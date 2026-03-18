没入型体験施設「ワンダリア横浜 Supported by Umios」のアプリに「SoundUD」のテクノロジーソリューションを提供

ヤマハ株式会社

ヤマハ株式会社（以下、当社）は、本年3月19日（木）に神奈川県横浜市の「BASEGATE横浜関内」に開業する没入型体験施設「ワンダリア横浜 Supported by Umios」（以下、ワンダリア横浜）の来館体験を拡張する公式スマートフォンアプリ「ワンダリアアプリ」に、当社が開発する「SoundUD」（※）のテクノロジーソリューションを提供しました。

株式会社ディー・エヌ・エーが企画・運営する「ワンダリア横浜」は、デジタル技術による映像空間で非日常的な没入体験を提供し、生き物や自然との遭遇を楽しむことができる施設です。来館者用のスマートフォンアプリ「ワンダリアアプリ」により、映し出された生き物などにスマートフォンをかざすと詳細な情報が得られ、映像に隠れた生き物を発見する探索体験もできるなど、学びにつながる気づきを得ることができます。

当社は「ワンダリア横浜」での採用をはじめ、今後も「SoundUD」で音響空間での情報・サービスと利用者をつなぎ、豊かで特別な体験を創出する場を拡げていきます。

「SoundUD」のテクノロジーソリューション提供の概要

当社が開発し提唱する「SoundUD」（Sound Universal Design）は、音のある空間とスマートフォンなどのICT機器をつなぐプラットフォームおよびテクノロジーです。このたび、「ワンダリア横浜」の公式スマートフォンアプリ「ワンダリアアプリ」に、「SoundUD」のテクノロジーソリューションである「SoundUDトリガー」が採用されました。これにより、一般的なスピーカーを利用した音響通信が可能となり、特定の会場内や任意の場所にいるユーザーだけにリアルタイムで情報を提供できます。対応アプリを利用することで、インターネットを介することなく、音声を起点にスマートフォン等に情報を表示することが可能です。

「ワンダリア横浜」では、6つのゾーンそれぞれに「SoundUDトリガー」のスピーカーが設置されており、来館者の居場所に合わせて自動でゾーンが判定されるため、没入体験が途切れることなく楽しむことができます。

主な特長- 即時性通信によるタイムラグがなく、施設内のスピーカーから流れる音声をスマートフォンのマイクが検知することで、その瞬間にアプリが反応します。スマホを映像にかざして反応を待つ必要がなく、「ワンダリア横浜」での体験に最適な操作感を実現します。- 空間美を損なわない設置形態二次元コードなどの掲示物や通信機器を追加で設置する必要がないため、館内の映像空間の美しさを保ったままデジタル情報を付加することができます。

「ワンダリア横浜」施設概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10701/table/1110_1_98b5845f5f115190ba6b91ac4f04f7a6.jpg?v=202603181251 ]

※ SoundUD当社が開発し提唱する「SoundUD」（Sound Universal Design）は、「SoundUDコンソーシアム」において370以上の企業や団体と共通規格化をしている「音のユニバーサルデザイン化」を実現するテクノロジーの総称です。音のある空間と特定の情報やサービス、その空間にいる利用者をつなげることで、情報伝達をスムーズに行うことができます。公式サイト https://soundud.com

※文中の商品名、社名等は当社や各社の商標または登録商標です。

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