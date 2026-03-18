AIロープレ「SmartSkill Talk」公式サイトリニューアル

株式会社レビックグローバル

株式会社レビックグローバル（本社：東京都港区、代表取締役社長：柏木 理、以下「レビックグローバル」）は、AIを活用した双方向ロープレツール「SmartSkill Talk（スマートスキル トーク）」の公式サイトをリニューアルいたしました。





今回のリニューアルでは、多様化するビジネス現場の課題に即した4つのソリューション（営業・マネジメント・外国人材・海外赴任）ページを新設。併せて、AIロープレを活用し、組織の対話力を劇的に変えるためのノウハウをまとめた「AIロープレ活用 パーフェクトガイド」の無料配布を開始したことをお知らせいたします。

背景：なぜ今、ビジネス現場に「AIロープレ」が必要なのか？

長年、日本の企業教育は「座学（知識習得）」に偏り、いざ現場で顧客や部下を前にすると言葉が出てこないという、「理解」と「実践」の間の大きな壁に直面してきました。この「現場のジレンマ」の根源には、以下の3つの課題があります。

- 圧倒的な練習量不足：安心して失敗できる、質の高い練習の場が圧倒的に足りていない。- 教育の質のバラつき：指導者によってアドバイスが異なり、正解がわからず現場が混乱する。- 育成工数の限界：上司や先輩社員がロープレに付き合う時間の確保が困難。

これらの課題を解決するため、SmartSkill Talkは「いつでも・どこでも・何度でも」AIが「理想の練習相手」となり、セルフトレーニングで成長実感しながら、実践で使える対話力を磨きます。



今回のサイトリニューアルでは、多様化するニーズに応えるべく「営業力強化」「マネジメント層のコミュニケーション力強化」「外国人材の日本語対応力向上」「海外赴任者の英語対応力向上」の4つのソリューション別に、SmartSkill Talkの活用法を公開。

さらに、AIロープレを活用し、組織の対話力を劇的に変えるためのノウハウをまとめた「AIロープレ活用 パーフェクトガイド」を制作・公開するに至りました。

多様化するビジネス現場の課題に即した、4つのソリューションページを公開

リニューアルした公式サイトでは、企業の課題に即した4つの特設ページを新設しました。

１. 営業力強化“売れる”を全員の当たり前に。AIロープレで「営業力」を磨く。

https://sshce.revicglobal.com/smartskilltalk-sales



・ 現場を完全再現

自社資料に基づいた実戦的なロープレ環境



・ 指導の標準化

SPIN話法や独自の評価基準でフィードバック



・ 即戦力化を加速

圧倒的な練習量で、商談に勝てる自信を醸成

２. マネジメント層のコミュニケーション力強化(1on1)“本音”を引き出し、強い組織へ。AIロープレで「部下との対話力」を磨く。

https://sshce.revicglobal.com/smartskilltalk-

management(https://sshce.revicglobal.com/smartskilltalk-management)



・ 多様な部下をAIで再現

苦手なタイプや難しい対話も事前リハーサル



・ 自身の指導癖を客観視

傾聴や配慮をAIが採点し「型」を習得



・ 心理的安全性の醸成

部下の本音を引き出す組織へ

３. 外国人材の日本語対応力向上“現場の言葉”が安心と定着を作る。AIロープレで「外国人材の日本語力」を磨く。

https://sshce.revicglobal.com/smartskilltalk-foreigner



・ 「現場で動ける」日本語を習得

JLPTでは補えない「現場の言葉」を習得



・ いつでもどこでも反復学習

場所や時間を選ばず、納得いくまでトレーニング



・ 孤立を防ぎ離職を防止

心理的不安を払拭し、定着を促進

４. 海外赴任者の英語対応力向上赴任初日から、即戦力として働く。AIロープレで「海外実務対応力」を磨く。

https://sshce.revicglobal.com/smartskilltalk-assignment-overseas



・ 特定業務をAIで再現

プレゼンや交渉など実務直結のシーンを特訓



・ 「話せない」を解消

知識を「出す」訓練に特化し、発信力強化



・ 赴任直後の立ち上げ加速

24時間いつでも練習、現地での即戦力化へ

リニューアル記念：『AIロープレ活用 パーフェクトガイド』を無料配布

「成約率UP」「離職率低下」「教育工数削減」を早期に実現するためのノウハウを凝縮しました。SmartSkill Talk公式サイトより、無料でダウンロードいただけます。

