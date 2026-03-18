みつばモビリティと損保ジャパン、ライドシェア領域で業務提携　「公共ライドシェア研修パッケージ」の提供を開始

ソシオークホールディングス株式会社

株式会社みつばモビリティ（取締役社長執行役員：浜地 康太、以下「みつばモビリティ」）と、損害保険ジャパン株式会社（代表取締役社長：石川 耕治、以下「損保ジャパン」）は、安心・安全なライドシェアの普及を推進するため、業務提携契約を締結しました。本提携により、両社はライドシェア事業者向けのサービス「公共ライドシェア研修パッケージ」を開発し、提供を開始します。これにより、公共ライドシェアの安全性向上と、誰もが安心して移動できる社会の実現に貢献します。

１．背景・目的

近年、少子高齢化やドライバー不足を背景に、地域公共交通の縮小による「交通空白」が社会課題となっています。その解決策としてライドシェアによる地域の足・観光の足の確保への期待が高まる一方、利用者は「一般ドライバーの運転」や「事故時の対応」に不安を感じており、安全性の確保が普及の鍵となっています。

損保ジャパンは、２０１９年に業界で初めて移動支援サービス専用自動車保険※を発売し、移動の「安心・安全」を支えてきました。一方、みつばモビリティは年間１，０００台以上の車両の運行管理実績を持ち、ライドシェアの運営事業や安全研修に取り組んでいます。

このたび、両社の知見とネットワークを掛け合わせることで、お客さまへ新たな価値を提供できると考え、本提携および新サービスの開発に至りました。

※【業界初】「移動支援サービス専用自動車保険」の販売開始

https://www.sompo-japan.co.jp/~/media/SJNK/files/news/2019/20190619_1.pdf

２．「公共ライドシェア研修パッケージ」の概要

事業者のニーズに合わせ、２つのプランをご用意しました。

また、オプションで公共ライドシェアのドライバーに必須となる大臣認定講習も実施します。

＜各プランの概要＞

・プランＡ：事業者向け通信型ドライブレコーダー「スマイリングロード」を提供し、危険挙動・事故データに基づく研修動画の月次配信や、事故・クレーム時のウェブ研修を提供します。

・プランＢ：プランＡに加え、システム操作や車両点検方法などの実践的な「導入前研修」や、「スマイリングロード」の運転スコアが低いドライバーへの個別指導を実施します。

３．本提携における両社の役割

両社は、ライドシェア事業者が安心・安全に運行できる環境を目指し、共同で企画、研究、サービス開発に取り組みます。また、各社は以下の役割を担います。

・みつばモビリティ：

ライドシェア事業者に対するワンストップサービス（事業コンサルティング、運行管理システムの提供および運行管理実務の支援）の提供

・損保ジャパン：

移動支援サービス専用自動車保険および事業者向け通信型ドライブレコーダー「スマイリングロード」の提供

４．今後について

両社は本提携サービスの提供を第一歩として連携を強化し、ライドシェア事業者が直面する課題解決を支援することでより安心・安全な運行を実現し、全国の交通空白の解消を目指します。

あわせて、損保ジャパンは２０２６年４月１日に「移動支援サービス専用自動車保険」の保険料算出単位を「日単位」から「時間単位」へ改定します。これにより、短時間利用など事業実態に即した合理的な保険料を実現し、事業者の負担軽減に貢献します。

さらに両社が参画する「全国自治体ライドシェア連絡協議会」と連携し、サービスの改善や自治体会員への展開も進めていきます。

＜本件に関するお客様からのお問い合わせ先＞

株式会社みつばモビリティ 事業開発課

担当：内藤

TEL：03-3457-1101

お問い合わせフォーム：https://www.mitsuba-c.jp/contact-publicrideshare/

【株式会社みつばモビリティ】

誰もが いつでも どこへでも 行きたいときに 行ける未来へ

～TO THE FUTURE OF MOBILITY～

取締役社長執行役員：浜地 康太

所在地：〒108-0073東京都港区三田三丁目5番19号 住友不動産東京三田ガーデンタワー 3階

創業：1994年6月

事業：モビリティサービス事業、自家用自動車運行管理事業、有料職業紹介事業、損害保険代理店事業

URL：https://www.mitsuba-c.jp/

【ソシオークグループ】

社名：ソシオークホールディングス株式会社

～社会と共生する樹でありたい～

代表者：大隈 太嘉志

所在地：〒108-0073東京都港区三田三丁目5番19号 住友不動産東京三田ガーデンタワー 3階

設立：2013年10月

事業内容：子育て支援、学校・保育園給食、国際理解、障がい福祉、モビリティ、自治体・企業向けBPOプラットフォーム事業、公共施設・指定管理、 PFI事業等を展開する持株会社

URL： https://www.socioak.com/