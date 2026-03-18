「V-Manage」、2026年4月より飲食店の店舗運営改善を支援する『臨店機能』を提供開始

株式会社インフォマート

デジタルの力であらゆる業務を効率化する株式会社インフォマート（本社：東京都港区 代表取締役社長：木村 慎、以下「当社」）は、当社のグループ会社である株式会社Restartz（リスターツ）（本社：東京都港区 代表取締役：児玉 勉、以下「Restartz」）が提供する、飲食店等のオペレーション効率化を推進する「V-Manage」において、定期的な臨店と日々の業務を掛け合わせ、店舗評価の新しいスタンダードとなる新機能『臨店機能』の提供を2026年4月より開始します。

■ 臨店機能リリースの背景

SV（スーパーバイザー）業務の属人化と評価の形骸化を解消し、改善を仕組み化

「V-Manage」は、飲食店の開店から閉店まで行う業務工程を可視化することで、飲食店経営における店舗運営の課題をワンストップで解決し、安全かつ無駄のない店舗運営を実現するサービスです。

当社が実施したアンケート結果では、「臨店時の指摘事項が改善されずやりっぱなしになる」「SVによって評価・指導内容にバラつきがある」といった声が数多く寄せられました。多くの飲食店において、SV業務の属人化や、評価の形骸化という課題を抱えています。

特に、店長から昇格したばかりのSVが統括管理の仕方に悩むケースや、臨店による評価を行っても、臨店直前だけ準備が行われるといった一時的な対応に留まり、臨店評価が現場の運営改善に結びついていないという実態があります。

このようなSVの個人スキルや経験に依存する店舗管理体制から脱却し、臨店で発見した課題を日常業務に紐付け、組織全体での店舗力の底上げを実現する、新機能『臨店機能』の提供を開始します。

■ 機能概要

１.評価基準を統一し、日々の業務実施状況に基づいた臨店評価

臨店の評価項目は、カテゴリや点数設定を企業ごとの基準に合わせてカスタマイズできます。また、評価項目に関連するタスクの過去1ヵ月の実施状況を写真とあわせて表示し、評価の根拠を確認しながらフィードバックを行うことができるため、臨店当日だけの「取り繕った状態」ではなく、日々の継続的な取り組みに基づいた評価が可能です。

２.臨店を踏まえたタスク発行・写真共有により改善進捗を可視化

臨店で見つかった不備や改善点は、その場で期限付きの臨時タスクとしてシステムに入力することで、店舗の端末へ配信できます。臨時タスクには、評価に対するコメントや指摘箇所の写真も添付でき、店舗における実施状況はV-Manage上で確認することができます。

３.全店舗の臨店結果をひと目で把握

カテゴリごとに点数化した評価結果は一覧やレーダーチャートで確認でき、前月との比較も可能です。各項目の評価内容に加え、評価時に設定した臨時タスクも同時に確認できるため、指摘事項の対応漏れを防ぎます。さらに、臨店評価は店舗ごとに集計され、全店舗の結果を一覧で把握できます。カテゴリごとの並び替えにも対応しており、重点領域や改善状況を効率よく確認できます。

■ お客様の声（株式会社利久 取締役本部長 亀井様）

これまでアナログで定性的な評価になりがちだった臨店業務やQSC評価が、モバイルで完結し、標準化・データ化されることに大きな期待を寄せています。

本機能を活用することで、評価基準の統一化はもちろん、各店舗の課題や改善状況がリアルタイムで可視化されるので、結果として、マネージャーの業務効率向上だけでなく、「組織全体のPDCAサイクルを加速させ、より高品質な店舗運営が実現できる」と考えております。

■ V-Manage開発担当 ITIL部門 ITソリューション部 課長 西山 祐貴よりコメント

これまで多くの現場で、店長やSVが管理業務に追われ、臨店が単なる指摘の場になっている姿を見てきました。本機能を通じて、「臨店」を現場スタッフと一緒に店を良くする「伴走」の機会に変えたいと考えています。

V-Manageは、現場の実行力を最大化するプロダクトへの進化を続けています。今後は、日々の業務を通じた従業員の成長や努力を可視化して正当な評価へつなげることで、現場の高い納得感と更なる意欲を生み、働くことがポジティブな体験となるような機能を拡充してまいります。

■ 当社 フード事業部門 執行役員 齋藤 文彦よりコメント

深刻な人手不足に直面する飲食業界の持続可能な成長には、属人的なスキルに依存しない仕組み化が不可欠です。今回提供を開始する『臨店機能』により、SVの個々の経験に頼りがちな臨店業務を標準化、並びにデジタル化することで、現場の負担を軽減します。また、店舗評価や改善プロセスをデータとして集約し、組織全体の共通資産として蓄積していきます。

今後も、現場の実行力を売上や利益といった経営指標と連動させ、飲食業界全体の生産性向上と持続可能な成長に向けて、貢献してまいります。

■ 本機能についての問い合わせ先

■ サービス概要

「V-Manage」は、飲食店経営における店舗運営の課題をワンストップで解決するサービスです。飲食店の開店から閉店まで行う業務工程を可視化することで、安全かつ無駄のない店舗運営を実現します。

また、中小規模の外食企業も、大規模チェーンのマネジメントサービス導入が可能になります。今後、就業者の減少が見込まれる中で、より効率的に、また低下させることなく店内サービスを提供し、生産性の向上を図ることができます。

URL：https://lp.infomart.co.jp/v-manage/release_20260318

■ 会社概要

【Restartz】

当社と、串カツ田中を展開する株式会社ユニシアホールディングス（https://unisia.co.jp/）との合弁会社です。

会社名：株式会社Restartz

代表者：代表取締役 児玉 勉

本社所在地：東京都港区海岸1-2-3 汐留芝離宮ビルディング13階

設立：2021年10月18日

資本金：1億円

事業内容：業務用アプリの開発・運営

【インフォマート】

会社名：株式会社インフォマート（東証プライム市場：2492）

代表者：代表取締役社長 木村 慎

本社所在地：東京都港区海岸1-2-3 汐留芝離宮ビルディング13階

設立：1998年2月13日

資本金：32億1,251万円

事業内容：BtoB（企業間電子商取引）プラットフォームの運営

従業員数：856名（連結）、828名（単体）（2025年12月末現在）

URL：https://corp.infomart.co.jp/