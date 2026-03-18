『マナーウェア 長時間快適 男の子用』通気性3倍※1に刷新、中型犬用も新登場

ユニ・チャーム株式会社

ユニ・チャーム株式会社（代表取締役 社長執行役員：高原 豪久）は、長時間の着用でも愛犬が快適に過ごせるよう、通気性を300％※1にまで向上させる独自の“肌さらエアホール”を搭載※2した『マナーウェア 長時間快適 男の子用』を2026年5月下旬より全国で発売します。また、新たに中型犬の体型にあわせたサイズを追加し、2026年3月24日に全国で発売します。



※1 当社製品比

※2 SSSはのぞく

■発売の背景

『マナーウェア 長時間快適 男の子用 中型犬』

近年、20～30代の若年層による犬の飼育が増加しており、そのうち70％がフルタイム勤務者です。これに伴い、愛犬がお留守番をする頻度や時間が増えています※3。飼い主様の間では、「お留守番中も愛犬にのびのび過ごしてほしい」という願いがある一方で、排泄トラブルへの懸念から、お留守番の範囲をケージ内などに限定せざるを得ないといったお悩みもあります。『マナーウェア』は、こうしたお留守番中の排泄トラブルを防ぎ、「愛犬がケージの外の空間でのびのびと過ごせる」と、ご評価をいただいています。

また、昨年・2025年には東京都で年間の約4分の1が真夏日となるなど、夏の平均気温が高くなり、長期化する傾向にあります。高温多湿の環境で、愛犬の肌トラブルやムレへの懸念も高まっています。

そこでこのたび、長時間のお留守番でも快適に過ごせるよう『マナーウェア 長時間快適 男の子用』に、通気性を当社製品比300％に向上させる独自の“肌さらエアホール”を新たに搭載※2します。また、中型犬の体型に対応できる大きめサイズを追加し、全国で発売します。

※3 ユニ・チャーム調べ

■商品の特長

１.通気性を300%※1に向上させる独自の「肌さらエアホール」を新搭載※2

・背中側に「肌さらエアホール」（通気口）を搭載することで、当社製品比300％に通気性が向上しました。

・胴回りには「全面通気シート」を採用しています。通気性を高め、お肌さらさらで長時間のお留守番でも快適に過ごせます。

２.ワンちゃんの胴回りにやさしくフィットする「全面のび～るギャザー」

・胴回りが伸びる「全面のび～るギャザー」を搭載※2しています。

・ワンちゃんの体形や動きにあわせてやさしくフィットします。

３.中型犬の体型にあわせた新サイズ

・中型犬の強い力にも対応した広めのテープ「ワイドテープ」を搭載しています。

・ワンちゃんが動いても「ワイドテープ」が外れにくく、ずれにくい構造です。

■入数・価格

■発売時期

中型犬サイズは、2026年3月24日に全国で発売します。

SS～Lサイズは、5月下旬より「肌さらエアホール」を搭載して全国で発売します。

■『マナーウェア 長時間快適』サイト

https://jp.unicharmpet.com/ja/brand/manner-wear-longtime.html

■『マナーウェア長時間快適』の発売を通じて貢献する「SDGｓ17の目標」

本商品を発売することは、2015年に国連で採択された「持続可能な開発目標」（SDGs：Sustainable Development Goals）で定めた17の目標のうち、下記に貢献するとユニ・チャームでは考えています。

12．つくる責任 つかう責任

これからも、商品やサービスの提供といった事業活動を通じて、環境問題や社会課題を解決し、SDGsの達成に貢献することを目指します。