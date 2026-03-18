Hakuhodo DY ONE、中国最大の検索エンジンを提供する「百度（Baidu）」より、国内唯一の「優秀代理店」認定を取得

株式会社Hakuhodo DY ONE

株式会社Hakuhodo DY ONE（所在地：東京都港区、代表取締役会長：田中雄三 代表取締役社長：小坂洋人、以下 Hakuhodo DY ONE）は、中国最大の検索エンジンを提供する百度（北京百度網訊科技有限公司、Baidu, Inc. 以下 百度）の日本法人であるバイドゥ株式会社（以下 バイドゥ）より、2025年度「百度優秀代理店賞」を受賞しました。本年度も日本国内ではHakuhodo DY ONEが唯一の認定代理店となり、通算10度目の受賞となります。

[2025年度優秀代理店] https://www.baidu.jp/info/ad/agency.php

百度優秀代理店賞は、百度リスティング広告、百度アドネットワーク広告、百度インフィード広告などの百度広告の販売実績、運用・オペレーション実績などを総合的に評価し、優れた代理店に贈呈される賞です。

Hakuhodo DY ONEは、これまで長年にわたる豊富な販売実績と強固な体制が評価されてきましたが、今回さらに、より高度なデータ分析とAIを活用した精度の高いマーケティング戦略の立案・実行、中国市場の変化に合わせた革新的なソリューション提供、および顧客企業の事業成長への貢献度が特に高く評価されました。また、専門性の高い担当者による企業ニーズに寄り添ったきめ細やかな提案力と実行力も、国内唯一の受賞に繋がる要因となりました。

Hakuhodo DY ONEはグローバルにおけるデジタルマーケティング支援で培った高度なテクノロジーを強みに、多くの企業の海外ビジネスの成長に貢献しています。中国市場においては中国語ネイティブスタッフによる運用専任チームに加え、アジア太平洋地域における戦略ネットワーク「H＋」※1や当社のクロスボーダーマーケティング専門体制「i CROSS BORDER JAPAN」※2との連携により、更なる強固な体制を築き、海外マーケティング、プロモーション、SNS運用、コンテンツ制作などを強化してきました。また中国の主要デジタルマーケティング企業などとの戦略的パートナーシップにより、対中国のインバウンド・アウトバウンド双方のマーケティング活動を包括的に支援しています。

Hakuhodo DY ONEは今後も引き続き、国内外のグループ各社と連携し、総力をあげて、企業のニーズを捉えた質の高いクロスボーダーソリューションを提供し、日中間の多様化するマーケティング需要に応えてまいります。

※1 H＋（エイチプラス）について

博報堂／Hakuhodo DY ONEが両社横断で展開する戦略ネットワーク。APAC（アジア太平洋）地域の博報堂ＤＹグループ各社を率い、APACにおけるクライアント企業のマーケティングDXやメディアDXを推進します。

https://www.hakuhodo.co.jp/news/newsrelease/99204/

※2 「i CROSS BORDER JAPAN」（アイクロスボーダージャパン）とは、Hakuhodo DY ONEと株式会社インフォキュービック・ジャパンが共同で立ち上げた、日本企業の海外展開（アウトバウンド）と海外企業の日本進出（インバウンド）を支援するクロスボーダーマーケティング専門ブランド。多言語・多国籍チームがデジタル広告、SNS運用、市場調査を一貫してサポートし、現地生活者視点でグローバルなマーケティング課題を解決します。

https://www.icrossborderjapan.com/

＜会社概要＞

■株式会社Hakuhodo DY ONE https://www.hakuhodody-one.co.jp

Hakuhodo DY ONEは、インターネット広告黎明期より培ったデジタル広告の知見とノウハウを活かし、統合的なデジタルマーケティングサービスを提供しています。マーケティング戦略立案力、クリエイティビティ、高度な運用力と技術開発力、媒体社・プラットフォーマーとの強固な関係性を強みとし、国内外のクライアント企業に対して、デジタル起点でのマーケティング戦略やテクノロジー活用を包括的に支援します。



博報堂ＤＹグループの「デジタルコア」として、グループ内のナレッジやリソースを集約し、高い専門性と提案力を併せ持つ企業として業界随一のデジタルマーケティング事業会社となることを目指します。



クライアント企業にとって唯一の「ONE」の存在となるため常に挑戦・前進し、事業成長を支援するビジネスパートナーとして伴走することで、クライアント企業の持続的な成長と、企業価値向上に貢献してまいります。



本社所在地： 〒107-6316 東京都港区赤坂5丁目3-1 赤坂Bizタワー

代 表 者： 代表取締役会長 田中雄三 代表取締役社長 小坂洋人

株 主： 博報堂ＤＹグループ100％

社 員 数： 3,172名（2025年4月1日時点）

創 立： 2024年4月1日

事 業 内 容： デジタルマーケティング全般にまつわる企画・コンサルティング・代行事業・投資事業



【本件についてのお問い合わせ】

株式会社Hakuhodo DY ONE

広報担当 E-mail：info-pr@hakuhodody-one.co.jp