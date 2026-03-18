渋谷でNCT DREAMの公式コラボキャラ「Dreamiez」の２回目のポップアップを開催
※メディア先行内覧会あり（ページ下部をご覧ください。）
LINE発のグローバルキャラクターブランドLINE FRIENDSを展開するLINE Friends Japan株式会社(本社：東京都品川区、代表取締役社長：金成勳)は、自社のフラッグシップストア「LINE FRIENDS SQUARE SHIBUYA」にてSM ENTERTAINMENT所属のボーイズグループNCT DREAMの公式コラボキャラクター「Dreamiez(ドリーミーズ)」の２回目となるポップアップを開催します。DreamiezはNCT DREAMとLINE FRIENDSが一緒に制作したキャラクター。キャラクターの見た目や名前、性格や好みまでメンバーらが企画全般に関わっており、昨年の公開からファンの間で注目を集めています。スイートをテーマにした今回のポップアップでは、フェイスクッションやミニぬいぐるみキーリング、IDフォトホルダーキーリング、ランダムカードステッカーなど、パステル調の可愛らしい商品がラインナップ。韓国では同ポップアップの事前予約が３分で埋まるほど、大変好評をいただいています。
SWEET Dreamiez商品は、LINE FRIENDS SQUARE オンラインストア(https://linefriendssquare.jp/collections/nct-dream-1)でも4/3(金) 11:00より同時発売され、全国のロフト4店舗(横浜・モユク札幌・栄・なんば)、HMV 4店舗(HMV札幌ステラプレイス・HMV三宮オーパ・HMV&BOOKS SHIBUYA・HMV&BOOKS HAKATA)でも順次期間限定販売を行います。各店舗の商品ラインナップおよび会期詳細は、ページ下部をご覧ください。
「SWEET Dreamiez POP-UP」
・期間：2026/4/3(金)～4/14(火)
・場所：LINE FRIENDS SQUARE SHIBUYA 2F
※4/3(金)は事前予約制になります。 事前予約受付及びポップアップの詳細はこちら(https://linefriends.co.jp/news/nBb2_x19)からご確認ください。
※4/4(土)以降はフリー入場になりますが、混雑状況により入場制限を行う場合がございます。
【商品ラインナップ】
※お一人様1会計につき各商品3点まで、ランダム商品は7点までご購入いただけます。(LINE FRIENDS SQUARE SHIBUYAとLINE FRIENDS SQUARE オンラインストアが対象です。)
【LINE FRIENDS SQUARE オンラインストアにて同時発売】
オンラインストア(https://linefriendssquare.jp/collections/nct-dream-1)にて4/3(金) 11:00よりSWEET Dreamiez POP-UP全商品を同時発売します。
【スイートイベント】
税込5,500円以上のお買い上げでリユーザブルバッグを税込550円(販売価格税込1,210円)で1点ご購入いただけます。
※LINE FRIENDS SQUARE SHIBUYAとLINE FRIENDS SQUARE オンラインストアが対象です。
※数量限定、なくなり次第終了となります。
※お一人様1会計1枚までご購入いただけます。お並び直しはご遠慮ください。レシート合算、およびお会計を分けることはできません。
【全国期間限定販売店】
下記会場にて順次期間限定販売を行います。
＜SWEET Dreamiez in ロフト＞
・2026/4/3(金)～4/19(日) 横浜ロフト(中央エスカレーター横特設会場) ※最終日17時閉場
・2026/4/3(金)～4/22(水) モユク札幌ロフト(特設会場) ※最終日17時閉場
・2026/4/4(土)～4/21(火) 栄ロフト(バラエティ雑貨) ※最終日17時閉場
・2026/4/22(水)～5/7(木) なんばロフト(なんばパークス５階 バラエティ雑貨売場) ※最終日17時閉場
※リユーザブルバッグの取扱はございません。
※フォトスポット、レシート写真機はございません。
※お一人様1会計につき各商品1点まで、ランダム商品は3点までご購入いただけます。購入制限数は予告なく変更となる場合がございます。
※ご入場についてなどの詳細は、後日各店舗の公式アプリ・HP・Xにてお知らせいたします。
＜SWEET Dreamiez in HMV＞
■販売期間：2026/4/3(金)～4/12(日)
■販売店舗：
・HMV札幌ステラプレイス
・HMV三宮オーパ
・HMV&BOOKS SHIBUYA
・HMV&BOOKS HAKATA
※ミニぬいぐるみキーリング、ぬいぐるみポーチキーリング、ぬいぐるみバッジ、ラゲージタグ、フェイス巾着、ジップアップパーカー、リユーザブルバッグの取扱はございません。
※昨年11月にLINE FRIENDS SQUAREオンラインストアにて予約販売を行ったぬいぐるみ・マスコットも販売します。
※店舗の営業時間に準じ、営業日・営業時間が変更となる可能性がございます。各店舗HPをご確認の上、ご来店ください。
※グッズの購入には現金またはクレジットカードがご利用いただけます。その他電子マネー・金券類は各店舗にお問い合わせください。
LINE FRIENDSについて
全世界で2億人以上が利用しているコミュニケーションアプリ「LINE」のスタンプから始まったグローバルキャラクターブランド。ブラウン、コニー、サリーなどのオリジナルキャラクターをはじめ、グローバルスターBTSとともに開発し世界中で愛されている「BT21」、ZO&FRIENDS、minini、JOGUMAN(ジョグマン)、DINOTAENG(ダイノテン)、MNH、LINE Creators Marketから生まれた「うさまる」「ねこぺん日和」などを展開している。さらには「原神」のIPビジネス展開などグローバル企業とのパートナーシップを続々展開し、Z世代を中心に世界中にファンを有している。現在、ソウル、ニューヨーク、LA、東京、上海など18地域に進出しており、8のECプラットフォームを運営している。
■公式ブランドサイト：https://linefriends.co.jp
■公式オンラインストア： https://linefriendssquare.jp
■フラッグシップストア(渋谷)：https://linefriends.co.jp/store
■公式X：https://x.com/JP_LINEFRIENDS
■公式Instagram：https://www.instagram.com/linefriends_japan/
＜メディア先行内覧会のご案内＞
下記の日時にメディア先行内覧会を行います。ご希望の場合はこちら(https://linefriends.co.jp/contact/formedia)からご連絡ください。
2026/4/2(木) 17:00～18:00
※定員に限りがあるため、先着順とさせていただきます。あらかじめご了承ください。