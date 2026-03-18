【コラボ商品】RINGO × ハローキティ！大人かわいいバッグやポーチ等、心ときめく限定アイテムが勢ぞろい！2026年4月1日（水）より開始

株式会社BAKE

株式会社BAKE（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：山田純平）が運営する焼きたてカスタードアップルパイ専門店「RINGO」は、2026年3月にブランド誕生10周年を迎えました。これを記念して、特別プロジェクト「RINGO 10th ANNIVERSARY」を展開中。その第2弾として、株式会社サンリオ（本社：東京都品川区）の大人気キャラクター「ハローキティ」とのコラボレーション施策を 、2026年4月1日（水）より実施いたします。

RINGO × ハローキティ特設サイト：https://ringo-applepie.com/collaborations/hellokitty/

とっておきの10周年に、“特別なあのコ” がやってくる！

RINGO × ハローキティの特別コラボレーションを実施

RINGO誕生から10年。この記念すべき節目に、特別プロジェクト「RINGO 10th ANNIVERSARY」を展開しています。その第2弾として、ママの作ったアップルパイが大好きなハローキティをむかえ、特別コラボレーションを実施いたします。

ハローキティの特別グッズを添えたセットBOXを3種、ハローキティの世界観を取り入れたフィナンシェ缶1種の全4種のコラボ商品を、順次展開いたします。いずれも食べる前から心がはずむ、コラボレーションならではの「とっておき」のデザインに仕上げました。

10年間大切にしてきた「とっておき」のおいしさと、RINGO × ハローキティのコラボレーション限定グッズとともに、みなさまへしあわせなひとときをお届けします。

RINGO × ハローキティ コラボレーションパイ3種

焼きたてカスタードアップルパイ 〔ハローキティ〕

RINGOで一番人気の“焼きたてカスタードアップルパイ オリジナル”に、ハローキティをデザインした“メダルチョコ”をちょこんとトッピングした、とっておきの看板パイです。

できたてミルフィーユ〔ハローキティ〕

サクサクのパイとカスタードを楽しむRINGOのミルフィーユに、ハローキティの“リボンチョコ”を添えて、かわいらしさと遊び心たっぷりに仕上げました。

焼きたてオープンパイ〔ハローキティ〕

イギリス ロンドンの郊外生まれのハローキティが楽しむティータイムをイメージしたオープンパイ。ごろっと入った蜜漬けりんごの果肉感とアールグレイカスタードクリームの華やかな香りを味わえるアップルパイです。

※上記各種、単品での販売はございません。

2026年4月1日（水）発売

⚫︎ ハローキティのクーラーバッグセット

RINGOとハローキティのコラボレーションパイに、おでかけやピクニックにもぴったりなクーラーバッグを添えたセットです。クーラーバッグは、RINGOを象徴する赤色のパターンに、ハローキティを取り入れた限定デザイン。大人の女性に似合う、さりげない可愛らしさをまとっています。立体感のあるキルティング仕立ては、大人なコーディネートにも自然になじむ仕上がりに。ハローキティと一緒に、春のお出かけをお楽しみください。

商品名 ：ハローキティのクーラーバッグセット

価格 ：3,870円（税込）/ 1セット

内容 ：焼きたてカスタードアップルパイ 〔ハローキティ〕×1個

できたてミルフィーユ〔ハローキティ〕×1個

焼きたてオープンパイ〔ハローキティ〕×1個

オリジナルキルティングクーラーバッグ ×1個

販売店舗：「RINGO」国内の常設店舗

販売期間：2026年4月1日（水）発売 ※なくなり次第終了

※1セットのお買い上げにつき、ハローキティコラボデザインの手提げ紙袋を1枚お付けします。

※1会計につき、同一商品は4セットまでの購入とさせていただきます。

※本セットは税率10％対象の商品です。

⚫︎ ハローキティのポーチセット

RINGOとハローキティのコラボレーションパイに、コスメや小物入れとして活躍するポーチを添えたセットです。RINGOを象徴する赤色のパターンで、キルティング仕立てとなっています。ハローキティの刺繍をあしらったデザインは、大人の装いにもなじむ存在感。さりげない可愛らしさは、毎日の生活にささやかなときめきを添えてくれます。

