ハイアール、2026年夏の猛暑対策に、室外機不要で簡単に設置ができる「窓用ルームエアコン」と、効率的に冷風を届ける「床置き型スポットエアコン」を発売

ハイアールジャパンセールス株式会社

ハイアールジャパンセールス株式会社（本社：大阪市、代表取締役社長：杜 鏡国）は、室外機や配管接続工事が不要で設置が簡単な「窓用ルームエアコン（JAｰW18B、JA-W16B）」と、効率的に空間を冷やす「床置き型スポットエアコン（JA-SPH26C、JA-SP26C）」の計4機種を、全国の家電量販店、ホームセンター、GMS、WEB通販などで2026年4月1日から順次発売いたします。

窓用ルームエアコン(JA-W18B、JA-W16B) 床置き型スポットエアコン(JA-SPH26C、JA-SP26C)

■企画・発売の背景

昨今、地球温暖化の影響により、日本の年平均気温は、様々な変動を繰り返しながら上昇を続けています※1。2025年も記録的な猛暑が全国を襲い、多くの地域で猛暑日が長期にわたって観測されました※2。2026年も春先から顕著な高温傾向が予想されており、季節外れの残暑を含む「長期間の暑さ」が新たな標準となっています。今となっては夏の暑さ対策は、快適性を求めるだけでなく、身体の健康を守るために必須の「ライフライン」となりつつあります。

この度、当社は室外機の設置や壁面への大掛かりな工事が不要な「窓用ルームエアコン」と、限られたスペースでも即座に冷気を届ける移動式の「床置き型スポットエアコン」の2タイプを発売。設置のしやすさはもちろん、転居にも柔軟に対応できるため、予期せぬ猛暑日にも対応し、あらゆる生活空間を快適に保つための強力なサポーターとなります。

■配管接続工事不要で設置が簡単。省エネにも配慮した窓用ルームエアコン（JA-W18B、JA-W16B）

壁面への穴あけや室外機の設置が不要な「窓用ルームエアコン」は、窓枠に簡単に設置ができる手軽さが最大の特長です。設置工事を待つ必要がなく、手元に届いたその日からすぐに使用可能なので、急なお引越しの際や室外機を置くスペースのないお部屋など、住環境の制約でお悩みの方に最適です。

お部屋の広さに合わせて選べる2機種をラインナップ。別売りの延長枠（JA-E16F）を併用すれば、最大約2mの高さの窓にも対応できます。

また、快適な空気環境を保つために、空気をリフレッシュするマイナスイオン発生機能を搭載しているほか、エアコン内部を乾燥させカビの発生を抑える「内部乾燥運転」、ホコリ汚れが気になりやすいフロントパネルには取り外して水洗いができる「脱着式パネル」を採用。お手入れのしやすさで清潔を保ちます。

さらに、就寝中の冷やしすぎを抑え、穏やかな入眠をサポートする「おやすみ運転機能」を搭載。環境負荷を低減するR32冷媒の採用と合わせて、省エネ性能と心地よさを両立しました。環境意識が高まり、節電への関心も深い現代の暮らしに快適さをお届けします。

■移動と設置の利便性が高く、幅広い場所で使用可能な床置き型スポットエアコン（JA-SPH26C、JA-SP26C）

「床置き型スポットエアコン」は、冷媒配管工事不要はもちろん、電源さえあれば場所を選ばず設置ができる移動式エアコン。キャスター付きのため、必要な時に必要な場所へスムーズに移動可能です。

また、「冷房モード」と空気循環を促す「送風モード」を搭載。店舗や工場、仮設建物、ゴルフ練習場など、屋内外問わずさまざまなシーンで活躍します。

さらに、JA-SPH26Cには、360°回転式で最長600mmまで伸長可能な「排気ダクト」を搭載。本体から出る温風を窓の外へ効率よく逃がすことで、冷却効果を最大化し、空間の快適性を高めます。

限られたスペースでも設置しやすいスリムボディながら、本体ケーシングには日々の過酷な使用にも耐えられるよう、鋼板を使い堅牢性を実現。熱中症対策としての「スポット冷却」に最適な一台です。

窓用ルームエアコン（JA-W18B、JA-W16B）の概要は以下の通りです。

◆主な特長

１.室外機や配管接続工事の不要な簡単設置

２.標準で78cmから140cmの高さの窓まで設置可能

３.別売りの延長枠（JA-E16F）使用で、高さ約2mの窓まで設置可能

４.カビの発生を抑える「内部乾燥運転」

５.「マイナスイオン」発生で空気をリフレッシュ

６.外して洗えるフロントパネル

７.冷やしすぎを防ぐ「おやすみ運転機能」

８.環境にやさしいR32冷媒を採用

リモコン(JA-W18B、JA-W16B)

床置き型スポットエアコン（排気ダクト付）（JA-SPH26C）・床置き型スポットエアコン（JA-SP26C）の概要は以下の通りです。

◆主な特長

１.置く場所を選ばない省スペース設計

２.360°回転・最長600mmまで伸長可能な排気ダクトを搭載（JA-SPH26C）

３.「強冷」「弱冷」の冷房モードと「強風」「弱風」の送風モードを搭載

４.移動に便利なキャスター付き

風量調節ツマミ(JA-SPH26C、JA-SP26C)

◆仕様【ウインドエアコン（JA-W18B、JA-W16B）】

◆ 仕様【床置き型スポットエアコン(排気ダクト付)(JA-SPH26C)・床置き型スポットエアコン(JA- SP26C)】

※1 気象庁.日本の年平均気温偏差の経年変化(1898~2025 年).2026-01-05. https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/temp/an_jpn.html※2 気象庁.2025年(令和7年)の天候のまとめ(速報).2025-12-24. https://www.jma.go.jp/jma/press/2412/25a/20241225_2024tenkou.html ※3 オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

■オプションについて

ウインドエアコンは、別売りの延長枠（JA-E16F）を取り付けることで約2mの高さの窓まで設置いただけます。また、製品に同梱の標準枠（JA-H16F）も別売りでご用意しておりますので、引越しなどで新しい枠が必要な際にもお買い求めいただくことが可能です。

スポットエアコンでは、3mの延長用冷風ダクト（JA-ESP25F）をご用意。作業場所に製品を設置できない時でも、延長ダクトを装着いただくことで、離れた場所から冷風を送ることができます。

(左)延長枠(JA-E16F) (中)標準枠(JA-H16F) (右)延長用冷風ダクト(3m)(JA-ESP25F)

ハイアール ジャパン セールス株式会社について：

ハイアール ジャパン セールス株式会社は、ハイアールグループ(本社：中国山東省青島市)の日本における Haierブランド製品の販売会社として、2002 年に設立。現在は AQUAブランド製品を展開するアクア株式会社や、世界向け製品の企画開発を行うハイアールアジア R&D 株式会社と共に、ハイアールグループ日本地域(HP：https://haier.co.jp/)の日本法人です。

日本で展開するHaierブランドは「新しいワクワクで、新しいくらしを。」をブランドメッセージに掲げ、世界から日本へ、日本中の人々に“驚きと発見”を届けてまいります。

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