サイバーリンク、AI 写真生成ツールに桜ポートレート写真のテンプレートを追加

サイバーリンク株式会社

サイバーリンク株式会社（以下、サイバーリンク）は、AI 写真生成ツールにおいて、AI を活用して桜と人物の写真を簡単に作成できる新しいテンプレートを追加しました。

本機能では、人物写真をアップロードするだけで、満開の桜に囲まれた春らしいポートレート写真を AI が自動生成します。サイバーリンク製品のスマホアプリ、またはオンラインサービスのいずれからでも利用可能で、誰でも簡単に季節感のある写真加工を楽しむことができます。

■ AI 桜写真テンプレートとは？

写真を1枚アップロードするだけで、AI が人物や背景を解析し、桜が舞う春のポートレート写真を自動生成できるテンプレートです。

元の画像AI で作った桜ポートレート[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ogCsVmK0Dic ]

桜並木の中で撮影したような写真や、桜の花びらが舞う幻想的な雰囲気の写真など、さまざまなスタイルを簡単に作成できます。



AI が写真の構図や人物の雰囲気をもとに自然な合成を行うため、実際に桜の名所で撮影したような仕上がりになります。

■ 複数人の写真にも対応

複数の人物やペットの写真を 2～4 枚アップロードすることも可能。友達やペットと一緒に桜を背景に撮った写真を生成することができます。

元の画像AI で作った桜ポートレート

■ 動物のみの写真も生成可能

動物やペットのみの写真にも対応しています。複数枚の動物写真から、お花見を一緒にしている 1 枚のグループ写真を生成することもできます。

※上記の「AI クリエイティブ スタジオ」または「AI アート（AI フィルター）」機能のご利用にはクレジットが必要です。桜テンプレートの使用では、1 回の生成で 6 クレジット消費します。

ただし、サブスクリプションプランにご契約いただくと、毎月ボーナスクレジットが付与されるため、クレジットを別途購入しなくてもこれらの機能をご利用いただけます。

＜対応製品＞

・PhotoDirector アプリ版（写真編集アプリ）

・PowerDirector アプリ版（動画編集アプリ）

・Vivid Glam（AI 写真・動画加工アプリ）

・MyEdit Web 版（オンライン AI 編集サイト）

・MyEdit アプリ版（AI 写真・動画編集アプリ）

＜リンク一覧＞

PhotoDirector アプリ版：https://jp.cyberlink.com/products/photodirector-photo-editing-app/features_ja_JP.html

PowerDirector アプリ版 : https://jp.cyberlink.com/products/powerdirector-video-editing-app/features_ja_JP.html

VividGlam：https://apps.apple.com/jp/app/id6451180951

MyEdit Web 版： https://preview.myedit.online/jp/photo-editor/ai-filter

MyEdit アプリ版：https://apps.apple.com/jp/app/id6450780346

サイバーリンク公式ブログ

動画編集・写真編集のノウハウをお届け。YouTube や SNS 投稿、ビジネス等に役に立つ編集の基礎や、一歩進んだテクニックをご紹介しています。

https://jp.cyberlink.com/blog

■サイバーリンクについて

サイバーリンクは 1996 年に設立。パソコン上で動作するデジタルマルチメディア分野での世界的リーダーであり、パイオニアです。優秀なソフトウェアエンジニアらにより、コーデックを中心とする多数の特許に裏付けられた技術を所有しています。サイバーリンクは世界をリードする PC メーカーへの高い技術の提供、迅速な製品化への貢献にてその名声を築きました。我々のビジネスパートナーは、IT 産業のリーダーとなる PC メーカー、ドライブメーカー、グラフィックスカードメーカー等です。

■本ニュースリリースについて

本ニュースリリースに記載されている内容および製品情報については、市場動向、社会状況、経営方針の変更等により将来的に変わる可能性があります。本ニュースリリースに記載されている記載内容に関する永続的な整合性をサイバーリンク株式会社が保証するものではありません。

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