商品名 ：ハローキティのポーチセット

価格 ：2,852円（税込）/ 1セット

内容 ：焼きたてカスタードアップルパイ 〔ハローキティ〕×1個

できたてミルフィーユ〔ハローキティ〕×1個

焼きたてオープンパイ〔ハローキティ〕×1個

オリジナルキルティングポーチ ×1個

販売店舗：「RINGO」国内の常設店舗

販売期間：2026年4月1日（水）発売 ※なくなり次第終了

※1セットのお買い上げにつき、ハローキティコラボデザインの手提げ紙袋を1枚お付けします。

※1会計につき、同一商品は4セットまでの購入とさせていただきます。

※本セットは税率10％対象の商品です。

⚫︎ RINGOフィナンシェ ハローキティ 缶

RINGOオリジナルフィナンシェ3個を、ハローキティのデザイン缶に詰めた限定商品です。バターのコクが広がるしっとりリッチな生地に、ごろっと食感のりんごを合わせました。大きめにカットした国産ふじりんごの蜜漬けを贅沢に使用しているのも、RINGOのこだわり。ハローキティとお友だちのタイニーチャムのおさんぽ風景を描いた缶は、思わず微笑んでしまうような愛らしい世界観に仕上げました。

商品名 ：RINGOフィナンシェ ハローキティ 缶

価格 ：1,480円（税込）/ 1缶

内容 ：RINGOフィナンシェ × 3個

販売店舗：「RINGO」国内の常設店舗、「BAKE the SHOP」自由が丘店、

「BAKE the SHOP」松坂屋静岡店、公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE」

販売期間：2026年4月1日（水）発売 ※なくなり次第終了

※公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE」では、2026年4月7日（火）の発売となります。

※1缶お買い上げにつき、ハローキティコラボデザインの手提げ袋を1枚お付けします。

※「RINGO」および「BAKE the SHOP」店舗では、1会計につき4缶までの購入とさせていただきます。

※公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE」では、購入制限はございません。

2026年4月22日（水）発売

⚫︎ ハローキティのミニプレートセット

RINGOとハローキティのコラボレーションパイに、ハローキティのミニプレートを添えたセットです。全4種類の限定デザインは、おやつタイムにはもちろん、小物置にもピッタリ。このコラボでしか手に入らない、ハローキティとRINGOの世界観をお楽しみください。

商品名 ：ハローキティのミニプレートセット

価格 ：2,852円（税込）/ 1セット

内容 ：焼きたてカスタードアップルパイ 〔ハローキティ〕×1個

できたてミルフィーユ〔ハローキティ〕×1個

焼きたてオープンパイ〔ハローキティ〕×1個

オリジナルミニプレート ×1枚

販売店舗：「RINGO」国内の常設店舗

販売期間：2026年4月22日（水）発売 ※なくなり次第終了

※1セットにつきミニプレート1枚のセット商品です。

※ミニプレートの絵柄はランダムとなります。お選びいただけませんので、あらかじめご了承ください。

※1セットのお買い上げにつき、ハローキティコラボデザインの手提げ紙袋を1枚お付けします。

※1会計につき、同一商品は4セットまでの購入とさせていただきます。

※本セットは税率10％対象の商品です。

ハローキティについて

フルネームはキティ・ホワイト。生まれた場所はイギリス ロンドンの郊外。身⾧はりんご5 個分。体重はりんご3 個分。明るくてやさしい女のコ。

焼きたてカスタードアップルパイ専門店「RINGO」とは

焼きたてカスタードアップルパイ専門店「RINGO」は、工房一体型をコンセプトに、店舗で焼き上げたできたてのアップルパイをご提供しています。ブランドの根幹である商品の「原材料へのこだわり」「手間を惜しまない」「フレッシュな美味しさ」そのひとつひとつに思いを込め、究極の美味しさを追求いたします。

会社概要

・名 称：株式会社BAKE（べイク） 英語表記：BAKE INC.

・創 業：2013年4月

・代表者：代表取締役社長 CEO 山田純平

・所在地：〒108-0071 東京都港区白金台3-19-1 興和白金台ビル6F

・企業情報：https://bake-jp.com/

・事業内容：

1）菓子の製造・販売

2）ECサイト「BAKE the ONLINE」の運営

3）WEBメディア「THE BAKE MAGAZINE」「CAKE.TOKYO」 の運営

・展開する主要菓子ブランド

北海道生まれのチーズ菓子専門店「BAKE CHEESE TART」（https://cheesetart.com）

シュークリーム専門店「クロッカンシュー ザクザク」（http://zakuzaku.co.jp）

焼きたてカスタードアップルパイ専門店「RINGO」（http://ringo-applepie.com）

バターサンド専門店「PRESS BUTTER SAND」（https://buttersand.com）

架空のパティスリー「しろいし洋菓子店」(https://shiroishi-yougashiten.com/)

ナッツ菓子専門店「caica」（https://caica-nuts.com/）

滴る雫の紅茶菓子「TeaDrop.」（http://tea-drop.com）