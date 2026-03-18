渋谷でNCT DREAMの公式コラボキャラ「Dreamiez」の２回目のポップアップを開催

LINE Friends Japan株式会社

※メディア先行内覧会あり（ページ下部をご覧ください。）

LINE発のグローバルキャラクターブランドLINE FRIENDSを展開するLINE Friends Japan株式会社(本社：東京都品川区、代表取締役社長：金成勳)は、自社のフラッグシップストア「LINE FRIENDS SQUARE SHIBUYA」にてSM ENTERTAINMENT所属のボーイズグループNCT DREAMの公式コラボキャラクター「Dreamiez(ドリーミーズ)」の２回目となるポップアップを開催します。DreamiezはNCT DREAMとLINE FRIENDSが一緒に制作したキャラクター。キャラクターの見た目や名前、性格や好みまでメンバーらが企画全般に関わっており、昨年の公開からファンの間で注目を集めています。スイートをテーマにした今回のポップアップでは、フェイスクッションやミニぬいぐるみキーリング、IDフォトホルダーキーリング、ランダムカードステッカーなど、パステル調の可愛らしい商品がラインナップ。韓国では同ポップアップの事前予約が３分で埋まるほど、大変好評をいただいています。

SWEET Dreamiez商品は、LINE FRIENDS SQUARE オンラインストア(https://linefriendssquare.jp/collections/nct-dream-1)でも4/3(金) 11:00より同時発売され、全国のロフト4店舗(横浜・モユク札幌・栄・なんば)、HMV 4店舗(HMV札幌ステラプレイス・HMV三宮オーパ・HMV&BOOKS SHIBUYA・HMV&BOOKS HAKATA)でも順次期間限定販売を行います。各店舗の商品ラインナップおよび会期詳細は、ページ下部をご覧ください。

「SWEET Dreamiez POP-UP」

・期間：2026/4/3(金)～4/14(火)

・場所：LINE FRIENDS SQUARE SHIBUYA 2F

※4/3(金)は事前予約制になります。 事前予約受付及びポップアップの詳細はこちら(https://linefriends.co.jp/news/nBb2_x19)からご確認ください。

※4/4(土)以降はフリー入場になりますが、混雑状況により入場制限を行う場合がございます。

【商品ラインナップ】

※お一人様1会計につき各商品3点まで、ランダム商品は7点までご購入いただけます。(LINE FRIENDS SQUARE SHIBUYAとLINE FRIENDS SQUARE オンラインストアが対象です。)

【LINE FRIENDS SQUARE オンラインストアにて同時発売】

オンラインストア(https://linefriendssquare.jp/collections/nct-dream-1)にて4/3(金) 11:00よりSWEET Dreamiez POP-UP全商品を同時発売します。

【スイートイベント】

税込5,500円以上のお買い上げでリユーザブルバッグを税込550円(販売価格税込1,210円)で1点ご購入いただけます。

※LINE FRIENDS SQUARE SHIBUYAとLINE FRIENDS SQUARE オンラインストアが対象です。

※数量限定、なくなり次第終了となります。

※お一人様1会計1枚までご購入いただけます。お並び直しはご遠慮ください。レシート合算、およびお会計を分けることはできません。

【全国期間限定販売店】

下記会場にて順次期間限定販売を行います。

＜SWEET Dreamiez in ロフト＞

・2026/4/3(金)～4/19(日) 横浜ロフト(中央エスカレーター横特設会場) ※最終日17時閉場

・2026/4/3(金)～4/22(水) モユク札幌ロフト(特設会場) ※最終日17時閉場

・2026/4/4(土)～4/21(火) 栄ロフト(バラエティ雑貨) ※最終日17時閉場

・2026/4/22(水)～5/7(木) なんばロフト(なんばパークス５階 バラエティ雑貨売場) ※最終日17時閉場

※リユーザブルバッグの取扱はございません。

※フォトスポット、レシート写真機はございません。

※お一人様1会計につき各商品1点まで、ランダム商品は3点までご購入いただけます。購入制限数は予告なく変更となる場合がございます。

※ご入場についてなどの詳細は、後日各店舗の公式アプリ・HP・Xにてお知らせいたします。

＜SWEET Dreamiez in HMV＞

■販売期間：2026/4/3(金)～4/12(日)

■販売店舗：

・HMV札幌ステラプレイス

・HMV三宮オーパ

・HMV&BOOKS SHIBUYA

・HMV&BOOKS HAKATA

※ミニぬいぐるみキーリング、ぬいぐるみポーチキーリング、ぬいぐるみバッジ、ラゲージタグ、フェイス巾着、ジップアップパーカー、リユーザブルバッグの取扱はございません。

※昨年11月にLINE FRIENDS SQUAREオンラインストアにて予約販売を行ったぬいぐるみ・マスコットも販売します。

※店舗の営業時間に準じ、営業日・営業時間が変更となる可能性がございます。各店舗HPをご確認の上、ご来店ください。

※グッズの購入には現金またはクレジットカードがご利用いただけます。その他電子マネー・金券類は各店舗にお問い合わせください。

LINE FRIENDSについて

全世界で2億人以上が利用しているコミュニケーションアプリ「LINE」のスタンプから始まったグローバルキャラクターブランド。ブラウン、コニー、サリーなどのオリジナルキャラクターをはじめ、グローバルスターBTSとともに開発し世界中で愛されている「BT21」、ZO&FRIENDS、minini、JOGUMAN(ジョグマン)、DINOTAENG(ダイノテン)、MNH、LINE Creators Marketから生まれた「うさまる」「ねこぺん日和」などを展開している。さらには「原神」のIPビジネス展開などグローバル企業とのパートナーシップを続々展開し、Z世代を中心に世界中にファンを有している。現在、ソウル、ニューヨーク、LA、東京、上海など18地域に進出しており、8のECプラットフォームを運営している。

■公式ブランドサイト：https://linefriends.co.jp

■公式オンラインストア： https://linefriendssquare.jp

■フラッグシップストア(渋谷)：https://linefriends.co.jp/store

■公式X：https://x.com/JP_LINEFRIENDS

■公式Instagram：https://www.instagram.com/linefriends_japan/

＜メディア先行内覧会のご案内＞

下記の日時にメディア先行内覧会を行います。ご希望の場合はこちら(https://linefriends.co.jp/contact/formedia)からご連絡ください。

2026/4/2(木) 17:00～18:00

※定員に限りがあるため、先着順とさせていただきます。あらかじめご了承ください。