『リネージュ』最新大型アップデート「/布告」が3月25日に決定！ワールド攻城戦リニューアルや全クラスのリバランスなどアップデート情報を含む特設サイトを本日3月18日に公開！

エヌ・シー・ジャパン株式会社

PC向けオンラインゲーム『リネージュ』をサービス、運営しているエヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌシージャパン)は、最新大型アップデート「/布告」が3月25日(水)に決定したことをお知らせします。

あわせて、2026年3月18日(水)に特設サイトを公開したことをお知らせします。

■最新大型アップデート「/布告」3月25日(水)に決定

【アップデート予定日】

2026年3月25日(水)定期メンテナンス時

【特設サイト公開日】

2026年3月18日(水)

【概要】

最新大型アップデート「/布告」が2026年3月25日(水)に決定し、本日3月18日(水)に特設サイトを公開しました。

アップデート名称の「/布告」は、ゲーム内で攻城戦に参加するためのコマンドになっています。

メインアップデートの「ワールド攻城戦リニューアル」では、傭兵システムの導入により気軽に攻城戦に参加することができるようになります。

また、全クラスを対象としたリバランスや、新規ワールドコンテンツ「バルログの城塞」と新規アイテムの実装、その他アップデートなども行う予定です。

詳細は3月25日(水)のアップデート日に公開予定となりますので、楽しみにお待ちください。

≪最新大型アップデート「/布告」特設サイトはこちら≫

https://events.ncsoft.jp/26/03_l1_update/

■「/布告」アップデート記念無料販売

【販売期間】

2026年3月18日(水)定期メンテナンス後 ～ 2026年3月24日(火) 23時59分まで(予定)

【概要】

最新大型アップデート「/布告」の決定を記念した無料販売をwebショップで開催中です。

アカウントあたり1日1回、「グローブ精錬石箱(イベント)」など豪華なアイテムが含まれているので、ぜひご利用ください。

≪「/布告」アップデート記念無料販売の詳細はこちら≫

https://press.ncsoft.jp/notice/lineage/260318present

■ゲーム概要

『リネージュ』は気軽に遊べる無料オンラインRPGです。20年以上の歴史を持つ剣と魔法のファンタジー世界で繰り広げられる壮大な物語。その世界では日々、数千人規模のユーザーが同時に協力して敵を倒したり、チャットで気の合う友達を作りながら冒険を進めます。従来の家庭用ゲーム機やPCゲームからは考えられなかった自由度の高い楽しみをお客様に提供しつづけています。

タイトル リネージュ

ジャンル MMORPG（多人数同時参加型RPG）

利用金額 基本プレイ無料（アイテム課金）

公式サイトhttps://lineage.ncsoft.jp/

公式X(旧Twitter) https://x.com/Lineage_Japan

公式YouTube https://www.youtube.com/user/NCsoftJP

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※当プレスリリースの内容は2026年3月18日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます