TVアニメ『ブルーロック』の描き下ろし 怪盗団ver. Aure Glass各種商品の受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『ブルーロック』の商品8種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『ブルーロック』の商品の受注を3月13日（金）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/974?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼描き下ろし 怪盗団ver. Aure Glass トレーディングホログラムダイカットステッカー

潔 世一、糸師 凛、凪 誠士郎、蜂楽 廻、千切 豹馬、御影 玲王の描き下ろしイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、ホログラム加工を施したダイカットのステッカーに仕上げました。

コーティングをしているため、耐水性・耐候性に優れています。

パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。

※「Aure Glass」はアール・ヌーヴォーの繊細なデザインと、ステンドグラスの華やかさを融合させた

キャラクターイラストシリーズです。

両者の異なる魅力を一つにまとめ、デザイン性に優れた高付加価値の商品を創り上げます。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「潔 世一&糸師 凛 怪盗団ver. Aure Glass ホログラムステッカー AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \660(税込), BOX \7,920(税込)

種類 ：全12種

サイズ：本体：（最大約）80×80mm以内 特典：（約）80×68mm

素材 ：紙

▼描き下ろし 怪盗団ver. Aure Glass トレーディンググリッター缶バッジ

潔 世一、糸師 凛、凪 誠士郎、蜂楽 廻、千切 豹馬、御影 玲王の描き下ろしイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、グリッター加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「潔&凛 怪盗団ver. Aure Glass 75mmグリッター缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \7,260(税込)

種類 ：全12種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼描き下ろし 怪盗団ver. Aure Glass トレーディングホログラムイラストカード

潔 世一、糸師 凛、凪 誠士郎、蜂楽 廻、千切 豹馬、御影 玲王の描き下ろしイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、ホログラム加工を施したイラストカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「潔 世一&糸師 凛 怪盗団ver. Aure Glass ホログラムイラストカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \385(税込), BOX \6,930(税込)

種類 ：全18種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼描き下ろし 怪盗団ver. Aure Glass BIGアクリルスタンド

※画像は「描き下ろし 潔 世一 怪盗団ver. Aure Glass BIGアクリルスタンド」を使用しております。

潔 世一、糸師 凛、凪 誠士郎、蜂楽 廻、千切 豹馬、御影 玲王の描き下ろしイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、BIGなアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全6種（潔 世一、糸師 凛、凪 誠士郎、蜂楽 廻、千切 豹馬、御影 玲王）

サイズ：本体：（約）16.1×13.5cm 台座：（約）13.5×2.5cm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 怪盗団ver. Aure Glass 3WAY缶バッジ

※画像は「描き下ろし 潔 世一 怪盗団ver. Aure Glass 3WAY缶バッジ」を使用しております。

潔 世一、糸師 凛、凪 誠士郎、蜂楽 廻、千切 豹馬、御影 玲王の描き下ろしイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、3WAY缶バッジに仕上げました。

ピンで装着、スタンドで立てかけて使用、穴が開いているので吊り下げることも可能な仕様です。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \880(税込)

種類 ：全6種（潔 世一、糸師 凛、凪 誠士郎、蜂楽 廻、千切 豹馬、御影 玲王）

サイズ：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼描き下ろし 怪盗団ver. Aure Glass アクリルマグネット

※画像は「描き下ろし 潔 世一 怪盗団ver. Aure Glass アクリルマグネット」を使用しております。

潔 世一、糸師 凛、凪 誠士郎、蜂楽 廻、千切 豹馬、御影 玲王の描き下ろしイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルマグネットに仕上げました。

ホワイトボードや冷蔵庫にくっつけて、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \825(税込)

種類 ：全6種（潔 世一、糸師 凛、凪 誠士郎、蜂楽 廻、千切 豹馬、御影 玲王）

サイズ：本体：（約）68×58mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル、磁石

▼描き下ろし 怪盗団ver. Aure Glass アクリルネームプレート

※画像は「描き下ろし 潔 世一 怪盗団ver. Aure Glass アクリルネームプレート」を使用しております。

潔 世一、糸師 凛、凪 誠士郎、蜂楽 廻、千切 豹馬、御影 玲王の描き下ろしイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルネームプレートに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \660(税込)

種類 ：全6種（潔 世一、糸師 凛、凪 誠士郎、蜂楽 廻、千切 豹馬、御影 玲王）

サイズ：（約）68×27mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 怪盗団ver. Aure Glass ブロマイド2枚セット

※画像は「描き下ろし 潔 世一 怪盗団ver. Aure Glass ブロマイド2枚セット」を使用しております。

潔 世一、糸師 凛、凪 誠士郎、蜂楽 廻、千切 豹馬、御影 玲王の描き下ろしイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、ブロマイド2枚セットに仕上げました。

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \385(税込)

種類 ：全6種（潔 世一、糸師 凛、凪 誠士郎、蜂楽 廻、千切 豹馬、御影 玲王）

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/974?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

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担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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