【pure coco TOKYO（ピュアココ トーキョー）】東京都以外初の常設店舗は関西エリア「ピュアココ トーキョー 大丸京都店」2026年4月3日（金）オープン

株式会社庫や

コロワイドグループの株式会社庫や（本社：栃木県那須塩原市、代表取締役社長：久保田令）が展開する、東京発のスイーツブランドである『ピュアココ トーキョー』は、2026年4月3日（金）に、「大丸京都店」の地下食品フロアに、東京都以外で初となる常設店舗「ピュアココ トーキョー大丸京都店」をオープンいたします。

※画像はイメージです

『ピュアココ トーキョー』は、“純粋な”＝pure、 “今”＝coco という意味合いから 2013年に誕生した、驚きの食感と味覚で笑顔になれる東京発のスイーツブランドです。豊富な幸せ“PLENTY”をコンセプトに、ちょっとしたギフトから大切な方への差し入れまで、さまざまなギフトシーンでご活用いただけます。

「大丸京都店」では、サクサクのシュー生地に4フレーバーのチョコレートなどをまとわせた「ピュアココ」をはじめ、シャンパンやワインともあう「ピュアココ オリーブ」、2種類のフリーズドライフルーツにホワイトチョコレートを染み込ませた新感覚チョコレートスイーツ「ショコラフルーツ」、ブラウニーとクッキーの異なる魅力を一度に味わえる新感覚のハイブリッドスイーツ「ブルッキー」をご用意いたします。

ご自宅でのスイーツタイムなどの日常使いや手土産、贈り物など、様々な生活シーンでご利用いただける商品ラインアップを展開し、地域の皆さまの日常に寄り添う店舗を目指します。

東京都以外においても、『ピュアココ トーキョー』のチョコレートスイーツ等をご提案することで、『ピュアココ トーキョー』のブランド認知向上を図るとともに『ピュアココ トーキョー』のファンを増やし、持続的な成長と企業価値の向上に努めてまいります。



〈店舗概要〉

正式名称：ピュアココ トーキョー 大丸京都店

所在地：〒600-8511 京都府京都市下京区四条通高倉西入立売西町79番地 地階 食品フロア

アクセス：阪急京都線烏丸駅より徒歩1分（地下道直結）

地下鉄烏丸線四条駅より徒歩2分（地下道直結）

営業時間：10:00～20:00 ※大丸京都店の営業時間に準ずる

定休日：不定休 ※大丸京都店の店休日に準ずる

【「ピュアココ トーキョー 大丸京都店」オープン記念商品販売】

「ピュアココ トーキョー 大丸京都店」のオープンを記念して、オープン記念商品を販売いたします。ご家族やご友人とご一緒に、「ピュアココ トーキョー 大丸京都店」へぜひご来店ください。

※画像はイメージです

『ピュアココ トーキョー』の代表商品である「ピュアココ」の2フレーバーが楽しめるハットボックスと、グラッセしたオリーブをホワイトチョコレートでコーティングした「ピュアココ オリーブ」、ハイブリッドスイーツ「ブルッキー」の3種をセットにしたお得なセットです。

サクサクのシュー生地にホワイトチョコレートとパウダーシュガーをまとわせた“ピュアココ ホワイト”と、シュー生地の隠し味に使用しているブラックペッパーがアクセントのカカオの豊かな風味がひろがる “ピュアココ ミルク”を各4個詰めたアソートセットと、シャンパンやワインともよくあう大人味の「ピュアココ オリーブ」、チョコブラウニーと“チョコ” “ピスタチオ” “苺” “オレンジ”の4フレーバーのソフトクッキーの異なる魅力を一度に味わえる「ブルッキー」をお楽しみいただけます。

＜商品概要＞

商品名：大丸京都店 オープン記念HAPPY BAG

販売価格：3,800円（税込）

販売期間：2026年4月3日（金）～4月5日（日）（予定）

販売数量：50個

セット内容：ピュアココ 8個入1箱／ピュアココ オリーブ（10粒入）1箱／ブルッキー（4個入）1箱

※商品数に限りがあるため、販売数量に達し次第、販売期間内であっても販売を終了いたします。

東京発スイーツブランド「ピュアココ トーキョー」、『ピュアココ』4フレーバーと、そのほか商品のご紹介

※店舗や季節により品揃えは異なります。

ピュアココ ホワイト

サクサクのシュー生地をホワイトチョコレートで包み、ホワイトシュガーをまとわせました。

ピュアココ ミルク

隠し味のブラックペッパーが、ミルクチョコレートの風味をひきたてます。

ピュアココ ラズベリー

ラズベリーチョコレートの甘酸っぱい味わいとシュー生地の食感がクセになる美味しさです。

ピュアココ キャラメル

ほんのりビターでコクのあるキャラメルの風味と、上品な甘さが楽しめます。

ピュアココ オリーブ

グラッセしたオリーブをホワイトチョコレートでコーティングした、大人味の一品です。

ショコラフルーツ

いちごとりんごのフリーズドライフルーツとホワイトチョコレートが相まった美味しさです。

ブルッキー

ブラウニーの濃厚な味わいとクッキーの食感の異なる美味しさが楽しめる新感覚スイーツです。

【株式会社庫やについて】

1984年創業。『御用邸チーズケーキ』などのチーズにこだわった焼菓子を製造・販売する洋菓子ブランド「チーズガーデン」やチョコレート菓子専門店「エヌカカオチョコレート」、自然に囲まれた癒し時間を満喫できるレストラン「カフェ＆ガーデンしらさぎ邸」など、栃木県の那須高原発祥のスイーツブランドなどの展開に加え、伝統的な洋菓子作りと独創性を兼ね備えた洋菓子ブランド「欧風菓子グリンデルベルグ」、驚きの食感と味覚で笑顔になれる、東京発のスイーツブランド「purecoco TOKYO（ピュアココ トーキョー）」を展開するなど、スイーツブランドを中心に経営しています。

[庫やホームページ] http://www.kuraya-group.co.jp/