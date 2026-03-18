なごみプロデュースのコスメブランド・GENTY（ジェンティー）“モチッとチュルン”な愛されリップを叶えるティント＆グロスに、ネクストトレンドのモカムースメイクに映える新色2色が登場

株式会社Rainmakers

SNS総フォロワー数が470万人を超え、YouTuber・モデルとして活躍するなごみプロデュースのコスメブランド「GENTY（ジェンティー）」は、人気の「モチュルンリップティント」と「モチュルンリップグロス」から新色2色を3月25日（水）より発売いたします。

なごみの“人生リップ”に春のメイクをやわらかくするミュートカラーが登場！

ブランド名の「GENTY（ジェンティー）」は“GENTLE”と“BEAUTY”をかけあわせた造語。柔らかくも芯のある、自立した女性になりたいというなごみの想いが込められています。

「CHANGE MYSELF,LOVE MYSELF / もっと自分を好きになれるコスメ」をテーマに掲げ、2025年4月にブランドリニューアル。簡単・使いやすい・可愛いコスメを展開しています。

マイルドなプランプ効果で“もちっとちゅるん”とした唇を叶えると人気の「モチュルンリップティント」と「モチュルンリップグロス」から、ネクストトレンドとして注目されるモカムースメイクやベージュメイクにもぴったりなニュアンスカラーが2色新登場します。

「007m ウィッシュデュー」は、ミルキーに溶け込むやわらかなミュートピンク。「008m ミュートベア」は、多幸感を感じさせるミュートコーラルピンク。どちらもひと塗りで顔全体のムードをやわらかく引き上げ、今っぽい抜け感メイクを叶えるカラーです。単体使いはもちろん、ティントにグロスをレイヤードすることで、よりぷっくり（※）唇が完成します。

※メイクアップ効果による

ジェンティー モチュルンリップティント 商品情報

もちもち&ちゅるんちゅるんな

欲望リップに大人ミュートカラーの新色が登場！

ジェンティー モチュルンリップティント

全8色（新色2色） 各1,320円（税込）

＜COLOR＞

【新色】

007m ウィッシュデュー

ミルキーに溶け込む大人ミュートピンク

【新色】

008m ミュートベア

多幸感あふれるミュートコーラルピンク

【既存色】

001m ピーチユー

思わずハグしたくなるピーチカラー

002m アドアピンク

守ってあげたいピンクカラー

003m ジェラシーローズ

嫉妬させちゃうローズカラー

004m ミューズコーラル

憧れの的コーラルカラー

005m フィグモーメント

手に届きそうで届かない、

色気の奥に可愛さがのぞくニュアンスピンク

006m ラテコール

まだ切りたくない、

夜更けの甘い通話のような深みブラウン

＜POINT＞

●“もちっとちゅるん”な質感（※1）続くティントリップ

独自のモチュルン処方で、ベタつきはないのにジューシー&艶やかな唇に。新感覚の“もちもち＆ちゅるちゅる”なリップが長時間持続します。

●色もちキープ

オイルインウォーター処方でうるおいと色もちを両立。飲み会リップとしてもおすすめです。

●デイリープランパー処方

刺激が苦手な方でも毎日使いやすいマイルドプランパー効果でぷっくり（※1）な唇に。

●10種の美容成分in

シア脂、アラントイン、アストロカリウムムルムル種子脂、ツバキ種子油、加水分解コラーゲン、ホホバ種子油、エクトイン、ブドウ種子油、ヒアルロン酸Ｎａ、加水分解エラスチン（すべて保湿成分）

