KONAMI eスポーツ学院でVAMOS主催のFORTNITE大会を開催

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、KONAMI eスポーツ学院が、2026年4月11日(土)に中学生に向けたスペシャルオープンスクールを開催することをお知らせします。

本イベントでは、通常のオープンスクールで実施している体験授業に代わり、プロeスポーツチームVAMOSが主催するFORTNITEのeスポーツ大会「BLAZE」を観戦できる特別プログラムを実施します。

さらに当日は、「BLAZE」を運営するVAMOS eスポーツ所属のプロプレーヤー、ZERUA選手およびSV選手、PartyGirl選手によるFORTNITEコーチングブースを設置予定です。第一線で活躍するプロ選手から直接指導を受けられる、またとない貴重な機会となります。ぜひこの機会に「BLAZE」コラボオープンスクールへご参加ください。

プロからコーチングが受けられる！ BLAZEコラボスペシャルオープンスクール

日程：2026年4月11日(土)

場所：KONAMI eスポーツ学院

午前の部受付：10:00

午後の部受付：13:30

※本イベントは「BLAZE」に選手として参加するものではありません。

※FORTNITEコーチング体験にはご自身のデバイス持ち込みも可能です。

※未成年の方のみで参加される場合は、必ず保護者様の同意を得てください。

※詳細は公式サイトをご確認ください。

FORTNITEコーチングはVAMOS所属のZERUA選手・SV選手・PartyGirl選手が担当！

※担当選手は予告なく変更となる可能性があります

オープンスクール参加申込みはこちら

https://konami.jp/4aDfyUR

FORTNITE eスポーツ大会「BLAZE」とは

eスポーツ大会「BLAZE」とは、プロeスポーツチームVAMOSが主催するFORTNITE最大級のスクワッドコミュニティー大会です。

2025年より実施されている「BLAZE」は、ファン投票によって出場チームが決定する独自の形式を特徴としています。今回はオンライン予選を勝ち抜いたチームが、KONAMI eスポーツ学院で行われる決勝戦に進出します。競技性とエンターテインメント性を融合させた、次世代型のeスポーツイベントです。

GRAND FINAL（決勝戦）

開催予定日：2026年4月11日(土)

開催時間：13:00～16:00

開催場所：esports 銀座 studio (リアル & パブリックビューイング)

入場料：無料

配信：https://www.youtube.com/@teamvamos7294

eスポーツチーム VAMOS（株式会社GamingV）とは

株式会社GamingVは、「eスポーツを日本のカルチャーに」というビジョンのもと、アジアトップレベルのeスポーツチーム運営と、最先端のメタバース技術を活用した地方創生事業を展開するクリエイティブ・カンパニーです。

1. eスポーツ事業：トップチーム「VAMOS」の運営

SNS総フォロワー数3万人を超える、アジア屈指の強豪チーム「VAMOS」を運営しています。

実績：アジア1位を複数回、二桁順位を100回以上獲得。

ミッション：「ゲーマーは、かっこいい」を証明するため、以下の3軸を推進します。

・世界制覇：世界大会での優勝を通じ、日本の競技レベルを世界に知らしめる。

・異業種共創：既存の枠組みを超えたコラボレーションにより、eスポーツの社会的認知を拡大する。

・教育・育成：eスポーツを「学びの場」と捉え、次世代を担う社会進出人材を育成する。

2. メタバース事業：FORTNITEを活用した地方創生

世界的な人気を誇る「FORTNITE」のプラットフォーム上に、地域資源を再現。バーチャル体験を入り口に、リアルな観光・集客へと繋げる「ハイブリッド型地方創生」を推進しています。

ビジョン：全世界のプレーヤーへ地方の魅力をダイレクトに届け、最終的な「聖地巡礼（現地訪問）」を創出します。



WebサイトURL：https://gamingv.co.jp/

公式X アカウント：https://twitter.com/VAMOS_FN

KONAMI eスポーツ学院（第一学院高等学校 eスポーツコース）とは

KONAMI eスポーツ学院は第一学院高等学校eスポーツコースとしての学びを3年間提供します。

現在、教育分野におけるeスポーツの活用については世界的に注目が高まっており、プロ選手だけでなく、ストリーマー(配信者)や、ゲーム実況解説、eスポーツライターなど、関わる職業の選択肢も増えてきています。

また、3年間のスクールライフにおいてeスポーツだけでなく、さまざまな座学を通して多彩なスキルを時間をかけてみがくことで、eスポーツ業界にとどまらず幅広い分野に対応できる人材を育てていきます。

さらに、提携している第一学院高等学校の先生から、直接学習についてのサポートや、大学・専門学校への進学といった卒業後の様々な進路相談を受けることができます。

※KONAMI eスポーツ学院は、第一学院高等学校で高等学校通信教育を受けている生徒などに対して、学習に対する支援などを行うサポート校です。

「KONAMI eスポーツ学院」公式サイト

https://konami.jp/4c1HJyb

公式X アカウント

https://konami.jp/3xdwbFp

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