花見も混雑回避で快適に！千鳥ヶ淵ボート場に順番待ち予約サービス「VACAN Q ticket」を提供開始

株式会社バカン

AI技術で混雑を可視化し、「人と空間を、テクノロジーで優しくつなぐ。」をミッションに、施設・エリアを支えるプラットフォームを活用したサービスを提供する株式会社バカン（本社：東京都中央区、代表取締役：河野剛進、以下「バカン」）は、東京都千代田区にある千鳥ヶ淵ボート場に、行列に並ばず順番待ちができるデジタル整理券システム「VACAN Q ticket（バカン キューチケット）」（以下、Q ticket）を提供します。Q ticketを活用することで、混雑が当たり前の花見ではなく、混雑を回避した快適な桜を楽しむことが可能となります。

■Q ticketの導入について

千鳥ヶ淵ボート場では、デジタル整理券システム「Q ticket」（https://corp.vacan.com/event）の運用を2023年より開始しており、4年目にあたる本年も、快適に桜やボートを楽しんでいただくために導入する運びとなりました。

利用者は受付場所に設置されたタブレットから乗船希望時間を選択し、整理券を発行できます。整理券に記載された時間にボート受付にお越しいただくだけで、長時間並ぶことなくスムーズに乗船が可能となります。

また、整理券に掲載されたQRコードをスマートフォンで読み取ることで、急な運行中止などの情報をメールでお知らせする仕組みも整えております。これにより、利用者は整理券取得後、指定時間までの間を自由に過ごすことが可能です。

この整理券システムによって、受付エリアの混雑緩和はもちろん、長時間の待機が不要となることで、利用者の満足度向上も期待できます。

画像）サービスイメージ図

■導入の背景

千鳥ヶ淵は桜の名所でもあり、例年桜の時期は大勢の方が来場されます。千鳥ヶ淵ボート場も例外ではなく、お花見目的の方などを中心に、多くの方が来場することで大変混雑しやすい状況でした。

そこでQ ticketを導入し、乗船を待つ人がその場で待たずとも、受付の時間が近くなるまで、別の場所で過せるようになりました。これにより、受付時の利便性・快適性の向上および、混雑のできにくい環境の実現が期待できます。また導入にあたり、大掛かりな工事などが必要なく、操作もシンプルなため一時利用などで活用しやすいのも導入の決め手となっています。

■Q ticketについて

Q ticketは、設置場所のタブレットの操作や、専用ページへのアクセスにてデジタル整理券を発券し、その場に並ばずに順番待ちができるようにするサービスです。メールアドレスやLINE等を登録することで、順番が近づいたらスマートフォンで通知を受け取ることができ、待っている時間を自由に過ごしていただくことができます。これにより、利用者の待つストレスや「混雑」の発生の抑制をサポートします。

※今回の導入では、通知機能は使用しておりません。

■株式会社バカンについて

会社名：株式会社バカン

代表者：河野剛進

所在地：東京都中央区新川2丁目8-4 ナカリンオートビル3F

設立：2016年6月

URL：https://corp.vacan.com/

バカンは、経済産業省「J-Startup」選定企業です。「人と空間を、テクノロジーで優しくつなぐ。」をミッションとして、AIで混雑の可視化に加え、まちと暮らしをアップデートするプラットフォームを構築しています。

空間の体験をスマートにアップデートする「混雑・人流マネジメント」や「施設・エリアマネジメント」サービスの提供。トイレ個室内メディア「アンベール」の運営などを行っています。