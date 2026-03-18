「プロの拠点」に、栃木の農家3,000名の情熱を。 宇都宮中央卸売市場に「農産直売所あぜみち 市場店」が3月20日オープン

株式会社グリーンデイズ

栃木県内で農産直売所を展開する株式会社グリーンデイズ（所在地：栃木県宇都宮市、代表取締役：林 書緯）は、2026年3月20日（金）、県内6店舗目となる「農産直売所あぜみち 市場店」を宇都宮中央卸売市場内にオープンいたします。

グランドオープン新店舗外観新店舗外観

本店舗は、県内最大級の生産者ネットワークを背景に、市場という「食の源流」において、農家が直接手渡す鮮度と熱量を体現。「野菜が主役」を合言葉に、訪れるたびに新しい「おいしい」に出会える、まるで野菜のワンダーランドのような心躍る体験を地域の皆様へお届けします。

コンセプト：野菜が主役。だから、その輝きをそのまま届けたい。野菜が主役

宇都宮中央卸売市場は、地域の食を支えるプロの拠点です。近年、市場の一般開放や賑わい創出が求められる中、私たちは「農家と消費者の架け橋になる」というあぜみちのスタイルこそが、市場に新しいエネルギーを注入できると考えました。あぜみちが掲げるのは「野菜が主役のあぜみち」です。3,000名の農家が土に触れ、天候と向き合い、慈しみ育てた野菜たち。その一糸乱れぬ生命力や個性を、余すことなく主役として食卓へ送り出すこと。それが私たちの役割です。市民の皆様が楽しみながら食の豊かさを再発見できる場を目指します。



■「市場店」で体験する、驚きに満ちた探索の楽しさ

栃木の旬が弾ける「野菜のテーマパーク」

3,000名の農家から毎朝届く朝採れ野菜は、色も形も多種多様。まるで宝探しをするように。家族みんなで「今日は何があるかな？」と立ち寄りたくなる、地域に開かれた食のエンターテインメント拠点となります。

農家の声が響く「ライブ感あふれる直売」

生産者が自ら店頭で美味しい食べ方を伝授する対面販売を開催。市場の活気と、産直ならではの人の温かさが交差する、賑わいあふれるひとときを提供します。

【オープン記念イベント

農家さんとの交流の場に

あぜみち名物「メガ盛り放題」も開催！

3月20日（金・祝）から22日（日）の3日間、市場の活気を活かしたあぜみち主催の多彩なイベントを開催します。

あぜみち名物「詰め放題・盛り放題」

あぜみち史上最大規模の詰め放題企画が連日登場。袋いっぱいに旬を詰め込む、産直ならではの醍醐味をお楽しみください。

【毎日開催】野菜・果物メガ盛り放題

時間： 各日 14:00～

※各日数量限定のため、参加人数には限りがございます。

【日替わり】詰め放題

20日（金・祝）：

10:00 さつまいも / 11:00 甘夏/ 13:00 ピーマン / 14:30 油揚げ / 15:00 駄菓子

21日（土）：

10：00 ミニトマト盛り放題 / 柑橘つめ放題 / 13:00 じゃがいも・お米ぴたり / 15:00 駄菓子・油揚げつめ放題

22日（日）：

11:00 りんご / 11:00 しいたけ / 13:00 海苔・カレー野菜 / 15:00 駄菓子・油揚げつめ放題

その他、マグロ解体ショー＆販売会や栃木SCミニトークショー（赤井秀行氏、トッキー登場）、名物「千人鍋」無料配布、もちつき体験なども開催！

■新店舗概要

店舗名 ：農産直売所あぜみち 中央市場店

所在地 ：栃木県宇都宮市簗瀬町1444-9（フレスポうつのみや市場内あぜみち）

オープン日 ：2026年3月20日（金）

駐車場 ： 完備（約350台）

営業時間 ：20（金・祝）のみ10：00～／通常：9時00分～19時00分（予定）

定休日 ：年始のみ（1/1～1/4）

あぜみちについて

農産直売所あぜみちは、栃木県宇都宮市を中心に栃木県内にて6店舗を展開。（中央市場店を含み）

地元の新鮮な農産物を直接消費者に届けることを目的とした直売所です。私たちは地域の農家との強いパートナーシップを築き、農家と消費者の想いをつなぐ架け橋になりたいと考えております。農業は、生きていく中でとても大切なもの。しかしながら多くの課題があることも事実です。"農産直売所"という立場から、それらを解決していくのが私たち『あぜみち』の使命です。

地元の新鮮な農産物

あぜみちでは、地元の農家が丹精込めて育てた新鮮な農産物を毎日入荷しています。これにより、消費者は季節ごとの旬の味を楽しむことができます。栃木県産の野菜や果物を中心に、品質にこだわった商品を提供しています。

生産者との直接取引

私たちは、栃木県内約3,000名の生産者との直接取引を行うことで、中間業者を介さず、新鮮な農産物をよりリーズナブルな価格で提供しています。これにより、生産者にとっては安定した収入源となり、消費者にとっては新鮮で安全な食品を手に入れることができます。

地元の魅力を発信

あぜみちは、地元の魅力を発信する場としても機能しています。定期的に開催されるイベントやワークショップを通じて、地域の食文化や農業の魅力を広く伝えています。地元の素材を使った料理教室や試食会など、消費者が農産物について学び、楽しむ機会を提供しています。

【会社概要】

社名：株式会社グリーンデイズ

本社所在地：栃木県宇都宮市上戸祭町3031-3

代表取締役：林 書緯

事業内容： 農産物の販売、惣菜の提供

設立： 2007年9月

HP：https://minnano-azemichi.com/