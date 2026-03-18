《メゾン フランシス クルジャン》から、希少で神秘的な「ウード」にフォーカスしたフレグランス「ウード サテン ムード」が登場

ブルーベル・ジャパン株式会社希少なウードがメインとなる、なめらかで神秘的な「ウード サテン ムード オードパルファム」

2026年3月18日（水）――スター調香師として名をはせるフランシス・クルジャン自身のブランド《メゾン フランシス クルジャン》から、「楽園の香り」とも称されるウードを、他に類を見ない唯一無二の香料へと昇華させた新作「ウード サテン ムード オードパルファム」が登場いたします。

「ウード サテン ムード」について :https://bit.ly/4bhhT8B

ウードへの賛歌

その名はアラビア語で「木」を意味する「al-oud（アル・ウード）」に由来します。別名「アガーウッド（沈香）」とも呼ばれる一方、「黒い黄金」と謳われる最高級のウードは、スモーキー、アニマリック、ハニー、そしてフルーティといった、無限の表情を放ちます。調香師フランシス・クルジャンは、この天然素材が持つ希少性、貴さ、そして神秘性に魅了され、2012年からウードの探求を始めました。類まれな嗅覚的質感を誇るエッセンスをメゾンのパレットに加えた彼の野心は、中東文化の象徴であるこの素材を、パリの調香師の視点から解釈することにありました。

「私を惹きつけてやまないのは、ウードの歴史や複雑さ、そして野性的なまでの官能性です。現代の調香において、カストリウムやシベットのような動物的なノートは姿を消しつつあります。ウードは、現代の香りの風景において極めて希少となった、野生的な多面性を表現することを可能にしてくれるのです」-- フランシス・クルジャン

ウード サテン ムード

「ウード サテン ムード オードパルファム」は、サテンの流れるような官能性が、五感を揺さぶる残り香とともに描き出される

クチュールの世界に深い関心を寄せるフランシス・クルジャンは、さまざまな「生地の質感」からインスピレーションを得て、独自のウードを表現。ウードエッセンスが持つ比類なき美しさと、サテンの流れるような官能性が、五感を揺さぶる残り香とともに描き出されます。

肌の上を滑るサテン生地のように軽やかで流麗な「ウード サテン ムード」。この香りは、西洋のデザイナーたちが長年抱いてきた中東への憧憬を体現するように、ウードを温かく官能的なアンバーの世界へと誘います。

バニラとベンゾインの優しく芳醇なノートに漂いながら、ウードはローズアブソリュートの柔らかさを強調し、そこにアイリスのような繊細なバイオレットアコードが重なります。

ウード サテン ムード オードパルファム 70ｍL 50,380円（税込）

ゼラニウムとシナモンのスパイスに抱かれ、ウードはより情熱的で、包み込むような誘惑に満ちた余韻を残します。

製品情報

ウード サテン ムード オードパルファム 70ｍL 50,380円（税込）

2026年3月18日（水）発売

ウード サテン ムード オードパルファム :https://bit.ly/4bhhT8B

キャンペーン情報

新作フレグランスの発売を記念し、メゾン フランシス クルジャン製品を税込39,600円以上ご購入いただいた方に、APOM オードパルファム、もしくはア ラ ローズ オードパルファムのサンプルスプレー（各5mL）をプレゼントいたします（数量限定、なくなり次第終了）

メゾン フランシス クルジャン公式サイト :https://latelierdesparfums.jp/pages/maison-francis-kurkdjianお取り扱い店舗もこちらよりご参考ください