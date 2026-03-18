「量子コンピューティングEXPO【春】」で量子シミュレーターを展示

株式会社インテリジェントウェイブ

株式会社インテリジェントウェイブ（本社：東京都、代表取締役社長：川上 晃司、以下：IWI）は、2026年4月15日（水）～17日（金）、東京ビッグサイトで開催される「第6回量子コンピューティングEXPO【春】」に出展します。IWIブースでは、量子シミュレーター「Qaptiva 800」を展示します。

開催概要

名称 ：第6回量子コンピューティングEXPO【春】

開催期間 ：2026年4月15日～17日

開催場所 ：東京ビッグサイト 西展示棟

入場料 ：無料（事前登録制）

主催 ：RX Japan 合同会社

公式サイト：https://www.nextech-week.jp/hub/ja-jp/visit/qc.html

展示製品について（展示ブース：11-11）

・量子シミュ―レーターQaptiva 800

Qaptiva 800は、最大41論理量子ビットの量子回路を実行できるシミュレーターです。主要な量子プロセッサ（QPU）がモデリングされているほか、ハードウェアのスペックや演算精度などを自由に設定でき、ゲート方式・アニーリング方式の両実行環境に対応した開発が可能です。量子特有のノイズの有無や発生条件も細かく設定でき、NISQ（＊1）とFTQC（＊2）に対応した研究が行えます。さまざまな量子コンピューターや開発ツールと柔軟に連携可能なため、量子回路を効率的に設計・実行・検証できます。

詳細はQaptiva 800の製品ページをご参照ください。

https://www.iwi.co.jp/products/innovation/qaptiva800.html

＊1 Noisy Intermediate-Scale Quantumの略で、ノイズの影響を受ける中規模量子コンピューターです。現在の量子技術の主流で、特定の問題に対して有効な計算が可能です。

＊2 Fault-Tolerant Quantum Computingの略で、量子エラー訂正技術を用いて、ノイズの影響を抑えた高精度な量子計算を実現する方式です。

インテリジェントウェイブについて

IWIは、1984年の創業以来、24 時間365 日止まらないクレジットカード決済システムや、カード不正利用の検知システム、高速・大量データのリアルタイム処理を実現する証券システムなどを開発し、安全安心な社会インフラの構築に貢献してきました。これら決済と証券の両領域で培った高速・大量データ通信・分析技術をもとに、情報セキュリティや放送分野へも事業を展開しています。

本件に関するお問合せ先

株式会社インテリジェントウェイブ

Qaptiva 800担当

E-mail: qlm@iwi.co.jp

※記載された情報は発表日現在のものです。今後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。