【柿澤勇人＆吉沢 亮主演】ミュージカル『ディア・エヴァン・ハンセン』東京公演 4公演追加決定！キャストコメント映像も解禁

株式会社ホリプロ

2016年にニューヨーク・ブロードウェイで上演されるやいなや、社会現象になるほどチケットが連日完売となった大ヒットミュージカル『ディア・エヴァン・ハンセン』が、日本版演出で今夏7月に上演決定。この度、東京・追加4公演の上演決定＆発売スケジュールが発表！さらに、キャスト16名のコメント映像も公開された。それぞれが作品への想いや役に向き合う気持ち、日本版上演への意気込みを語る。

追加公演チケットはホリプロステージ／テレ朝チケットにて3月24日(火)18:00より抽選受付開始。

東京公演 追加公演概要

【追加公演日程】

・7月28日(火)18:00回

＜Wキャスト出演者＞

吉沢 亮、安蘭けい、木下晴香、廣瀬友祐、上口耕平、宮澤佐江、瀬奈じゅん、新納慎也

・8月6日(木)18:00回

＜Wキャスト出演者＞

柿澤勇人、堀内敬子、松岡茉優、立石俊樹、須賀健太、高野菜々、マルシア、石井一孝

・8月11日(火祝)17:00回

＜Wキャスト出演者＞

吉沢 亮、安蘭けい、松岡茉優、廣瀬友祐、上口耕平、宮澤佐江、瀬奈じゅん、新納慎也

・8月20日(木)18:00回

＜Wキャスト出演者＞

柿澤勇人、堀内敬子、木下晴香、立石俊樹、須賀健太、高野菜々、マルシア、石井一孝

【追加公演 販売スケジュール】

・抽選先行

取扱い：ホリプロステージ、テレ朝チケット

取扱い席種：S席

3月24日(火)18:00～3月29日(日)23:59

・先着先行

取扱い：ホリプロステージ、テレ朝チケット

取扱い席種：S席、A席

ホリプロステージゴールド会員：4月25日(土)9:00～5月10日(日)23:59

テレ朝チケット／ホリプロステージレギュラー会員：4月25日(土)10:00～5月10日(日)23:59

・一般発売

5月13日(水)11:00～

▼東京公演チケット販売詳細

ホリプロステージ https://horipro-stage.jp/news/dearevanhansen2026_ticket/

テレ朝チケット https://ticket.tv-asahi.co.jp/ex/project/dearevanhansen2026

キャストコメント映像

■柿澤勇人（エヴァン・ハンセン役／Wキャスト）

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=TyY5sXbk4Ps ]

■吉沢 亮（エヴァン・ハンセン役／Wキャスト）

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=lusf1bUq_Q8 ]

▼他キャストコメントもホリプロステージYouTubeチャンネルにて公開中

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-s10xE3SW0ahks6IxIX1ia3jQ3wLhzhf

ミュージカル『ディア・エヴァン・ハンセン』公演情報

＜スタッフ＞

脚本：スティーヴン・レヴェンソン

作詞・作曲：ベンジ・パセック／ジャスティン・ポール

翻訳・演出：小山ゆうな

訳詞：高橋知伽江

音楽監督・歌唱指導：清水恵介

振付：松田尚子

美術：乘峯雅寛

照明：勝柴次朗

音響：山本浩一

映像：上田大樹

衣装：伊藤佐智子

ヘアメイク：鎌田直樹

音楽監督助手・稽古ピアノ：浅野直子

演出助手：河合範子

舞台監督：幸光順平



＜キャスト＞ ※各役五十音順

エヴァン・ハンセン：柿澤勇人／吉沢 亮*

ハイディ・ハンセン：安蘭けい／堀内敬子*

ゾーイ・マーフィー：木下晴香／松岡茉優*

コナー・マーフィー：立石俊樹／廣瀬友祐*

ジャレッド：上口耕平／須賀健太*

アラナ：高野菜々／宮澤佐江*

シンシア・マーフィー：瀬奈じゅん／マルシア*

ラリー・マーフィー：石井一孝／新納慎也*

尾関晃輔、澤村 亮、瀬崎宙乃、十川大希、福島玖宇也、藤田実里、渡邉 南

*＝Wキャスト

＜あらすじ＞

エヴァン・ハンセン（柿澤勇人／吉沢 亮）は学校に友達がおらず、唯一の家族である母親ハイディ（安蘭けい／堀内敬子）にも心を開けずにいる。社交不安障害の治療のため医師に勧められ、書いていた「Dear Evan Hansen（親愛なるエヴァン・ハンセンへ）」から始まる自分宛の手紙を、ある日、学校で同級生のコナー（立石俊樹／廣瀬友祐）に持ち去られてしまう。それは誰にも見られたくないエヴァンの心の声が書かれた手紙だった。

後日、校長室に呼び出されたエヴァンは、コナーの父ラリー（石井一孝／新納慎也）と母シンシア（瀬奈じゅん／マルシア）からコナーが自ら命を絶った事を知らされる。悲しみに暮れるコナーの両親は息子が持っていた手紙を見つけ、コナーとエヴァンが親友だったと思い込み、二人の友情を詳しく知るためにエヴァンを夕食に招待する。夕食の席で妹のゾーイ（木下晴香／松岡茉優）から疑いの目を向けられるものの、エヴァンは両親の悲しみに耐えきれず、とっさに嘘をついてしまう。

さらにエヴァンは、友人のジャレッド（上口耕平／須賀健太）の力を借りて、友情の証拠であるメールのやり取りをでっち上げる。コナーの両親にメールのやり取りを見せ、“コナーとの楽しかった思い出”を語り、嘘を塗り重ねてしまう。

エヴァンとジャレッド、同級生のアラナ（高野菜々／宮澤佐江）は、コナーの存在を忘れないためにコナー・プロジェクトを学校で立ち上げる。エヴァンの感動的な作り話のスピーチがSNSで急速に拡散され、彼と周囲の人々の人生を大きく動かす。

やがて〈とっさについた嘘〉の真実が少しずつ明らかになり、事態は思いもよらぬ方向に進んでいく―――。

＜東京公演＞

期間：2026年7月25日(土)～8月23日(日)

会場：EXシアター有明(東京ドリームパーク内)

主催：ホリプロ／テレビ朝日

協賛：株式会社みずほフィナンシャルグループ

＜愛知公演＞

期間：2026年8月29日(土)～9月6日(日)

会場：御園座

主催：御園座

お問い合わせ：御園座 052-222-8222（平日10:00～18:00）

URL：https://www.misonoza.co.jp/lineup/month260829.html



＜大阪公演＞

期間：2026年9月10日(木)～21日(月)

会場：梅田芸術劇場メインホール

主催：梅田芸術劇場

お問い合わせ： 梅田芸術劇場 0570-077-039（10:00～13:00／14:00～18:00）

URL：https://www.umegei.com/schedule/1357/

企画制作：ホリプロ

公式HP＝https://horipro-stage.jp/stage/dearevanhansen2026

公式Instagram＝https://www.instagram.com/dearevanhansen_jp/

公式X＝https://x.com/DEAREVAN_JP

#dearevanhansenjp