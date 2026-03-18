高崎地域初の大規模ラーメンイベント『高崎ラーメン祭2026』が閉幕

株式会社ＣＳ日本イベント当日の様子イベント当日の様子

高崎スゴウマ！ラーメン大集合2026実行委員会は、2026年2月13日（金）から3月8日（日）まで4週にわたって毎週末 群馬県高崎市の【Gメッセ群馬】にて開催した『高崎ラーメン祭2026 スゴウマ！ラーメン大集合 produced by ラーメンD松平國光』が、8日をもって無事に閉幕したことをお知らせします。高崎地域としては初となる大型ラーメンフェスであり、会期中は多くの来場者に足をお運びいただきました。

■毎週入れ替え制で「何度来ても新しい」体験をお楽しみいただきました

期間中は個性豊かなラーメン店が合計32ブース出店し、各地の名店によるこだわりの一杯が提供されました。

人気店による行列必至のラーメンから、地元群馬県のラーメン店同士のコラボによるイベント限定メニューまで、毎週の入れ替え制により「何度来ても新しい」体験をお楽しみいただきました。

来場者によるSNS投稿では、ラーメンを何杯も楽しんだ、毎週来て32杯すべて制覇したといった感想のほか、「（久しぶりとなるお店のラーメンを）高崎で食べられるなんて嬉しい」「（エンタメ）ステージと、ラーメンとても美味しかったです。来年も開催して欲しい」「このような楽しいイベントを開催してくれてありがとう」などの声が寄せられました。

■エンタメステージも連日、大盛り上がり

会場内の特設ステージでは、食の楽しみをさらに広げる多彩なエンターテインメントステージをお届けしました。

2月22日には、当イベント開催のきっかけとなったドラマ『ラーメンD 松平國光』でAD役として活躍した雨宮大晟さん（UNiFY）、大槻拓也さん（BUDDiiS）のトークショーが行われ、ドラマにも登場し当イベントにも出店しているラーメン店のエピソードや、ドラマの演者同士の関係性、撮影秘話などで盛り上がりました。

また28日には同じくドラマでAD役として活躍した今江大地さんのラーメントークショーが行われました。

今江さんは大のラーメン好きということもあり、好きなラーメンへの細かいこだわりや、観客とMCも驚くようなラーメンにまつわるエピソードが飛び出し、ラーメンフェスにふさわしい楽しいステージを届けていただきました。

3月1日には事故物件住みます芸人の松原タニシさんと怪談家ぁみさんによるホラートークショー「ぞわチャンスペシャル怪談会」が行われました。イベント開催地である群馬にまつわる怪談も飛び出し、観客は“ぞわっ”となるひと時を過ごしました。

7日には群馬県安中市出身の全日本プロレス所属・安齊勇馬選手とリングアナウンサー新土裕二さんによるトークショーが行われました。21日に予定されている地元安中市での凱旋試合に向けた意気込みやエピソードトークを披露し、会場を楽しませていただきました。

またアーティストによる音楽ステージも行われました。

初週である2月14日にボーイズグループ 青春CYBERとシンガーソングライター まつむら かなう が出演。15日にはダンス＆ボーカルグループ U＆piaとシンガーのKIMIKAが出演。それぞれがファンと暖かいコミュニケーションを交わしながら、ステージを華やかに盛り上げていただきました。

21日から23日の3日間連続で出演したバブリー系エンタメバンド ジュリアナの祟り、ガールズグループ メノニューイヤー、ガールズグループ チキータの3組は、賑やかでラーメンの熱気にも負けない熱いステージを届けていただきました。

21日と23日に登場したアイドルグループ 仮面女子は、キレのあるパワフルなパフォーマンスで観衆を魅了しました。

このほか、地元で活動する子供たちによるステージも披露されました。

3月1日にはキッズチアのALL STAR CHEER★、8日にはキッズダンスのME! dance lab.の皆さんがステージに登場し、それぞれがステージを目いっぱいに使ってダイナミックに、日ごろの練習の成果を元気いっぱいに披露していただきました。

毎週異なるゲストと演目で、家族連れから若者まで幅広い層が楽しめるイベントとなりました。

（一部敬称略）

ステージの様子（ジュリアナの祟り）（まつむら かなう）（キッズダンス ME! dance lab.）

会期を通じて、会場は連日多くの人出で賑わいました。特に、週替わりの出店方式が好評を得ており、複数週にわたり来場するリピーターも多数見られました。また会場周辺の住民の皆様にはお昼時やお仕事帰りに立ち寄っていただきました。気軽にお越しいただける場所をご提供できたことを嬉しく思っております。

初開催の取り組みにもかかわらず、多くのお客様、出店者の皆さま、そして地域の皆さまに支えられ、盛況のうちに閉幕することができました。心より御礼申し上げます。今回のイベントを通じて少しでもラーメンと食の魅力をお伝え出来たならば幸いです。

(C)高崎スゴウマ！ラーメン大集合2026実行委員会

■イベント概要

『高崎ラーメン祭2026 スゴウマ！ラーメン大集合 produced by ラーメンD松平國光』は、ラーメンを通じた地域活性化と食文化の振興を目的に開催されたものです。

イベント名：高崎ラーメン祭2026 スゴウマ！ラーメン大集合 produced by ラーメンD松平國光

運営主体：高崎スゴウマ！ラーメン大集合2026実行委員会

会場：Gメッセ群馬 屋外展示場（群馬県高崎市岩押町12-24）

開催形式：4週間にわたって毎週末に開催

出店ブース：各週末8ブースを週替わりで展開、全期間で計32ブースが出店

第一陣：2月13日（金）～15日（日）

茨城豚そば特龍、鬼そば藤谷、くじら食堂、仙臺くろく、ハイマウントM、麺LABO唯奏、

ラーメン専科 竹末食堂、【奇跡の地元コラボ】らーめん酒場 福籠 × 燵家製麺

第二陣：2月20日（金）～23日（月祝）

純むぎゅ、つけ麺和、つけ麺 太輔、博多ラーメン でぶちゃん、味噌麺処 花道庵、麺屋こうじ、らあめん元、【奇跡の地元コラボ】らーめんや なかじゅう亭 × 景勝軒

第三陣：2月27日（金）～3月1日（日）

寿製麺よしかわ、自家製麺 竜葵、特濃のどぐろつけ麺smile、ど・みそ、二代目五衛門、本家 第一旭、

ラーメン鷹の目、【奇跡の地元コラボ】上州山賊麺 大大坊 × らーめんダイニング庵

第四陣：3月6日（金）～8日（日）

in EZO、俺の生きる道、佐野らーめん 佐よし、シン・カネダ、麺処 若武者、麺屋宗、麺屋 中川會

【奇跡の地元コラボ】らぁめん家有坂 × 中華蕎麦あお木

*五十音順

都内で人気の“いつか行きたかった”行列店、“一度は食べるべき”老舗の名店からSNSで話題の一杯、そして地元群馬県のラーメン店同士によるスペシャルコラボまで、“うまい一杯”が一堂に会し、幅広いジャンルのラーメンが集結して週ごとに新しい味を楽しめる構成としました。

■イベント公式X、HP

公式X：https://x.com/sugouma_ramen

公式HP：https://takasaki-sugoumaramen-2025.com/

◆会社情報

会社名：株式会社ＣＳ日本（通称：ＣＳ日テレ）

代表取締役社長：高橋 知也

所在地：東京都港区東新橋1-6-1 日本テレビタワー22階