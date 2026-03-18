世界累計2,400万個超、創造力が“動き出す”次世代コンストラクショントイGraviTraxが日本本格上陸！3月20日より日本語版順次発売＆体験イベント開催！名古屋に日本初のPOPUPストアオープン！

ラベンスバーガージャパン株式会社

ドイツの老舗玩具メーカー、ラベンスバーガー社グループの日本法人であるラベンスバーガージャパン株式会社（所在地：東京都千代田区、代表取締役：上林 治）は、2017年の発売以来、世界でシリーズ累計2,400万個以上を販売し、世界中の子供たちを熱狂させた次世代コンストラクショントイ「GraviTrax（グラヴィトラックス）」の日本展開を本格化いたします。

重力・磁力・動力などの物理法則を操り、自らの手でオリジナルコースを設計する本シリーズは、ファン待望の日本語パッケージ版を2026年3月20日（金）より順次発売するとともに、コース構築の醍醐味である「トライ＆エラー」を通じて、自分の創造力が“動き出す”感動を体感できるPOP-UPストアや体験イベントを各地で開催いたします。

「失敗するほど、面白い」 そんな子供たちの好奇心を刺激する新しいクリエイティブ体験を提案します。

「失敗が、発見に変わる。」GraviTraxが子供たちを熱中させる理由

GraviTrax（グラヴィトラックス）

GraviTraxはコースを自由にデザインする、創造力を育むおもちゃ。重力、磁力、動力を駆使して自分だけのオリジナルコースを作りボールを走らせよう！いろんなパーツを組み合わせれば、ワクワクいっぱいのコースが作れます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Eev7reRwOLA ]

●遊びながら、「プログラミング的思考」を育む

狙い通りの動きを実現するためにミリ単位の調整を繰り返すプロセスは、まさにプログラミングの本質です。ボールがゴールした瞬間の「やった！」という達成感は、子どもの自信と創造力を引き出します。

●重力と磁力などをあやつる、おどろきのギミックが満載

GraviTraxはただボールが転がるだけではなく、磁力で跳ね、重力で加速する、物理法則を味方につけ、アイディア次第でボールの動きを自由自在に操る「万能感」を体験できます。

●無限の拡張性と互換性

広げる、積み上げる、終わりのないコース設計を実現できるのがGraviTrax。高さのあるタワー作りや横への拡張も自由自在。拡張セットやパーツを加えれば、組み立て方が無限大。

新商品はすべての既存シリーズと互換性があるため、すでにお持ちの方も一緒に組み合わせて遊ぶことができます。

GraviTrax体験イベント＆POPUPストア情報

無限に拡張可能

「まずは触ってみたい」「どう遊ぶのか知りたい」という声にお応えし、実際にコースづくりを体験できるイベントを開催します 。会場には、高さと広がりを活かした迫力満点の巨大展示コースが登場！多彩なギミックが連動するダイナミックな動きを参考にしながら、試行錯誤してゴールを目指す「GraviTrax」ならではの醍醐味をご体感いただけます。

- 3月21日～5月7日 日本初のGraviTrax POPUPストア

場所：ららぽーと名古屋みなとアクルス3F（フードコート前）

住所：〒455-8501 愛知県名古屋市港区港明2丁目3番2号

営業時間：平日10時～20時、土日祝10時～21時

- 3月26日～4月20日 GraviTrax体験イベント

場所：イトーヨーカドーららぽーと横浜店2F トイロパーク内 特設会場

住所：〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-1

開催時間：10時～18時

- 4月29日～5月18日 GraviTrax体験イベント

場所：イトーヨーカドーアリオ亀有店3F トイロパーク内 特設会場

住所：〒125-0061東京都葛飾区亀有３-49-3

開催時間：10時～18時

※詳細や追加のイベント情報は、順次キャンペーンサイトにて公開いたします。

新商品概要

GraviTraxキャンペーンサイト :https://gravitrax-jp.com/

すべての新商品は既存シリーズと互換性があり、組み合わせることでさらにアクション満載の巨大コース作りが楽しめます 。

GraviTrax スターターセット 2026年3月発売GraviTraxスターターセット

税込価格：8,800円

セット内容：全124ピース

対象年齢：8歳から

GraviTrax PRO スターターセット 2026年3月発売GraviTrax PRO スターターセット

税込価格：11,000円

セット内容：全152ピース

その他の商品情報については、こちらのページをご覧ください：

GraviTraxラインナップ :https://gravitrax-jp.com/product

ラベンスバーガージャパン株式会社

ラベンスバーガー（Ravensburger）は1883年に南ドイツのボーデン湖にあるラベンスブルグという町で、オットー・ロバート・マイヤーによって設立されました。以来、現在まで140年以上にわたり、子どもの教育や発育といった観点から、様々なゲームや良質なパズルなど、数多くの製品を作り続けています。



【会社概要】

社 名：ラベンスバーガージャパン株式会社

所 在 地 ：〒101-0061 東京都千代田区神田三崎2-18-5

代 表 者 ：代表取締役 上林 治

事業内容 ：ドイツ Ravensburger社製品・スウェーデン BRIO社製品・アメリカ ThinkFun 社製品の輸入販売及びブランド管理にかかわる全ての業務活動