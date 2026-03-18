「サンリオ展 FINAL ver. ニッポンのカワイイ文化60年史」の特別コラボメニューがTHE SUN & THE MOON（Cafe）に登場

ソルト・コンソーシアム株式会社(C) '26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L665445 （左右画像のクレジット表記）

ソルト・コンソーシアム株式会社（本社：東京都港区、代表：井上盛夫）は、六本木ヒルズ森タワー52Fにある「THE SUN & THE MOON（Cafe）」にて、2026年4月9日（木）～2026年6月21日（日）の期間限定で、「サンリオ展 FINAL ver. ニッポンのカワイイ文化60年史」とのコラボレーションカフェをオープンいたします。



株式会社サンリオの創業60周年を記念し、2021年より日本各地を巡回してきた「サンリオ展」が、新たなコンテンツを携えてさらにパワーアップし、東京・六本木へと帰ってきます。本展の開催にあわせ、「THE SUN & THE MOON（Cafe）」とのコラボレーションメニューも約5年ぶりにリニューアルして再登場します。

サンリオの60年を超える歴史を辿ると同時に、“カワイイ”文化がどのように成長してきたのか、そしてその裏に込められた“サンリオの想い”を体感いただけます。サンリオが生み出してきた、様々な世代やその時の気持ちに寄り添ってきた数々のキャラクターの中から、選りすぐりのキャラクターをモチーフにしたメニューを通して、子どもから大人まで世代を超えてお楽しみいただけます。また、コラボレーションメニューをご注文のお客様に1品につき1枚オリジナルコースター（非売品）をプレゼント。

“カワイイ”は世界の共通言語。それを私たちに教えてくれたサンリオだからこそ生み出せる、特別なカワイイの世界観を、ぜひ全身でお楽しみください。

◼️フードメニュー

(C) '26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L665445

ポチャッコのかぼちゃシチュー 1,890円（税込）

ポチャッコの愛らしいお顔がインパクト抜群の、野菜とチキンが入ったカボチャシチュー。

やさしい甘みが広がり、子どもから大人までほっとする味わいです。

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ポムポムプリンのカルボナーラうどん1,950円（税込）

半熟卵で作られたポムポムプリンがかわいらしい、カルボナーラ風味の温かいうどんです。

もちもち麺に、ベーコン・しめじ・玉ねぎをたっぷりと使用し、ボリューム感にも満足いただける一品です。

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ハローキティのバーガー 1,980円（税込）

自家製リンゴピクルスを合わせた、フルーティーなプルドポークバーガー。

ハローキティのポテトサラダも添えて、見た目も味もスペシャルに仕上げました。

◼️デザートメニュー

(C) '26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L665445

クロミのケーキ 2,080円（税込）

クロミの顔はぷるぷるのコーヒーゼリー！竹炭入りチョコカスタードとベリーの「黒とピンク」が小悪魔な味。

果肉入りイチゴソースをサンドしたケーキに、ラズベリーシャーベットを添えた贅沢な一皿です。

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ハローキティ、マイメロディ、ウィッシュミーメルのパフェ 1,890円（税込）

ハローキティ、マイメロディ、ウィッシュミーメルの共通カラーである赤やピンクから着想を得て、苺とライチを合わせたフルーティーなパフェ。見た目にも華やかで、食後のデザートにぴったりです。

■ドリンクメニュー

(C) '26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L665445(C) '26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L665445

左：ポムポムプリンのプリンのシェイクに包まれて1,380円（税込）

チーズケーキシロップと牛乳を合わせ、下層にカラメルゼリーを加えたプリン風味のシェイク。

まろやかな甘みとほろ苦いカラメルのアクセントが広がる一杯です。

右：マイメロディのラブリーストロベリーミルク 1,350円（税込）

甘い恋色ピンクに、とろけるミルクのやさしさが広がるストロベリーミルク。

シュガー入りゼリーのキュートな食感がアクセントとなり、ひとくち飲めば幸せな気分に包まれます。

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左：シナモロールの風船旅行 1,300円（税込）

綿菓子の雲とあられの風船に包まれたシナモロールが愛らしい、清涼感あふれるドリンク。

甘酸っぱいパッションフルーツと弾けるソーダが爽やかに広がります。

右：ポチャッコの苺ホットミルク 1,350円（税込）

ポチャッコの愛らしいお顔が浮かぶ、甘くてやさしい苺のホットミルク。

チョコレート味の肉球が描かれたマシュマロは、ホットミルクに溶かしてもお楽しみいただけます。

■オリジナルコースター

コラボレーションメニューをご注文のお客様へ、1品につき1枚、オリジナルコースター（非売品）をお渡しします。

※全２種類、絵柄を選ぶことはできません。

※画像はイメージです。特典のデザイン・仕様は変更になる場合があります。

※オリジナルコースターは非売品です。転売は一切禁止となります。

※制作段階で生じるわずかな初期傷や擦れが理由による返品・交換はいたしかねます。

※オリジナルコースターはなくなり次第終了になります。

■開催概要

展覧会名：サンリオ展 FINAL ver. ニッポンのカワイイ文化60年史

会期：2026年4月9日(木)～6月21日(日)

会場：森アーツセンターギャラリー (六本木ヒルズ森タワー52階)

主催：サンリオ展FINAL実行委員会

公式サイト：https://tokyofinalexhibition.com(https://tokyofinalexhibition.com/)

■コラボレーションカフェ概要

店名：サンリオ展 FINAL ver. ニッポンのカワイイ文化60年史 Cafe

会場：THE SUN & THE MOON（Cafe）六本木ヒルズ森タワー52階。

森アーツセンターギャラリー、東京シティビュー、森美術館併設の飲食施設。

※３施設いずれかのチケットをお持ちの方のみご利用いただけます。

展開期間：2026年4月9日（木）～2026年6月21日（日）

■「THE SUN & THE MOON」について

六本木ヒルズ森タワー52Fにある、東京を一望できる絶景カフェ&レストラン。展覧会や企画展開催時は随時コラボレーションメニューもお楽しみいただけます。

カフェ「THE SUN & THE MOON（Cafe）」は、アートやカルチャーなど語り場としても、最適な空間となっています。メニューは、期間限定コラボカフェメニューの他、洋食メニューをベースにサンドイッチやパスタなどをご用意しています。レストラン「THE SUN & THE MOON（Restaurant）」は、“天空の森”をテーマにデザインされた心安らぐ空間です。日中は季節ごとに変わる“AfterMOON Tea”、夜はフレンチの要素を取り入れた華やかなフードメニューを、併設のバーでは季節や気分に合わせて楽しめるカクテルをご用意しています。

【店舗情報】

名称：THE SUN ＆ THE MOON（Cafe）

住所：東京都港区六本木6-10-1六本木ヒルズ森タワー52F

営業時間：11:00～22:00（L.O. フード21:00、ドリンク21:30）

TEL：03-3470-5235

席数：136席

公式サイト：https://thesun-themoon.com/sun/

■ソルト・コンソーシアム株式会社について

ソルト・グループ株式会社の飲食事業を担うソルト・コンソーシアム株式会社は、2002年の設立以来、イギリス・ロンドンにレストラン「engawa」をオープンし、国内では西麻布「The INNOCENT CARVERY」、六本木ヒルズ「THE SUN & THE MOON」、⻁ノ門 ステーションタワー 「TOKYO NODE CAFE」など、東京を中心に多くの飲食店、商業施設の外食を手がけてまいりました。