「最もかかわりが難しい人」と言われていた受刑者との、２年弱にわたる当事者研究の記録。「シリーズ ケアをひらく」最新刊『刑務所で当事者研究をやってみた　対話実践とチーム処遇が扉をひらく』３月９日刊行

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株式会社医学書院

シリーズ ケアをひらく最新刊『刑務所で当事者研究をやってみた　対話実践とチーム処遇が扉をひらく』


株式会社医学書院 (所在地：東京都文京区、代表取締役社長：金原 俊)は、『シリーズケアをひらく』最新刊『刑務所で当事者研究をやってみた　対話実践とチーム処遇が扉をひらく』（編著：向谷地生良、村上靖彦）を2026年3月9日に刊行しました。



「出所→犯罪→刑務所→…」際限なきこのループは変わるのか？


「シャバより刑務所のほうがマシ」と彼らは言った。
他者に頼ることを知らないその人たちを「犯罪者」として裁き、社会との関係を断ち、他者との関係を断ち、孤立を基本とする環境に置いて更生させようとする。
そんな建前上のセレモニーを終わらせるための手がかりを彼らから学び、社会実装するための本。



本書の目次

I　なぜ刑務所で当事者研究？
　第1章　向谷地生良さんインタビュー
　　　　「受刑者Aさんにとって当事者研究はどういう体験だったのだろうか」
　第2章　刑務所での当事者研究がどうして始まったか
II　受刑者Aさんの当事者研究
　第3章　Aさんの人生歴
　第4章　受刑者Aさんの語り
III　刑務官・支援者はどう変わったか
　第5章　刑務官Xさんの語り
　第6章　出所後も「応援ミーティング」でかかわり続ける



書誌情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/14570/table/22_1_1a65a45aa6ba01c2051d1091552d63e4.jpg?v=202603181251 ]

詳細・本文サンプル


https://www.igaku-shoin.co.jp/book/detail/118634



「シリーズケアをひらく」について

「科学性」「専門性」「主体性」といったことばだけでは語りきれない地点から<<ケア>>の世界を探ります。


・第73回毎日出版文化賞<企画部門>受賞
・シリーズ既刊はこちら
https://www.igaku-shoin.co.jp/series/28



書籍詳細とサンプルページは下記弊社公式ウェブサイトをご参照ください。


https://www.igaku-shoin.co.jp/book/detail/118634



本件に関するお問い合わせ先

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https://www.igaku-shoin.co.jp/inquiry/books



株式会社医学書院について

1944年の創業以来、「専門書出版社としての役割と責任を自覚し、医学・医療の進歩に必要な専門情報を的確に伝え、医学・医療の発展と社会の福祉に貢献すること」を使命として、常に最新の医学・医療情報を提供しています。
治療年鑑『今日の治療指針』、看護学生向け教科書シリーズ『系統看護学講座』など幅広い領域の専門書籍・雑誌を出版しており、毎年百数十点におよぶ書籍を刊行しています。近年では、Web配信サービス、電子書籍、電子雑誌、セミナー、オウンドメディアなど様々な形でのコンテンツ作成に取り組み、多くの医療専門職、学生の方々からご支持をいただいております。

■会社概要


会社名　　 株式会社 医学書院
創立　　　 1944年


代表者 　　代表取締役社長　金原　俊


所在地　　 東京都文京区本郷1-28-23
事業内容　 医学・看護および関連領域の専門書籍・雑誌・電子媒体の出版


URL　　　 https://www.igaku-shoin.co.jp/