＜目次＞

・AIロープレとは？

・AIロープレサービス比較表

・AIロープレの活用方法

・導入事例

・AIロープレ「SmartSkill Talk」のご紹介

■ 公式サイト： https://sshce.revicglobal.com/smartskilltalk(https://sshce.revicglobal.com/smartskilltalk)

SmartSkill Talkとは

「SmartSkill Talk」は、AIとの双方向ロープレを通じて、成果を生み出す“自律型人財”を育成する対話型トレーニングツールです。セルフトレーニングを通じて心理的安全性を確保しながら、成長を実感できる仮想体験を提供します。



これまで主眼としてきた営業社員の早期戦力化はもちろん、昨今では外国人財の日本語トレーニングや、上司・部下間のマネジメント・コミュニケーションなど、対人スキルが求められるあらゆるビジネスシーンへ活用の幅を広げています。



現場に即した実践的なトレーニング設計、AIによる多面的なフィードバック、そしてロープレの標準化により指導のばらつき解消と指導工数の大幅削減を実現。属人的なスキル伝承から脱却し、組織全体のパフォーマンス向上に貢献します。「現場で動ける自信」を育むことで、エンゲージメント、リテンション向上にも寄与いたします。

■公式HP：https://sshce.revicglobal.com/smartskilltalk

SmartSkill Talkの特長

1.AIとの双方向ロープレと客観的な定性評価

AIが相手役となり、実際の現場さながらの双方向な対話が可能です。実施後は、全体評価や良かった点・改善点に加え、独自のカスタマイズ評価基準に基づき、AIが客観的かつ多面的なフィードバックを定性的に行います。

2.高度なカスタマイズ性と効率的な運用管理

お客様独自のシチュエーションや難易度を自由に設定できるため、現場のニーズに合わせた実践的なトレーニング環境を構築できます。管理者はユーザーの実施状況を一括で把握・分析でき、組織全体での指導の標準化と教育工数の削減を同時に実現します。

3. お客様のニーズに寄り添い続ける継続的な進化

お客様からのフィードバックや市場の変化を迅速に反映し、機能のアップデートを継続的に行います。最新のAI技術の取り込みはもちろん、お客様の課題に合わせた改善を通じて、常に高い品質で進化を継続し、教育効果の高いプラットフォームとしての価値を追求します。

株式会社レビックグローバルについて

レビックグローバルは、株式会社ウィザスのグループ会社で1977年設立。LMS（学習管理システム）、タレントマネジメントシステム、eラーニングコンテンツ、企業向け動画を提供しています。会社創立以来、蓄積した高度な技術力とノウハウをベースに最適なサービスを提供しています。

- 社名 ：株式会社レビックグローバル- 本 社 ：東京都港区芝1-5-9 住友不動産芝ビル2号館4階- 代表者 ：代表取締役社長 柏木 理- 事業内容 ：LMS（学習管理システム）・タレントマネジメントシステム・eラーニングコンテンツ・企業向け動画提供等のソリューション事業、アンガーマネジメントの個人向け資格取得並びに会員事業・企業法人向け研修事業- URL ：https://www.revicglobal.com

本件に関するお問い合わせ先

- 株式会社レビックグローバル- 担当：稲見/久内/安孫子- 所在地：〒105-0014 東京都港区芝1-5-9 住友不動産芝ビル2号館4階- TEL：03（6824）9782 FAX: 03（6824）9785- email：po-accountsales@revicglobal.com- URL：https://www.revicglobal.com/