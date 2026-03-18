LINE連携Shopifyアプリ「CRM PLUS on LINE」、リリース5周年を迎え導入ストア2,500・ID連携850万人を突破

株式会社ソーシャルPLUS

株式会社ソーシャルPLUS（所在地：東京都港区、代表取締役：塚田 耕司）が提供する、LINE連携Shopifyアプリ「CRM PLUS on LINE」は、2025年12月をもってサービスリリースから5周年を迎えました。

この5年間、多くのShopifyストア事業者の皆さまにご利用いただきながら導入は着実に広がり、2025年12月時点で導入・稼働中ストア数は2,500を超えました。

また、LINEのID連携ユーザー数は累計850万人以上となり、多くの生活者の皆さまとの継続的なコミュニケーションにご活用いただいています。

日頃よりご利用いただいている事業者の皆さま、ならびに本サービスに関わってくださっているすべての皆さまに、心より感謝申し上げます。

この節目を記念し、これまでの歩みや導入状況、LINEのID連携ユーザー数などの主要データをまとめたインフォグラフィックを公開いたします。

◆導入2,500ストアを突破！Shopify × LINEのID連携数は850万に拡大

図1：CRM PLUS on LINE導入・稼働中ストア数（2025年12月末時点）

「CRM PLUS on LINE」は、Shopify上の会員IDとLINEのユーザーIDを連携し、一人ひとりの購買履歴や行動データに基づいたメッセージ配信や、LINE公式アカウントを通じたスムーズな購入体験を実現するShopifyのLINE連携アプリです。

2020年12月にShopify Plus専用アプリとしてスタートし、その後、Shopifyのプラットフォームの仕様に対応しながら機能拡張を重ね、より多くの事業者様にLINEを活用した顧客体験を提供できるよう、2021年7月にはShopifyの全プランで利用可能となりました。

これにより、ShopifyとLINEを連携した顧客体験の構築を支援するアプリとして、多くのストアで導入が進んでいます。2025年12月時点で導入・稼働中ストアは2,500※を超え、サービス開始から約5年で約18倍に成長しました。

また、CRM PLUS on LINEを通じて、ShopifyストアとLINEをID連携した延べユーザー数は850万人を超えました。多くの生活者がLINEを介してストアとつながり、よりスムーズな購買体験や継続的なコミュニケーションが実現されています。

※：累計インストール数ではなく、2025年12月時点で実際に稼働しているストア数のみで算出しています（CRM PLUS on LINEをアンインストールしたストアや、初期設定が完了していないストア数を除く）。

◆日本国内のShopify Plusで多く活用されるLINEのCRM基盤

図2：CRM PLUS on LINEのID連携ユーザー数（2025年12月末時点）

特にAdvancedプラン（Shopify Plus向け）は、2025年時点で約130ストアに導入されており、日本国内のShopify Plusストアでも高いシェア率で稼働しています。Shopify Plus領域におけるLINEを活用したCRM運用の基盤として広がりを見せています。

Advancedプラン導入ストアの業界分布を見ると、アパレル（23.7%）や食品（21.6%）、美容（12.9%）を中心に、スポーツ・アウトドア、アクセサリー、ベビー用品など幅広い分野で活用されています。

CRM PLUS on LINEのAdvancedプラン導入ストアの業界分布（2025年12月末時点）

・アパレル：23.7%

・食品：21.6%

・美容：12.9%

・バック・シューズ：5.8%

・スポーツ・アウトドア：5%

・アクセサリー：4.3%

・ベビー・育児用品：2.9%

・その他（ペット、家具家電、生活雑貨など）：23.8%

Advancedプランは、Shopify Plusストアを対象に、LINEログインなど6種のソーシャルログインや、LINEミニアプリ会員証などの機能を展開しています。特に近年は、LTVの最大化やLINEを活用したCRM施策の高度化を目的とした導入が増加しており、エンタープライズ企業を中心に活用が広がっています。

◆CRM PLUS on LINE経由で配信されたメッセージ数は累計3,600万通を超える

CRM PLUS on LINE経由のメッセージ配信数の累計（2025年12月末時点）

多くのEC事業者の皆さまに日々の運用の中でご活用いただいていることもあり、CRM PLUS on LINEを通じて配信されたメッセージ数は、累計3,600万通を超えています。

閲覧落ち・カート落ち・チェックアウト落ちといったリマインド配信から、購入後の通知まで、さまざまな場面で活用されています。

＜主な配信内容＞

・閲覧落ちリマインド

・カート落ちリマインド

・チェックアウト落ちリマインド

・再入荷通知

・購入完了通知

・配送完了通知

こうした日々の運用の積み重ねにより、リマインド配信機能を通じたLINE経由の売上向上に関する声も多数いただいています。LINEを活用したCRM施策が、顧客体験の向上と成果創出の両面でEC運営を支える取り組みとして広がっていることを嬉しく思います。

