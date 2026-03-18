5,000名を超える来場者を集めたクルーズイベントが拡大開催

一般社団法人クルーズイズム

日本初のインフルエンサー起用によるクルーズ特化型トラベルメディア、一般社団法人 クルーズイズム(https://cruise-ism.com/)(本社：東京都江東区、代表理事：久野 健吾)は、「クルーズEXPO 2026 東京」の開催を決定いたしました。

昨年初開催となった「クルーズEXPO」は、ご出展いただいた数多くの団体、企業、地方自治体のご協力によって、来場者5,000名超という大反響をいただきました。クルーズ未経験の旅好きの方をはじめ、クルーズファン、業界関係者など多くの皆さまにご来場いただき、クルーズ市場の可能性をあらためて強く感じる機会となりました。

この成果を受け、今年もさまざまな業界関係者のご協力のもと、「クルーズEXPO」を東京で開催することといたしました。2026年は、「より深く、より広くクルーズ旅を知っていただく」ため、 一般日を昨年の１日から２日間に拡大いたします。

■「クルーズEXPO 2026 東京」開催概要（予定）

単なる日程拡大ではなく、乗船の動機付けとして

- 日 程：2026年12月4日（金）～6日（日） 業界日 2026年12月4日（金） 一般日 2026年12月5日（土）～6日（日）- 会 場：後日発表- 出展社向けオンライン説明会：4月中旬（予定）開催・申込詳細は、オンライン説明会にて発表。出展料早期申込割引は6月30日(火)まで

一般日を２日間とすることで、全ての世代の、まだクルーズ旅を体験したことがない方や、クルーズ旅に関心を寄せる皆さまに、よりゆとりある環境でその魅力に触れていただける機会を創出します。

◆クルーズ未経験者やファミリー層にも、「リアル」が伝わるコンテンツ提供

◆来場者一人ひとりとの接点をつくる会場に「ゆとり」を持たせること、持ち帰ることのできる

何かに触れることで、実際の乗船動機につながる２日間に

◆クルーズというテーマをフックとした業界横断の「連携」をより広く、より強化

クルーズを、これまで以上に身近な旅の選択肢として

「クルーズEXPO」初開催では取り入れることができなかった「リアル」と「ゆとり」を加えることで、前回以上にクルーズ人口の拡大に寄与する３日間を目指します。

日本におけるクルーズ振興は、１社、１団体のみでなし得るものではなく、船会社、販売代理店、旅行会社、関連企業、観光局、港湾関係者、国および地方自治体、そしてメディアの皆さまとともに、これまで以上に身近な旅の選択肢として、クルーズ旅を広く浸透させていきたいという思いのものと、「クルーズEXPO 2026 東京」は、その“共創の場”として、これからも進化してまいります。

出展詳細および募集要項は、近日発表し、オンライン説明会も開催予定です。クルーズ業界の次のステージに向けて多くの関連団体皆さまの、ご理解ならびにご協力、ご参加をお待ちしております。

メインステージサブステージファミリーで賑わうワークショップ50を超えた出展ブース

◇参考：クルーズEXPO 2025 東京

ホームページ https://cruise-expo.cruise-ism.com/

イベントパンフレット：https://cruise-expo.cruise-ism.com/wp-content/uploads/2025/12/1635abacc1f928264c3c3987d8567656.pdf

開催詳細 リリース https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000172658.html

◼️主催者概要：一般社団法人 クルーズイズム

所 在 地：東京都江東区東雲1-9

代表理事：久野 健吾

設 立：2023年4月3日

活動内容：クルーズ旅と寄港地の情報発信や、

イベントやセミナーの企画主催

URL：https://cruise-ism.com/

◼️お問い合わせ

「クルーズEXPO 2026 東京」運営事務局（一般社団法人クルーズイズム内）

MAIL：admin@cruise-ism.com