることで、カルチャーフィットしない候補者が自然に離脱。採用担当者が「量より質」の母集団形成に集中できます。

４.採用マーケティングにおける定量・定性データの取得、分析

候補者のリアルな声が定量・定性データとして蓄積されることで、採用マーケティングの重要なデータとなります。オプションにはなりますが、そのデータをもとに採用戦術の改善提案まで実施することが可能です。将来的には、AIエージェントによる自動改善提案機能も実装予定です。

こんな企業におすすめ

・ 優秀な人材の採用に注力しているが、応募が増えないと感じている企業

・ スカウト返信率・志望度向上に課題を抱えており、差別化した候補者体験を提供したい企業

・ 代表のビジョン・価値観が採用に直結しており、それを24時間届けたいスタートアップ・中小企業

・ 内定辞退・サイレント辞退が多く、選考中の候補者フォローに工数をかけられない採用担当者

代表者コメント

下方 彩純（代表取締役CEO）

今の時代、候補者はタイパを重視し、自分に合うかどうかを応募前にシビアに見極めています。それなのに、「いい人がいれば……」そんな言葉で現状を妥協し、本来出会うべき才能との機会を逃している企業が、あまりにも多すぎます。

現在の採用市場では、口コミでネガティブな内容を見た候補者の67%がその時点でエントリーを取りやめています（エン・ジャパン2024年調査）。どれほど立派な求人票を並べても、候補者の不安や疑問にリアルタイムで寄り添えなければ、その心は一瞬で離れてしまいます。

『AI採用社長』は、代表の思考や人格を学習させることで、この「見えない検討フェーズ」での離脱を防ぐために生まれました。「読む」より楽に、「会う」より気軽に。

専門知識やリソースの不足を理由に、攻めの採用を諦める必要はありません。私たちは『AI採用社長』を通じて、採用に足踏みしているすべての事業者へ、代表の想いをダイレクトに届け、熱狂的なファンを自ら作り出すという「再現性の高い突破口」を提供したい。このサービスが、日本の採用市場の『当たり前』を根底から変えていくと信じています。

サービス提供概要

サービス名：AI採用社長（※商標登録出願中）

提供開始日：2025年12月1日

提供形態：Webサイト組み込み型

料金プラン：初期費用 30万円

・スタンダードプラン：月額5万円（税別）

・プレミアムプラン：月額10万円（税別）

導入方法：Webサイトへの埋め込みコード貼り付け（最短即日で運用開始）

【会社概要】

販売元：未知株式会社

本社所在地：大阪府大阪市北区中津1-18-18 若杉ビル6階

代表取締役：下方 彩純

会社HP：https://www.mchs.co.jp/

サービスページ（AI採用社長）：https://www.ai-hrceo.com/



開発元（子会社）：株式会社STORY CAREER

本社所在地：大阪府大阪市西淀川区佃3-2-26 千船駅前ビル301号室

代表取締役：坂元俊介

会社HP：https://storycareer.jp/