◆Shopifyアプリストアで高評価を獲得（総合評価★︎4.97）

ShopifyアプリストアでのCRM PLUS on LINEの評価（2025年12月末時点）

CRM PLUS on LINEは、プロダクトの機能開発だけでなく、導入後の運用を支えるサポート体制の強化にも5年間にわたり取り組んできました。

EC運営の現場でLINEを活用したCRM施策を継続的に活用していただくために、施策設計や改善の伴走支援を重ねてきたことも、本サービスの特徴のひとつです。

その結果、Shopifyアプリストアでは★︎5のレビューが35件以上寄せられており、特にサポート体制や運用支援に対する評価をいただいております。

CRM PLUS on LINEのアプリストアの一部レビュー

加えて、現在までに公開されている導入事例は26件にのぼり、さまざまな業種・規模の事業者に活用されています。

また、現在までに公開されている導入事例は26件にのぼり、アパレル・コスメ・食品など幅広い業界で、LINEを活用したCRM施策の実践が進んでいます。

各社の取り組みは、LINEを通じた顧客体験の向上やLTV最大化を目指す運用のヒントとしてもご覧いただけます。

▼CRM PLUS on LINEの事例記事はこちら

https://crmplus.socialplus.jp/case

これらの評価や数値は、5年間にわたって事業者の皆さまとともに積み重ねてきた運用の結果が、現在のかたちとして表れてきたものだと考えています。

◆2年連続3度目となる「Shopify Plus App Developer of the Year」を受賞

株式会社ソーシャルPLUSが属するフィードフォースグループは、Shopifyが選出する「Shopify Plus App Developer of the Year」を、2021年、2024年、2025年の3度にわたり受賞しています。

本賞は、Shopifyパートナーエコシステムの発展において顕著な成果を挙げ、日本国内のマーチャント（事業者）のビジネス成長に大きく貢献したパートナー企業に授与されるものです。

フィードフォースグループでは、グループ各社の専門性を束ね、CRM、マーケティング、オムニチャネル、ID統合、出荷自動化、業務効率化といった多様な領域でShopifyの可能性を拡張してきました。

CRM PLUS on LINEもその取り組みの一つとして、LINEを活用したCRM運用の支援を通じ、事業者の顧客体験向上に貢献しています。

今後も変化し続けるコマースの最前線で、事業者と顧客の「永くつながり続ける関係」を支える体験づくりに挑戦し、国内のShopify Plus市場の発展とマーチャントのさらなる成長に貢献してまいります。

◆『CRM PLUS on LINE』のこれまでの歴史と今後のアップデート情報

CRM PLUS on LINEは、2020年12月のアプリリリース後、さまざまな機能アップデートを行なってきました。

CRM PLUS on LINEのこれまでの歴史

今後もCRM PLUS on LINEは、LINEを活用したCRM運用を支える基盤として、事業者の皆さまとともに進化を続けてまいります。

▼Shopifyの新しいお客様アカウントへの対応

Shopifyのお客様アカウント（旧称：新しいお客様アカウント）に対応予定です。Email＋OTPやSNSログインに加え、姓名・誕生日・電話番号などの顧客情報を会員登録フォームに追加できる機能を提供予定です。

▼Shopify Sidekickへの最適化

Shopifyが提供するAIアシスタント「Sidekick」に最適化し、各種機能の設定サポートや、Shopify Flowのワークフロー自動作成を支援します。より直感的かつ効率的にLINEを活用したCRM施策を構築できる環境を整えていきます。

▼新しいLINE通知メッセージへの対応

LINE公式アカウントの最新仕様に対応し、新しいLINE通知メッセージの形式にも順次対応予定です。よりリッチで効果的な顧客コミュニケーションの実現を整えていきます。

◆Shopifyアプリ「CRM PLUS on LINE」について

CRM PLUS on LINEは、Shopify上の会員とLINE公式アカウントの友だちを連携し、ひとりひとりのニーズに合ったメッセージの出しわけや、LINE公式アカウントを通じた便利な購入導線を実現するShopifyアプリです。LINEログインなど6種のソーシャルログインやLINEミニアプリ（会員証）も導入可能。初期設定の無料サポートも行なっています。

2025年12月末時点で2,500以上のShopifyストアで稼働中。ShopifyのPlusプラン（エンタープライズ向けプラン）での導入・稼働中ストアは120件を突破しました。CRM PLUS on LINEを介してID連携を行った延べユーザー数は8500万人を超えるなど、多くの方にご利用いただいています。

サービスサイト：https://crmplus.socialplus.jp

Shopifyアプリストアはこちら：https://apps.shopify.com/socialplus?locale=ja

【株式会社ソーシャルPLUS 企業概要】

株式会社ソーシャルPLUSは、フィードフォースグループ株式会社の子会社です。LINEのID連携やソーシャルログインを手軽に導入できるSaaS「ソーシャルPLUS」とLINE連携Shopifyアプリ「CRM PLUS on LINE」を開発・提供しています。LINEヤフー株式会社が提供する各種法人向けサービスの販売・開発を行う広告代理店やサービスデベロッパーを認定・表彰するパートナープログラム「LINE Biz Partner Program（現LINEヤフー Partner Program）」のTechnology PartnerおよびSales Partnerとして認定されており、「Technology Partner」コミュニケーション部門では最上位ランクの「Premier」に認定されました。

「人とブランドをつなぎ、顧客体験を豊かにする」というミッションのもと、今後も一層の事業成長を図ってまいります。

- 会社名：株式会社ソーシャルPLUS- 所在地：東京都港区南青山1丁目2番6号 ラティス青山スクエア3F- 代表者：代表取締役 塚田 耕司- 事業内容：ID連携・ソーシャルログインを基軸としたSaaS事業- URL：https://www.socialplus.jp

＜ 本件に関するお問い合わせ先 ＞

株式会社ソーシャルPLUS

担当：坂本

メール：pr@socialplus.jp