※1 メイクアップ効果による

ジェンティー モチュルンリップグロス 商品情報

もちもち&ちゅるんちゅるんな

欲望リップに大人ニュアンスカラーの新色が登場！

ジェンティー モチュルンリップグロス

全8色（新色2色） 各1,320円（税込）

＜COLOR＞

【新色】

007e ウィッシュデュー

ミルキーに溶け込む大人ミュートピンク

【新色】

008e ミュートベア

多幸感あふれるミュートコーラルピンク

【既存色】

001e ピーチユー

思わずハグしたくなるピーチカラー

002e アドアピンク

守ってあげたいピンクカラー

003e ジェラシーローズ

嫉妬させちゃうローズカラー

004e ミューズコーラル

憧れの的コーラルカラー

005e フィグモーメント

手に届きそうで届かない、

色気の奥に可愛さがのぞくニュアンスピンク

006e ラテコール

まだ切りたくない、

夜更けの甘い通話のような深みブラウン

＜POINT＞

●“もちっとちゅるん”な質感（※1）続くリップグロス

独自のモチュルン処方で、ベタつきはないのにジューシー&艶やかなぽってり（※1）可愛い唇に。

●繊細ラメ

グリッターフィクシング処方で繊細なラメの輝きが持続。カラーごとにラメの配合量を変え、もっとも可愛く見えるバランスを追求しました。

●デイリープランパー処方

刺激が苦手な方でも毎日使いやすいマイルドプランパー効果でぷっくり（※1）な唇に。

●10種の美容成分in

シア脂、アラントイン、アストロカリウムムルムル種子脂、ツバキ種子油、加水分解コラーゲン、ホホバ種子油、エクトイン、ブドウ種子油、ヒアルロン酸Ｎａ、加水分解エラスチン（すべて保湿成分）

※1 メイクアップ効果による

＜なごみコメント＞

もちゅるんリップをたくさんの方にご愛用いただき、本当に嬉しく思っています。

今回の新色は、トレンドのモカムースメイクを、春らしく自分らしく楽しんでいただきたいという想いから生まれました。ラインナップは、大人っぽくやわらかなミュートピンクの「007 wish dew」と、ほんのり多幸感を感じるミュートコーラルピンクの「008 mute bare」。

それぞれティントとグロスでご用意しています。ひと塗りするだけで、ぐっと今っぽい最旬の表情に仕上がります。グロスも、繊細なラメやちゅるんとした質感はそのままに、春のメイクに取り入れやすい絶妙なカラーに仕上げました。その日の気分やメイクに合わせて、毎日のメイクをもっと楽しんでいただけたら嬉しいです。

ブランドプロデューサー・なごみ プロフィール

2000年3月2日生まれ、兵庫県出身。

SNS総フォロワー470万人超え。モデルとしてCMや雑誌、ファッションショーなどで活躍する傍ら、コスメブランド”GENTY”のプロデューサーとしても活動。幅広い世代の女性から支持を集める。雑誌『sweet』（宝島社）ではレギュラーモデルとして活動し、自身のファッションへのこだわりや美容情報を発信している。

＜公式SNS＞

Instagram：＠__nagomi32__(https://www.instagram.com/__nagomi32__/)

X（旧Twitter）：@NAGOMI3232(https://x.com/nagomi3232)

TikTok：@__nagomi32__(https://www.tiktok.com/@__nagomi32__)

GENTY（ジェンティー）について

2022年に誕生したなごみプロデュースのコスメブランド。

ブランド名は“GENTLE”と“BEAUTY”をかけあわせた造語。柔らかくも芯のある、自立した女性になりたいというなごみの想いが込められています。「CHANGE MYSELF,LOVE MYSELF / もっと自分を好きになれるコスメ」をテーマに、簡単・使いやすい・可愛いコスメを展開しています。

＜ブランド公式＞

Instagram：@genty_beauty(https://www.instagram.com/genty_beauty/)

X（旧Twitter）：@genty_beauty(https://x.com/genty_beauty?s=21&t=QnO8Ca3oQDBFQNm2aD7zQw)

TikTok：@genty_beauty(https://www.tiktok.com/@genty_beauty?lang=ja-JP)

HP：https://genty.jp(https://genty.jp/)

【会社概要】

社名：株式会社Rainmakers

本社所在地：東京都中央区新富1-8-9+SHIFT GINZA EAST 4F

代表取締役：宇佐美 眞

【取扱店】

GENTYオンラインストア（https://beautyfarm.co.jp/shop/pages/genty）、ロフトおよびロフトネットストア、アットコスメ（一部店舗を除く）

【商品に関するお問い合わせ】

株式会社Rainmakers

お客様お問い合わせ先：0120-500-353