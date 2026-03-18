世界的自動車部品メーカー アイシンと協業、整備工場向けに「ガスエアコン」の販売を開始　電力問題を解決、初期費用も大幅削減で工場を快適に

株式会社アプティ

モビリティ業界に特化した総合人材サービス事業を行う株式会社アプティ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：井田秀明）は、整備工場で働く自動車整備士の定着と労働環境・処遇改善のため、トヨタグループの自動車部品メーカー株式会社アイシン（本社：愛知県刈谷市、代表取締役社長：吉田守孝）と協業し、ガス式空調「ガスヒートポンプエアコン（GHP）」の販売を2026年3月1日より正式に開始しました。消費電力は電気式の約1/10で、これまで電力の問題でエアコンが導入できなかった整備工場でも、初期費用を抑えつつ導入することが可能になります。

電力の問題を「ガス」で解決、予算を抑えて整備工場を快適に

株式会社アプティ、株式会社アイシンと協業開始ガスヒートポンプエアコン（GHP）

当社は、初期費用0円でエアコンと高速シートシャッターを設置できるサービス 整備工場快適空間「AirCLE(https://aircle.upty.jp/)（エアクル）」を、全国の整備工場向けに提供しています。熱中症対策の義務化により、整備工場におけるエアコン需要は急増していますが、電力（契約電力、受電設備の更新費用）の問題で、エアコンを導入できないというケースも多く見られました。

この課題を解決するため、当社は、株式会社アイシンの「ガスヒートポンプエアコン」に着目。電気の代わりにガスを動力とし、消費電力は約1/10。電力の問題で断念していた整備工場も、エアコン導入ができるようになります。また、株式会社アイシンは世界的に信頼されているトヨタグループで、この「ガスヒートポンプエアコン」にも自動車用エンジン技術が応用されており、高い耐久性をもっています。安心の品質で、節電・省エネ・環境負荷低減を実現するとともに、コンパクトで整備工場への設置に適していることから、今回の協業に至りました。

当社は、株式会社アイシンとの協業で、これまで以上に整備工場の環境整備に貢献してまいります。

ガスヒートポンプエアコンについて

一般的なエアコンがモーター（電気）なのに対し、「ガスヒートポンプエアコン」はエンジン（ガス）で動きます。室外機の中にガスエンジンを搭載し、コンプレッサーを回して冷暖房を行います。

ガスエンジンなのでスピーディかつパワフル、外気温50度でも冷房運転の継続を実現。また、独自の制御システムにより、状況に応じてエンジン回転数を調整するので、さらなる省エネを叶えます。

30年以上、省エネルギー製品の開発を続けている株式会社アイシンならではのエアコンです。

サービス特長

１、消費電力が少ない

最大の特長は、消費電力の少なさです。

電気式の約1/10で稼働するため、電力会社と「低圧電力」で契約している工場でも、「高圧電力」に変更することなく導入できる可能性が高くなります。

2、初期費用を抑えられる

電力不足の対策には、受変電設備（キュービクル）の新規設置や増強工事が必要です。しかし、その工事費用が高額で、断念した整備工場も珍しくありません。1,000万円以上の見積もりを提示されたケースもありましたが、1により工事が不要となるため、初期費用を大幅に抑えることができます。



3. 電気代削減、社会貢献

電力需要が高まる夏場や冬場でも、「ガスヒートポンプエアコン」は電力消費を抑え、最大需要電力の上昇を防ぎます。基本料金の節約になることはもちろん、社会的な電力不足問題への貢献や、災害時の対策などのイメージアップにも繋がります。

株式会社アイシンについて

トヨタグループの中核を担う、世界有数の自動車部品メーカーです。世界中に開発拠点や研究機関をもち、車のほぼ全領域をカバーするだけでなく、省エネルギー製品の開発にも取り組んでいます。

社名 株式会社アイシン

代表 代表取締役社長：吉田守孝

本社 愛知県刈谷市朝日町2-1

事業内容 自動車部品、エナジーソリューション関連機器の製造販売

サイト https://www.aisin.com/jp/

【会社概要】

社名 株式会社アプティ

代表 代表取締役 井田秀明

本社 東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 JR恵比寿ビル7F

サイト https://upty.jp/

創立 2009年2月

資本金 3億 8,000万円（関連会社含む）

従業員数 230名

事業内容 自動車/メカニック専門 総合人材サービス事業

外国籍人材サービス事業（採用・教育・管理）

HR tech / SaaS事業（産学連携）

出張整備事業

自動車用品製造・販売

自動車整備工場向け環境整備事業